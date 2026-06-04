/Explainer : FIFA World Cup च्या ट्रॉफीत किती किलो सोनं वापरलं जातं? किती असते किंमत? जाणून घ्या थक्क करणाऱ्या 5 गोष्टी

FIFA World Cup 2026 Trophy Intresting Things : यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असून 12 जून पासून या फुटबॉलच्या महाकुंभाला सुरुवात होणार आहे. यंदा पहिल्यांदाच तीन देश या वर्ल्ड कपचं आयोजन करत असून तब्बल 48 संघांचा स्पर्धेत सहभाग आहे. या संघांना विविध ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून या स्पर्धेच्या विजेत्या संघाला फिफा वर्ल्ड कपच्या विजेतेपदाची ट्रॉफी दिली जाते. यापूर्वी झालेल्या फिफा वर्ल्ड कप 2022मध्ये अर्जेंटिना संघाने स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले होते. तेव्हा त्यांना वर्ल्ड कपची ट्रॉफी सुपूर्द करण्यात आलेली. तब्बल 48 देशांचे संघ ज्या ट्रॉफीसाठी लढतायत अशा फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीबद्दल काही रंजक गोष्टी जाणून घेउयात.
क्रिकेटमध्ये वर्ल्ड कप ट्रॉफीचा आकार बदलत आलेला आहे. तसंच फुटबॉलच्या सर्वात मोठी स्पर्धा असलेल्या फिफा वर्ल्ड कपमध्ये सुद्धा आहे. जी फिफा वर्ल्ड कपची चमचमणारी सोनेरी ट्रॉफी तुम्ही पाहत आहात ती आधी तशी नव्हती. सर्वात आधी जूलस रिमेट ट्रॉफी बनवली गेली. ही ट्रॉफी चांदीने तयार केलेली होरी ज्याला वरून सोन्याचा मुलामा दिला जायचा. 1970 मध्ये ब्राझीलने तिसरे विजेतेपद जिंकल्यानंतर, संघाने ती ट्रॉफी स्वतःकडेच ठेवली, ज्यामुळे फिफाला एक नवीन ट्रॉफी तयार करावी लागली, जी आज आपण पाहतो.
फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीवर खेळाडूंसह फॅन्सची सुद्धा नजर असते. ही ट्रॉफी उंचावणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. अनेकांना प्रश्न पडतो की ही ट्रॉफी खरोखर सोन्याने बनवली असते का आणि यात किती सोनं असतं? तर तुम्हाला सांगू इच्छितो की या फिफा वर्ल्ड कपचा खालचा भाग हा ग्रीन मेलेशाइट दगडाने तयार केलेला असतो. ज्याचं वजन हे जवळपास 6.142 किलोग्राम असतं. फिफा वर्ल्ड कपची ट्रॉफी ही आतून पोकळ आहे. फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीमध्ये जवळपास 5 किलो शुद्ध सोन्याचा वापर करण्यात आलेला आहे.
फिफा वर्ल्ड कपच्या ट्रॉफीची किंमत नक्की किती आहे याबाबत नेहमी अनेक चर्चा रंगतात. एवढंच नाही तर ही ट्रॉफी चोरी होऊ नये म्हणून खूप सुरक्षा सुद्धा बाळगली जाते. एका मीडिया रिपोर्ट्सनुसार फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीची सध्याची किंमत ही जवळपास 5 लाख 50 हजार यूएस डॉलर एवढी आहे. याचं मूल्य भारतीय रुपयांमध्ये 5 कोटी 30 लाख रूपये एवढं असतं.
फिफा वर्ल्ड कप ट्रॉफीबद्दल एक आश्चर्यकारक गोष्ट अशी की या ट्रॉफीला स्पर्श करण्यास बंदी आहे. यासंबंधित काही अधिकृत नियम आणि कायदे तयार करण्यात आले आहेत. हे नियमांपेक्षा जास्त परंपरा आहे ज्याचं पालन खेळाडू करतात. फायनलपूर्वी या ट्रॉफीला कोणताही खेळाडू स्पर्श करू शतक नाही. खेळाडू वगळता केवळ राष्ट्राचे राष्ट्रपतीच वर्ल्ड कप ट्रॉफी स्पर्श करू शकतात. जे स्पर्धेदरम्यान ट्रॉफीला हाताळत आहेत त्यांनी ट्रॉफीला स्पर्श करताना हातमोजे घालणे बंधनकारक आहे.
बऱ्याच खेळांच्या स्पर्धांमध्ये अशी परंपरा आहे की अंतिम सामना जिंकल्यानंतर विजयी संघ खरी ट्रॉफी उचलतो, पण त्यांना त्यांच्या मायदेशात घेऊन जाण्यासाठी जी कायमची ट्रॉफी दिली जाते ती खऱ्या ट्रॉफीची प्रतिकृती असते. ती ट्रॉफी हुबेहूब मूळ ट्रॉफीसारखी असते, पण ती खरी ट्रॉफी नसते.
यंदाचा फिफा वर्ल्ड कप भारतीयांना पाहायला मिळणार की नाही याबाबत शंका होती, कारण स्पर्धेला काही दिवस शिल्लक असे पर्यंत ही स्पर्धा भारतात दाखवण्याचे हक्क विकत घेण्यात काही अडचणी होत्या. मात्र Zee ने फिफा वर्ल्ड कप आणि पुढील 8 वर्ष फुटबॉल स्पर्धेचे सामने प्रसारीत करण्याचे हक्क घेतले आहेत. त्यामुळे यंदाचा फिफा वर्ल्ड कपमध्ये Zee वाहिनीमुळे प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे.