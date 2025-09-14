India vs Pakistan: जर भारत पाकिस्तानविरोधात खेळला नाही तर BCCI ला किती आर्थिक नुकसान होणार?

India vs Pakistan Asia Cup: एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा राग, संताप आजही भारतीयांच्या मनात आहे. यामुळेच भारत-पाकिस्तान आशिया कप सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. भारतातील प्रत्येक गल्लीमध्ये याची चर्चा सुरु आहे. दोन्ही कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील हा सामना आज रात्री 8 वाजता सुरू होणार आहे. पण जर काही कारणास्तव शेवटच्या क्षणी सामना रद्द झाला तर किती आर्थिक नुकसान होईल? सामने यूएईमध्ये खेळले जात असले तरी, यजमानपद बीसीसीआय/भारताकडे आहे. अशा परिस्थितीत, सामना रद्द झाल्यास बीसीसीआयला मोठे नुकसान होऊ शकते का? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घ्या.
भारत-पाकिस्तान सामना रद्द झाल्यास त्याचा पहिला परिणाम ब्रॉडकास्टिंग करारावर होईल. भारत-पाकिस्तान सामन्याची प्रेक्षकसंख्या मोठे विक्रम मोडत आहे, परंतु जर हा सामना आशिया कप 2025 मध्ये झाला नाही तर सुमारे 1500 कोटी रुपयांचा ब्रॉडकास्टिंग करार व्यर्थ ठरेल. जर आपण एका आशिया कपच्या बाबतीत पाहिले तर 2025 च्या आशिया कपचा वाटा 375 कोटी रुपये आहे.
2024 मध्ये बीसीसीआयच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं होतं की पुढील चार आशिया कप स्पर्धांचे प्रसारण हक्क 170 दशलक्ष डॉलर्समध्ये विकले गेले आहेत. भारतीय चलनात, हे सुमारे 1500 कोटी होतात. भारत-पाकिस्तान सामन्यामुळे बीसीसीआयला इतकी मोठी रक्कम मिळाली आहे यात शंका नाही. जर 2025 आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामना झाला नाही, तर ब्रॉडकास्टर बीसीसीआयला कठोर प्रश्न विचारु शकतं. जर परिस्थिती आणखी बिकट झाली तर बीसीसीआयचा हा कोट्यवधींचा व्यवहारही मध्येच संपुष्टात येऊ शकतो.
भारत-पाकिस्तान सामने जगभरातील कोट्यवधी लोक पाहतात. जास्त प्रेक्षकसंख्या म्हणजे ब्रॉडकास्टर जाहिरातींच्या स्लॉटसाठी मोठी रक्कम आकारतो. अहवालांनुसार, एसीसी आणि आयसीसीसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये, भारत-पाकिस्तान सामन्यासाठी 10 सेकंदांचा जाहिरात स्लॉट 25 ते 30 लाखांना विकला जातो. अशा परिस्थितीत, जर सामना झाला नाही, तर कोणतीही कंपनी करार सुरू ठेवण्यास इच्छुक नसेल.
अशा हाय-प्रोफाइल सामन्यांसाठी, मोठ्या कंपन्या स्पॉन्सर बनण्यासाठी रांगेत आहेत. सध्या, टीम इंडियाकडे आशिया कपसाठी टायटल स्पॉन्सर नाही, कारण ऑनलाइन गेमिंग विधेयकानंतर, ड्रीम 11 आणि बीसीसीआयमधील करार संपला. परंतु इतर कंपन्या देखील वेगवेगळ्या प्रकारे टीम इंडियाला स्पॉन्सर करतात. जर भारत-पाकिस्तान सामना झाला नाही, तर ब्रॉडकास्टर व्यतिरिक्त, स्पॉन्सरदेखील बोर्डाला प्रश्न विचारतील.
भारत-पाकिस्तान हा एक खूप मोठा सामना आहे. या सामन्याची तिकिटं काही मिनिटांतच संपतात. परंतु आशिया कप 2025 चा सामना रद्द झाल्यास तिकिटविक्रीच्या उत्पन्नावरही परिणाम होईल. याशिवाय, शेवटच्या क्षणी सामना रद्द केल्याने बीसीसीआयची प्रतिमा देखील खराब होईल.
या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान एकूण तीन वेळा एकमेकांसमोर येऊ शकतात. ग्रुप स्टेज, नंतर सुपर-4 आणि शेवटी अंतिम फेरीत ते एकमेकांसमोर येण्याची शक्यता आहे. 3 हाय-प्रोफाइल सामने बीसीसीआयचे मोठे आर्थिक नुकसान करु शकतात.
1) भारत पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
हा सामना एशिया कप २०२५ च्या ग्रुप A चा भाग म्हणून १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियममध्ये होईल. सामन्याची सुरुवात संध्याकाळी ६:३० वाजता (स्थानिक वेळ, भारतात रात्री ८:०० वाजता) होईल. हे टूर्नामेंट ९ ते २८ सप्टेंबर दरम्यान UAE मध्ये खेळले जात आहे, ज्यात दुबई आणि अबू धाबी हे मुख्य मैदाने आहेत. ग्रुप A मध्ये भारत, पाकिस्तान, UAE आणि ओमान आहेत.
2) भारत आणि पाकिस्तानचा संघ कसा असेल?
भारताचा संघ (कर्णधार: सूर्यकुमार यादव): अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, जितेश शर्मा, रिंकू सिंग, अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा. भारताने पहिल्या सामन्यात UAE ला सहज हरवले, आणि बुमराहसारखे गोलंदाज निर्णायक ठरतील.
पाकिस्तानचा संघ (कर्णधार: सलमान आघा): सैम अयूब, साहिबझादा फरहान, मोहम्मद हारिस (यष्टीरक्षक), फखर झमान, सलमान आघा (कर्णधार), हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन आफ्रिदी, सुफियान मुकीम, अबरर अहमद, हुसैन तलात, हसन अली, खुशदिल शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद वासिम ज्युनियर, सलमान मिर्झा. पाकिस्तानने हाँगकाँगला ९३ धावांनी हरवले, आणि शाहीन आफ्रिदीसारखे वेगवान गोलंदाज मजबूत आहेत.
3) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हेड-टू-हेड रेकॉर्ड काय?
T20 स्वरूपात दोन्ही संघ १३ वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यात भारताने ९ विजय मिळवले आहेत आणि पाकिस्तानला फक्त ३ विजय मिळाले आहेत. एशिया कपमध्ये एकूण १९ सामन्यांत (ODI आणि T20) भारताने १०, पाकिस्तानने ६ विजय मिळवले आहेत, तर ३ सामन्यांचा निकाल लागला नाही. शेवटचा T20 विजय पाकिस्तानचा २०२२ च्या एशिया कपमध्ये होता, पण २०२४ च्या T20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताने ६ धावांनी हरवले. भारत एशिया कपचे ८ वेळा विजेते आहेत, तर पाकिस्तान २ वेळा.