Team India Captain Salary : कोणताही सांघिक खेळ असो त्यात संघाचं नेतृत्व करण्याची जबाबदारी ही कर्णधाराच्या खांद्यावर असते. अशावेळी टीम इंडियाच्या कर्णधाराला या जबाबदारीसाठी बीसीसीआयकडून किती पगार दिला जातो, याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Aug 18, 2025, 11:52 PM IST
टीम इंडियाच्या कर्णधाराला इतर खेळाडूंपेक्षा किती जास्त पगार मिळतो? जाणून घ्या रोहित, सूर्य, गिलचा पगार
Team India Captain Salary : भारतीय क्रिकेट पुरुष संघासाठी सध्या तीन फॉरमॅटमध्ये तीन वेगवेगळे कर्णधार आहेत. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अजूनही टीम इंडियाचा (Team India) वनडे कर्णधार आहे, सूर्यकुमार यादव हा टी 20 क्रिकेट संघाचा कर्णधार आहे, तर शुभमन गिलला इंग्लंड दौऱ्यात टेस्ट संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली होती. मैदानात इतर खेळाडूंच्या तुलनेत कर्णधारांना अधिक काम करावं लागतं. त्यांच्यावर खेळण्यासोबतच संघाचा नेतृत्व करण्याची सुद्धा जबाबदारी असते. तेव्हा कर्णधारांना इतर खेळाडूंच्या तुलनेत जास्त पगार मिळतो का याविषयी जाणून घेऊयात. 

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने क्रिकेटर्सच्या सॅलरीला चार ग्रेड सिस्टममध्ये विभागलं आहे. यात ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C इत्यादी अंतर्गत खेळाडूंना कोट्यवधी रुपयांचा पगार मिळतो. ग्रेड A+ मधील खेळाडूंना दरवर्षी 7 कोटी रुपये, ग्रेड A मधील खेळाडूंना दरवर्षी 5 कोटी रुपये आणि ग्रेड B मधील खेळाडूंना दरवर्षी 3 कोटी रुपये मिळतात. तर ग्रेड सी खेळाडूंना दरवर्षी 1 कोटी रुपये मिळतात. बीसीसीआयकडून भारतीय संघाच्या कर्णधाराला इतर खेळाडूंपेक्षा जास्त पगार दिला जात नाही.  

पगारा शिवाय सामना खेळण्यासाठी मिळतात वेगळे पैसे : 

भारताचा वनडे कर्णधार रोहित शर्माकडे बीसीसीआयचं ग्रेड A+ कॉन्ट्रॅक्ट आहे. त्यामुळे त्याला वर्षाला 7 कोटी रुपये मिळतात. पगाराव्यतिरिक्त, भारतीय क्रिकेटपटूंना मॅच फी देखील वेगळी मिळते. टेस्ट, वनडे आणि टी-20 सामन्यांसाठी मॅच फी वेगळी दिली जाते. कर्णधारासह इतर सर्व खेळाडूंना टेस्ट सामना खेळण्यासाठी 15  लाख रुपये, वनडे सामना खेळण्यासाठी 6 लाख रुपये आणि टी-20 सामना खेळण्यासाठी 3 लाख रुपये मॅच फी मिळते.

FAQ : 

कर्णधारांना इतर खेळाडूंपेक्षा जास्त पगार मिळतो का?

नाही, बीसीसीआयकडून कर्णधारांना इतर खेळाडूंपेक्षा जास्त पगार दिला जात नाही. कर्णधार आणि इतर खेळाडूंचा पगार त्यांच्या ग्रेडनुसार ठरतो.

रोहित शर्माचा पगार किती आहे?

रोहित शर्माकडे बीसीसीआयचे ग्रेड A+ कॉन्ट्रॅक्ट आहे, त्यामुळे त्याला वार्षिक 7 कोटी रुपये मिळतात.

कर्णधारांच्या पगाराबाबत बीसीसीआयचा दृष्टिकोन काय आहे?

बीसीसीआय कर्णधारांना त्यांच्या नेतृत्वाच्या जबाबदारीसाठी अतिरिक्त पगार देत नाही. त्यांचा पगार आणि मॅच फी ही ग्रेड सिस्टम आणि सामन्याच्या प्रकारानुसार ठरते, जी इतर खेळाडूंप्रमाणेच असते.

