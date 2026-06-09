/FIFA World Cup 2026 : खेळाडूच नाही तर रेफरीही करतात कोट्यवधीची कमाई, जाणून घ्या एका सामन्यासाठी किती पैसे मिळतात?

FIFA World Cup 2026 : 2026 च्या फिफा विश्वचषकाला शेवटचे काही तास शिल्लक आहे, जगभरामध्ये प्रसिद्ध असलेल्या या फुटबॅाल स्पर्धेची सुरुवात होणार आहे. 48 संघ या स्पर्धेमध्ये सहभागी होणार आहेत, तर 1,248 खेळाडू या स्पर्धेमध्ये खेळणार आहेत, त्यातील 891 खेळाडू पहिल्यांदा ही स्पर्धा खेळताना दिसणार आहेत. तर या स्पर्धेमध्ये 52 अंपायर पंचगिरी करताना दिसणार आहेत, यामध्ये प्रीमियर लीगचे दोन सर्वात प्रसिद्ध अधिकारी, मायकल ऑलिव्हर आणि अँथनी टेलर यांचा देखील समावेश आहे. ते या स्पर्धेमध्ये फक्त पंचगिरीच नाही तर त्यांची मोठी कमाई देखील होणार आहे. तुम्हाला माहिती आहे का? एक पंच एक सामन्याची किती मॅच फी घेतो?
GiveMeSport ने दिलेल्या माहितीनुसार, फिफा विश्वचषक 2026 साठी मोठा खर्च करण्यात आला आहे. या स्पर्धेमध्ये काम करणाऱ्या पंचांवर फिफा १,००,००० डॉलर्स (सुमारे 95.7 लाख रुपये) खर्च केले जाणार आहेत अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 2014 मध्ये ब्राझीलमध्ये फिफा झाला होता, यावेळी मिळालेली पंचाच्या रक्कमेपेक्षा दुप्पट आहे. याबद्दल सांगायचे झाले तर या रकमेमध्ये बोनसचा बाब नाही, नॉकआऊट फेरीसाठी निवडलेल्या पंचांना प्रत्येक पुढील फेरीत अतिरिक्त रक्कम दिली जाणार आहे असा अंदाज आहे. 19 जुलै रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्याचे संचालन करण्यासाठी निवडलेल्या पंचांना सर्वात मोठी रक्कम दिली जाऊ शकते.
हे ही वाचा
फुटबॅाल विश्वामध्ये अनुभवी आणि लोकप्रिय असलेल्या मायकल ऑलिव्हर आणि अँथनी टेलर यांसारख्या पंचांना ही रक्कम फार काही नवीन नाही. या अनुभवी पंचानी अनेक मोठ्या लीगमध्ये पंचगिरी केली आहे, या दोघांनी प्रीमियर लीग, एफए कप आणि युएफा चॅम्पियन्स लीगमध्ये पंचगिरीच्या माध्यमातून या सिझनमध्ये आधीच सुमारे अडीच लाख पाउंड कमावले आहेत. या स्पर्धेमध्ये काही नवे नियम देखील असणार आहेत, त्यामुळे मैदानावरील पंचांव्यतिरिक्त व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी देखील महत्वाची भूमिका साकारताना दिसतील.
नव्या नियमानुसार व्हिडिओ असिस्टंट रेफरीला विस्तारित अधिकार मिळणार आहेत. अतिरिक्त परिस्थितींमध्ये व्हिडिओ असिस्टंट रेफरी हस्तक्षेप करू शकतील, ज्यामध्ये चेंडूने रेषा ओलांडण्यापूर्वीच, गोल करण्याच्या प्रक्रियेत आक्रमण करणाऱ्या खेळाडूने फाऊल केल्यास गोल रद्द करण्याचा समावेश असणार आहेत. फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये स्पर्धेचे यजमानपद अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको या देशांकडे आहे. ही स्पर्धा 16 प्रमुख शहरांमध्ये खेळवली जाणार आहे. 11 ते 19 जुलै दरम्यान ही स्पर्धा खेळवली जाणार आहे.