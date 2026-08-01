/निवृत्तीनंतर अजिंक्य रहाणेला BCCI कडून किती पेन्शन मिळणार?

Ajinkya Rahane BCCI Pension : भारताचा माजी क्रिकेटर अजिंक्य रहाणेने 30 जुलै रोजी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेतली. त्याने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करून यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी हे सुद्धा म्हटलं की तो क्रिकेटशी जोडून राहील आणि आलेल्या अनुभवातून जे काही शिकायला मिळालं ते सर्व युवा खेळाडूंना शिकवेल. भारतीय क्रिकेटसाठी अजिंक्य रहाणेने दिलेलं योगदान हे मोठं आहे. बीसीसीआयची निवृत्त क्रिकेटर्ससाठी वेलफेअर स्कीम चालवते. यात अजिंक्य रहाणे हा सर्वोच्च कॅटेगरीमध्ये येतो. ज्यात त्याला फक्त बीसीसीआयकडून पेन्शनच नाही तर मेडिकल बेनिफिट्स सुद्धा मिळेल.
बीसीसीआय एका विशेष कल्याणकारी व्यवस्थेच्या माध्यमातून निवृत्तीवेतनासाठी निधी उभारते. 'प्लॅटिनम ज्युबिली कॉर्पस फंड'चा काही भाग आणि एक स्वतंत्र कल्याणकारी निधी, आयपीएल प्ले-ऑफ सामने आणि तिकिटांच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून उभा केला जातो. निवृत्त खेळाडूंचे आर्थिक हित जपण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आला होता.
अजिंक्य रहाणे हा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती झाल्यामुळे तो बीसीसीआयच्या पेन्शन योजनेसाठी पात्र झालाय. मात्र अजिंक्य रहाणे हा देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये मुंबई संघाचा कर्णधार सुद्धा राहिलेला आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची सुद्धा खेळाडूंसाठी एक वेगळी पेन्शन योजना आहे. मात्र नियमांनुसार अजिंक्य यातील एकाच पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतो. मात्र खेळडूंकडे एक अशी संधी असते की त्यांनी यातील एकाला निवडावं. बऱ्याचदा खेळाडू जेथून त्यांना जास्त पेन्शन मिळणार आहे तिथून पैसे घेतात.
बीसीसीआयच्या नियमानुसार ज्या खेळाडूंनी 25 पेक्षा जास्त टेस्ट सामने खेळले आहेत त्यांना दर महिना 70 हजार रुपयांची पेन्शन मिळते. त्यानुसार रहाणेने त्याच्या करिअरमध्ये 85 टेस्ट सामने खेळले आहेत. त्याशिवाय त्याने भारतासाठी 90 वनडे आणि 20 टी20 सामने खेळले आहेत. अजिंक्य रहाणेला पुढे आयुष्यभर पेन्शनचा लाभ मिळेल. पण यात एक अजून अट आहे ती म्हणजे जर अजिंक्य रहाणे बीसीसीआयच्या कमिटीमध्ये कोणत्याही पदावर आले तर त्याला त्या पदासाठीचा पगार मिळेल मात्र पेन्शन थांबवली जाईल. तसेच पदावरून दूर झाल्यास पेन्शन पुन्हा सुरु होईल.
अजिंक्य रहाणेला 'इंडियन क्रिकेटर्स असोसिएशन'च्या संयुक्त वैद्यकीय विमा योजनेअंतर्गत, क्रिकेटपटूंना 10 लाख रुपयांपर्यंतचे वैद्यकीय विमा संरक्षण मिळते. या संरक्षणाचा लाभ क्रिकेटपटूचा जोडीदार आणि 25 वर्षांखालील अविवाहित मुलांनाही मिळतो. याव्यतिरिक्त, मोठ्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च भागवण्यासाठी ते बीसीसीआयच्या 'मेडिकल बेनेव्होलंट फंड'मधून अतिरिक्त आर्थिक मदतही मिळवू शकतात.