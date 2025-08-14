English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सचिन तेंडुलकरची सून किती कमावते? जाणून घ्या सानिया चांडोकची Net Worth

Saaniya Chandhok Net Worth: सानिया चांडोक आणि अर्जुन तेंडुलकर एकमेकांना बऱ्याच काळापासून ओळखतात. त्यांचे दोन्ही कुटुंब एकमेकांच्या जवळचे मानले जातात.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 14, 2025, 03:34 PM IST
Who Is Saaniya Chandhok: क्रिकेटच्या विश्वातील देव मानले जाणारे सचिन तेंडुलकर यांचा मुलगा अर्जुन तेंडुलकर सध्या केवळ मैदानावर नव्हे तर वैयक्तिक आयुष्यामुळेही चर्चेत आहे. अलीकडेच त्याचा साखरपुडा मुंबईतील उद्योगपती घराण्यातील सानिया चंडोकसोबत झाला असं वृत्त आहे. यानंतर सोशल मीडियावर आणि गूगलवर 'सचिनची होणारी सून कोण?' असा प्रश्न सर्वत्र ट्रेंड होऊ लागला.

सानियाची ओळख आणि करिअर

सानिया चंडोक ही प्राण्यांवर जीव ओवाळणारी आणि बिझनेस जगतात आपला स्वतंत्र ठसा उमटवणारी तरुण उद्योजिका आहे. तिने ‘लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स’मधून बिझनेस मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेतले आणि त्यानंतर पेट इंडस्ट्रीमध्ये पाऊल ठेवले. मुंबईत तिने Mr. Paws Pet Spa & Store LLP नावाने लक्झरी पेट स्पा सुरू केला, जिथे कुत्रे आणि मांजरींना प्रीमियम ग्रुमिंग व थेरपी सेवा दिली जाते.

हा भारतातील पहिला असा स्पा मानला जातो, जिथे कोरियन आणि जपानी पद्धतीच्या थेरेपीद्वारे पेट्सना ट्रीटमेंट दिली जाते. मुंबईत Mr. Paws चे दोन स्टोअर्स आहेत आणि वार्षिक उलाढाल सुमारे 90 लाख रुपये आहे. सानिया स्वतःही स्पामध्ये येऊन प्राण्यांची देखभाल करते. तिने ‘वर्ल्डवाइड व्हेटेरिनरी सर्व्हिस’च्या (WVS) ABC प्रोग्राममधून टेक्निशियन सर्टिफिकेशन मिळवले आहे.

घराण्याची पार्श्वभूमी काय?

सानिया चंडोक मुंबईतील प्रभावी व्यवसायिक घराण्यातून येते. तिचे आजोबा रवि घई हे ग्रेव्हिस ग्रुपचे मालक आहेत. हा ग्रुप ब्रुकलिन क्रीमरी आणि बास्किन-रॉबिन्स इंडिया यांसारख्या आइसक्रीम ब्रँड्सचे संचालन करतो. तसेच मुंबईतील इंटरकॉन्टिनेंटल हॉटेलही त्यांच्या मालकीचे आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात ग्रेव्हिस ग्रुपने तब्बल 624 कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 20% अधिक होता. पण, सानियाचे वडील गौरव घई आणि आजोबा रवि घई यांच्यात गेल्या काही वर्षांपासून कौटुंबिक मतभेद असल्याचे बोलले जाते.

अर्जुन तेंडुलकरचा क्रिकेट प्रवास

सचिन तेंडुलकरचा मुलगा असल्यानं अर्जुनकडे क्रिकेटची वारसा मिळालाच, पण त्याचा प्रवास अजूनही संघर्षपूर्ण आहे. सध्या तो गोव्याच्या संघाकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो. आयपीएलमध्ये त्याने प्रवेश केला असला तरी त्याला जास्त खेळण्याची संधी मिळाली नाही. मुंबईतून करिअरला सुरुवात करून त्याने नंतर गोव्यात स्थलांतर केले आणि तेथून फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेळला.

सानिया आणि अर्जुनची ओळख कशी झाली?

सानिया आणि अर्जुन एकमेकांना अनेक वर्षांपासून ओळखतात. दोन्ही कुटुंबांमध्ये चांगले संबंध आहेत. अर्जुनची बहीण सारा तेंडुलकर आणि सानिया चांगल्या मैत्रिणी आहेत. या मैत्रीमुळेच सारा आणि अर्जुनमार्फत सानियाची ओळख वाढली. कालांतराने ही ओळख जवळीकमध्ये बदलली आणि अखेरीस साखरपुड्यापर्यंत पोहोचली. सारा तेंडुलकरसाठी ही खास वेळ आहे.  कारण तिची बेस्ट फ्रेंड आता तिच्या भावाची होणारी पत्नी बनली आहे.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

