T20 World Cup Prize Money: टी20 वर्ल्ड कप 2026च्या बक्षिसाची रक्कम जाहीर! विजेता, उपविजेता ते सुपर-8 संघांना किती मिळणार?

How much is the T20 World Cup 2026 Winner Prize Money: आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. रविवारी 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अंतिम सामना खेळला जाणार आहे. या सामन्यात केवळ ट्रॉफीच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कमही दाव्यावर लागलेली आहे. यंदा आयसीसीने स्पर्धेच्या प्राइज मनीमध्ये मोठी वाढ केली असून त्यामुळे सर्व सहभागी संघांना आर्थिकदृष्ट्या मोठा फायदा होणार आहे. चला आयसीसीने टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी विजेत्या संघाला तसेच उपविजेत्या संघाला अंदाजे किती पैसे बक्षीस मिळतील याबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊयात...
आयसीसीने टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी एकूण 13.5 मिलियन डॉलर (सुमारे 120 कोटी रुपयांहून अधिक) इतकी बक्षीस रक्कम निश्चित केली आहे. 2024 च्या स्पर्धेच्या तुलनेत ही रक्कम सुमारे 20 टक्क्यांनी अधिक आहे. भारत आणि श्रीलंकेत आयोजित करण्यात आलेल्या या स्पर्धेला प्रसारण हक्क आणि प्रायोजकत्वातून मोठा महसूल मिळाल्यामुळे प्राइज पूलही वाढवण्यात आला आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 जिंकणाऱ्या संघाला 3 मिलियन डॉलर, म्हणजेच जवळपास 27.48 कोटी रुपये बक्षीस म्हणून मिळणार आहेत. तर अंतिम सामन्यात पराभूत होणाऱ्या संघालाही मोठी रक्कम दिली जाणार आहे. उपविजेता संघाला 1.6 मिलियन डॉलर, म्हणजेच सुमारे 14.65 कोटी रुपये दिले जातील. याचा अर्थ असा की भारत जिंकला किंवा न्यूझीलंड, दोन्ही संघांना कोट्यवधी रुपयांची बक्षीस रक्कम निश्चित आहे. मात्र विजेता ठरणाऱ्या संघासाठी ही रक्कम अधिक खास असेल, कारण त्यासोबत जगज्जेतेपदाचा मानही मिळणार आहे.
यंदा आयसीसीने फक्त फायनलमध्ये पोहोचलेल्या संघांनाच नव्हे तर इतर संघांनाही चांगली बक्षीस रक्कम दिली आहे. सेमीफायनलमध्ये पराभूत झालेल्या दोन्ही संघांना 790,000 डॉलर, म्हणजेच सुमारे 7.24 कोटी रुपये मिळतील. तसेच सुपर-8 फेरीत पोहोचलेल्या संघांनाही चांगली रक्कम मिळणार आहे. या संघांना 380,000 डॉलर, म्हणजेच जवळपास 3.48 कोटी रुपये बक्षीस दिले जाईल.
या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 20 संघांनी सहभाग घेतला होता. जे संघ ग्रुप स्टेजमधून पुढे जाऊ शकले नाहीत, त्यांनाही रिकाम्या हाताने परतावे लागणार नाही. अशा संघांना 250,000 डॉलर, म्हणजेच सुमारे 2.29 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची ही बक्षीस रक्कम क्रिकेटच्या इतिहासात एक नवा विक्रम ठरली आहे. यावरून स्पष्ट होते की टी20 क्रिकेटचा व्यवसाय झपाट्याने वाढत आहे आणि आयसीसी या स्पर्धेला आणखी मोठे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आता सर्वांचे लक्ष अहमदाबादमधील अंतिम सामन्याकडे लागले आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील या लढतीत केवळ ट्रॉफीच नव्हे तर कोट्यवधी रुपयांच्या बक्षीसासाठीही जोरदार संघर्ष पाहायला मिळणार आहे.