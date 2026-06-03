/फिफा विश्वचषक 2026 पाहण्यासाठी Zee5 वर तुम्हाला किती खर्च? भारतीय प्रेक्षकांसाठी मोठी अपडेट!

FIFA World Cup 2026: अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको यांच्या संयुक्त यजमानपदाखाली होणारा फिफा विश्वचषक 2026 हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा फुटबॉल विश्वचषक ठरणार आहे. 48 संघांच्या सहभागामुळे स्पर्धेतील सामन्यांची संख्या वाढली असून भारतीय फुटबॉलप्रेमींमध्येही या स्पर्धेबाबत मोठी उत्सुकता आहे. मात्र प्रत्येक सामना पाहण्यासाठी कोणते प्लॅटफॉर्म घ्यावे लागतील आणि त्यासाठी किती खर्च येईल, हा प्रश्न अनेक चाहत्यांना पडला आहे.
भारतामध्ये फिफा विश्वचषक 2026 चे डिजिटल आणि प्रसारण हक्क वेगवेगळ्या माध्यमांकडे आहेत. त्यामुळे सर्व सामने पाहायचे असतील तर प्रेक्षकांना एकापेक्षा अधिक प्लॅटफॉर्मची सदस्यता घ्यावी लागू शकते. डिजिटल स्ट्रीमिंगसाठी एका प्लॅटफॉर्मवर सामने उपलब्ध असतील, तर काही विशेष कव्हरेज आणि अतिरिक्त सुविधा दुसऱ्या सेवेद्वारे दिल्या जाऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धेपूर्वी उपलब्ध पॅकेजेस आणि सदस्यता योजनांची माहिती घेणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
फुटबॉल चाहत्यांनी सर्व सामने थेट पाहण्याचा विचार केल्यास त्यांना संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे प्रीमियम पॅक घ्यावे लागतील. मासिक आणि वार्षिक योजनांनुसार खर्च बदलू शकतो. काही प्लॅन मोबाईलपुरते मर्यादित असतात, तर टीव्ही, लॅपटॉप आणि मल्टी-डिव्हाइस वापरासाठी अधिक महाग पर्याय उपलब्ध असतात. त्यामुळे प्रेक्षकांनी आपल्या गरजेनुसार योग्य योजना निवडल्यास अतिरिक्त खर्च टाळता येऊ शकतो.
2026 च्या विश्वचषकात प्रथमच 48 संघ सहभागी होणार आहेत. यामुळे सामन्यांची संख्या 64 वरून 104 पर्यंत वाढणार आहे. परिणामी स्पर्धेचा कालावधी अधिक लांबणार असून फुटबॉल चाहत्यांना जवळपास दीड महिनाभर उच्च दर्जाचे सामने पाहायला मिळतील. वाढलेल्या सामन्यांमुळे प्रसारण प्लॅटफॉर्मवरही अधिक व्यापक कव्हरेज आणि विशेष कार्यक्रमांची अपेक्षा आहे.
भारतामध्ये फुटबॉलचा चाहता वर्ग झपाट्याने वाढत आहे. विशेषतः युवा वर्गात युरोपियन लीग आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांबद्दल मोठी आवड निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विश्वचषकासाठी उपलब्ध होणाऱ्या सदस्यता योजना, मल्टी-स्क्रीन सुविधा, हायलाइट्स, रिप्ले आणि प्रादेशिक भाषांमधील समालोचन याकडेही चाहत्यांचे लक्ष असणार आहे. कमी खर्चात अधिक सामने पाहण्याची संधी देणाऱ्या ऑफर्सवरही अनेकांची नजर असेल.
फिफा विश्वचषक सुरू होण्यापूर्वी प्रेक्षकांनी काही बाबींची खात्री करून घ्यावी. निवडलेला प्लॅन एचडी किंवा 4K स्ट्रीमिंग देतो का, किती डिव्हाइसवर वापरता येतो, जाहिरातींशिवाय सामना पाहण्याची सुविधा आहे का आणि संपूर्ण स्पर्धेचे कव्हरेज मिळते का, हे तपासणे आवश्यक आहे. तसेच टेलिकॉम कंपन्या किंवा इंटरनेट सेवा पुरवठादारांकडून बंडल ऑफर्स उपलब्ध असल्यास त्यातून खर्चात बचत होऊ शकते.