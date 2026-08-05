/अजित आगरकरांना चीफ सिलेक्टर म्हणून BCCI कडून किती पगार मिळतो? आकडा ऐकून हैराण व्हाल

Ajit Agarkar Salary As Chief Selector : टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर (Ajit Agarkar) यांचा पुरुष क्रिकेट संघाचे चीफ सिलेक्टर पदाचा कार्यकाळ हा येत्या सप्टेंबर महिन्यात संपतोय. 2027 च्या वर्ल्ड कपपर्यंत अजित आगरकर यांचा चीफ सिलेक्टर पदाचा कार्यकाळ वाढवला जाईल असं बोललं जात होतं, मात्र बुधवारी समोर आलेल्या एका मीडिया रिपोर्टनुसार अजित आगरकरांना सप्टेंबर महिन्यात चीफ सिलेक्टर पदाची खुर्ची ही खाली करावी लागू शकते. त्यांच्या ऐवजी सध्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सिलेन्सचे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांची चीफ सिलेक्टर पदी नेमणूक केली जाईल अशी चर्चा जोर धरू लागली आहे. तेव्हा बीसीसीआय पुरुष क्रिकेट संघाच्या चीफ सिलेक्टरला किती पगार मिळतो याविषयी जाणून घेऊयात.
बीसीसीआयने तीन वर्षांपूर्वी भारतीय क्रिकेट संघाच्या चीफ सिलेक्टरचा पगार वाढवला होता. त्यानंतर अजित आगरकर हे चीफ सेलेक्टर बनले. भारतीय क्रिकेट संघाच्या चीफ सिलेक्टर म्हणून अजित आगरकर यांना 3 कोटी रुपये एवढा वार्षिक पगार मिळतो. पूर्वी हा चीफ सिलेक्टरला 1 कोटी पगार दिला जायचा, मात्र तीन वर्षांपूर्वी यात वाढ करण्यात आली आणि चीफ सिलेक्टर पदासाठी 3 कोटी रुपये पगार ठरवण्यात आला होता.
व्हीव्हीएस लक्ष्मण जर अजित आगरकरांनंतर टीम इंडियाचे चीफ सिलेक्टर झाले तर त्यांना सुद्धा वार्षिक 3 कोटी पगार दिला जाईल. मुख्य निवडकर्त्याच्या वेतनवाढीबाबत सध्या कोणतीही बातमी किंवा अहवाल नाही. लक्ष्मण सध्या बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सचा प्रमुख आहे. मात्र त्या पदासाठीच्या त्यांना किती पगार दिला जातो याबाबत कोणताही अधिकृत तपशील उपलब्ध नाही.
व्हीव्हीएस लक्ष्मण टीम इंडियाच्या नियमित हेड कोचला आराम देण्यासाठी म्हणून काहीवेळा टीम इंडियाच्या कोचिंगची जबाबदारी सांभाळतात. जेव्हा राहुल द्रविड हा हेड कोच होता तेव्हा त्यांच्या अनुपस्थितीत टीम इंडियाच्या कोचिंगची जबाबदारी सांभाळताना व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना हेड कोचच्या पगारामधील 4.16 टक्के हिस्सा दिला जायचा. त्यामुळे गंभीरच्या काळातही त्या भूमिकेसाठी लक्ष्मणला तितकीच रक्कम मिळाली असावी.