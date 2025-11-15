English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IPL 2026 : आयपीएलमधील सर्व 10  संघांनी IPL 2026 साठी त्यांच्या रिटेन आणि रिलीज खेळाडूंची लिस्ट जाहीर केलेली आहे. तसेच यानंतर आता फ्रेंचायझींकडे किती पैसे शिल्लक आहेत याबाबत जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Nov 15, 2025, 09:24 PM IST
IPL 2026 मध्ये अशी असेल सर्व 10 फ्रेंचायझींची टीम; ऑक्शनसाठी कोणाच्या खिशात किती पैसे शिल्लक?
IPL 2026 : आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनपूर्वी 15 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत त्यांच्या सर्व फ्रेंचायझींना त्यांच्या रिटेन, रिलीज आणि ट्रेड केलेल्या सर्व खेळाडूंची यादी जाहीर करायची होती. त्याप्रमाणे आता आयपीएलमधील सर्व संघांनी दिवस अखेरपर्यंत आयपीएल 2026 चे त्यांचे नवीन संघ जाहीर केले आहेत. तसेच पुढील महिन्यात आगामी आयपीएल सीजनसाठी मिनी ऑक्शनचं आयोजन करण्यात येणार आहे. तेव्हा खेळाडूंना रिलीज आणि रिटेन केल्यावर फ्रेंचायझींच्या खिशात किती पैसे शिल्लक आहेत याबाबत जाणून घेऊयात. 

आयपीएल 2026 साठी संघांनी कायम ठेवलेल्या खेळाडूंची यादी : 

कोलकाता नाईट रायडर्स :

अजिंक्य रहाणे, अंगकृष्ण रघुवंशी, अनुकुल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमणदीप सिंग, रिंकू सिंग, रोवमन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोरा, वरुण चक्रवर्ती. 

मुंबई इंडियन्स :

एएम गझनफर, अश्वनी कुमार, कॉर्बिन बॉश, दीपक चहर, हार्दिक पंड्या, जसप्रीत बुमराह, मिचेल सँटनर, नमन धीर, रघु शर्मा, राज अंगद बावा, रॉबिन मिंज, रोहित शर्मा, रायन रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जॅक, ट्रेंट बोल्ट 

दिल्ली कॅपिटल्स:

अक्षर पटेल, केएल राहुल, करुण नायर, अभिषेक पोरेल, ट्रिस्टन स्टब्स, समीर रिझवी, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, अजय मंडल, त्रिपुराणा विजय, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, टी नटराजन, मुकेश कुमार, दुष्मंता चमीरा, कुलदीप चमीरा

चेन्नई सुपर किंग्ज :

रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, देवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओव्हरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुर्जपनीत सिंग, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नॅथन एलिस

लखनऊ सुपर जायंट्स :

अब्दुल समद, आयुष बडोनी, एडन मार्कराम, मॅथ्यू ब्रेट्झके, हिम्मत सिंग, ऋषभ पंत (कर्णधार), निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शीन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसीन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेद, प्रिन्स दिग्विज, अआकाश काश सिंह.

पंजाब किंग्स :

प्रभसिमरन सिंग, प्रियांश आर्य, श्रेयस अय्यर, शशांक सिंग, नेहल वढेरा, मार्कस स्टॉइनिस, अजमतुल्ला ओमरझाई, मार्को जॅनसेन, हरप्रीत ब्रार, युझवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंग, मुशीर खान, प्याला अविनाश, हरनूर पन्नू, सूर्यान्श बरटगे, सूर्यान्श शेरवेन, लोअर पन्नू. फर्ग्युसन, वैज्ञानिक विजयकुमार, यश ठाकूर, विष्णू विनोद

सनरायझर्स हैदराबादः

पॅट कमिन्स (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, इशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामिंदू मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कारसे, जयदेव उनाडकट, एशान मलिंगा, झीशान अन्सारी.

राजस्थान रॉयल्स :

शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, कुणाल राठोड, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जैस्वाल, ध्रुव जुरेल, रियान पराग, युद्धवीर सिंग चरक, जोफ्रा आर्चर, आकाश मधवाल, कुमार कार्तिकेय सिंग, तुषार फर्वाड, फर्नाक, कुमार कार्तिकेय सिंग, तुषार कृष्णा, फर्नाक देश. अशोक शर्मा, नांद्रे बर्गर.

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू:

रजत पाटीदार (कर्णधार), विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, स्वप्नील सिंग, टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, जेकब बेथेल, जोश हेजलवूड, यश दयाल, भुवनेश्वर कुमार, नुवान थुषारा, सुवानंद शर्मा, सुवानंद शर्मा, अब्दुल सिंह, सुवानंद शर्मा.

फ्रेंचायझींच्या खिशात आता किती पैसे शिल्लक?

चेन्नई सुपर किंग्ज: ४३.४० कोटी

मुंबई इंडियन्स: २.७५ कोटी

रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू: १६.४० कोटी

कोलकाता नाईट रायडर्स: ६४.३० कोटी

सनरायझर्स हैदराबाद: २५.५० कोटी

गुजरात टायटन्स: १२.९० कोटी

राजस्थान रॉयल्स: १६.०५ कोटी

दिल्ली कॅपिटल्स: २१.८० कोटी

लखनऊ सुपर जायंट्स: २२.९५ कोटी

पंजाब किंग्ज: ११.५० कोटी

