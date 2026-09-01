/Explainer : लिओनेल मेस्सीला निवृत्तीनंतर किती पेन्शन मिळणार? आकडा ऐकून फॅन्स हैराण होतील

Lionel Messi Retirement : अर्जेंटिनाच्या दिग्गज फुटबॉलर लिओनेल मेस्सीने सोमवार 31 ऑगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. मेस्सीने सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून अर्जेंटिनाच्या राष्ट्रीय संघातून तो लांब जात असल्याचे संकेत दिले. याचा अर्थ लिओनेल मेस्सीच्या फुटबॉल करिअरचा पूर्णपणे अंत झाला असा होत नाही. आशा आहे की मेस्सी इंटर मियामीच्या क्लब फुटबॉलमध्ये खेळत राहील, जिथं त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट हे 2028 सीजन पर्यंत असणार आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून क्रिकेटर्स बाहेर पडल्यावर त्यांना आपल्या देशाच्या क्रिकेट बोर्डाकडून पेन्शन मिळते. तेव्हा फुटबॉलर लिओनेल मेस्सीने आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्यावर आता त्याला किती पेन्शन मिळणार याविषयी अनेकांना प्रश्न पडला.
लिओनेल मेस्सीला आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्ती घेतल्यामुळे सरकारकडून कोणतीही अधिकृत पेन्शन देण्यात येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधून निवृत्त झाल्यानंतर फुटबॉलपटू किंवा इतर प्रमुख व्यावसायिक क्रीडापटूंना मासिक निवृत्तीवेतन देणारी कोणतीही प्रमाणित व्यवस्था अस्तित्वात नाही. त्यामुळे लिओनेल मेस्सी आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधील निवृत्तीनंतर बऱ्याच अंशी क्लब करार, व्यावसायिक करार, गुंतवणूक आणि व्यवसायातील हितसंबंधांवर अवलंबून असेल.
लिओनेल मेस्सी हा आंतरराष्ट्रीय फुटबॉलमधून निवृत्त झाला याचा अर्थ असं नाही की तो व्यावसायिक फुटबॉलमधून सुद्धा निवृत्त झालाय. तो इंटर मियामीचं प्रतिनिधित्व करणं सुरु ठेवेल. त्याचं ने कॉन्ट्रॅक्ट 2028 सिजनपर्यंत चालेल. MLS प्लेयर्स असोसिएशनच्या सध्याच्या आकडेवारीनुसार क्लबकडून मेस्सीला मिळणारे वार्षिक निश्चित मानधन जवळपास 28.33 मिलियन डॉलर इतकं आहे. ही रक्कम सुमारे 238 कोटी रुपयांच्या बरोबरीची आहे. त्याचे निश्चित मूळ वेतन (बेसिक सॅलरी) अंदाजे 25 मिलियन डॉलर म्हणजेच सुमारे 210 कोटी रुपये आहे. त्याला उर्वरित निश्चित उत्पन्न हे मार्केटिंग, बोनस आणि इतर भत्त्यांमधून मिळते.
इंटर मियामी सोबतच मेस्सीची आर्थिक व्यवस्था ही त्याला मिळणाऱ्या नियमित वेतनापेक्षा जास्त आहे. ॲपलच्या 'एमएलएस सीझन पास'साठी घेतल्या जाणाऱ्या नवीन आंतरराष्ट्रीय वर्गणीतून मिळणाऱ्या महसुलाचा काही हिस्सा मेस्सीशी जोडलेला आहे. उपलब्ध माहितीनुसार यातून वार्षिक सुमारे 50 मिलियन डॉलरचे उत्पन्न मिळू शकते. मेस्सीने एडीडास सोबत सुद्धा अनेक वर्षांपासून कोलॅब्रेशन केलं असून हा त्याचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पन्नाचा स्रोत आहे. त्याच्या व्यावसायिक करारामध्ये दरवर्षी सुमारे 25 मिलियन डॉलर्सची रक्कम, तसेच मर्चेंडाइज आणि जर्सींच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातील वाटा यांचा समावेश आहे. याचा अर्थ असा की, जरी मेस्सीने भविष्यात फुटबॉल खेळणे पूर्णपणे थांबवले, तरीही या व्यावसायिक करारामुळे त्याला चांगलं उत्पन्न मिळत राहील.
इंटर मियामीचे सहमालक जॉर्ज मासने आधीच संकेत दिले होते की मेस्सीच्या वेगवेगळ्या व्यवस्थांकडून होणारी एकूण वार्षिक कमाई ही जवळपास 70 मिलियन डॉलर ते 80 मिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचू शकते. जी 585 कोटी ते 670 कोटींच्या घरात आहे.
लिओनेल मेस्सी हा निवृत्तीनंतर पेन्शनवर अवलंबून नाही. फोर्ब्समध्ये दिलेल्या आकड्यांनुसार त्याची अंदाजे एकूण संपत्ती ही 1.1 मिलियन डॉलर म्हणजेच जवळपास 9200 कोटी रुपये इतकी आहे. तसेच फुटबॉलच्या बाहेर सुद्धा त्याने अनेक ठिकाणी गुंतवणूक केली असून त्याचे व्यवसाय सुद्धा आहेत. MIM Hotels मध्ये हॉस्पिटॅलिटी व्यवसाय आणि रिअल इस्टेट मालमत्तांचा त्याच्या एकूम संपत्तीमध्ये समावेश आहे. त्यामुळे फुटबॉलमधून निवृत्ती घेउदे किंवा नको घेउदेत लिओनेल मेस्सीची कमाई थांबणार नाहीये.
लिओनेल मेस्सीच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीबद्दल सांगायचं झाल्यास ताईने आतापर्यंत 207 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून यात त्याने 125 गोल केले आहेत. तर 65 गोल असिस्ट केले आहेत. लिओनेल मेस्सीने 2021 कोपा अमेरिका, 2022 फिनालिसीमा, 2022 फिफा वर्ल्ड कप आणि 2024 कोपा अमेरिका स्पर्धांमध्ये संघाला विजय मिळवून देत अर्जेंटिनाचा आंतरराष्ट्रीय ट्रॉफीचा दुष्काळ संपवला होता.