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FIFA World Cup 2026 : खेळाडूच नाही तर रेफरीही करतात कोट्यवधीची कमाई, जाणून घ्या एका सामन्यासाठी किती पैसे मिळतात?

FIFA World Cup 2026 Referee : 48 संघ फिफा विश्वचषक 2026 मध्ये सहभागी होणार आहेत, तर या स्पर्धेमध्ये 52 अंपायर पंचगिरी करताना दिसणार आहेत, यामध्ये प्रीमियर लीगचे दोन सर्वात प्रसिद्ध अधिकारी, मायकल ऑलिव्हर आणि अँथनी टेलर यांचा देखील समावेश आहे. तुम्हाला माहिती आहे का? एक पंच एक सामन्याची किती मॅच फी घेतो?

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 09, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:02 PM IST
FIFA World Cup 2026 : खेळाडूच नाही तर रेफरीही करतात कोट्यवधीची कमाई, जाणून घ्या एका सामन्यासाठी किती पैसे मिळतात?

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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