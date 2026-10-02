/वनडे वर्ल्ड कप 2027 होणार सुपर 7 आणि सुपर सीरीज, आगामी वर्ल्ड कप 2023 पेक्षा किती वेगळा असणार?

ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 ची घोषणा झालेली आहे. गुरुवार 1 ऑक्टोबर रोजी वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या वेळापत्रकाची घोषणा झाली असून या महाकुंभाला 2 ऑक्टोबर 2027 पासून सुरुवात होणार आहे. मात्र या वर्ल्ड कपमध्ये अशा काही गोष्टी होणार आहेत, ज्या यापूर्वी कधीही झाल्या नाहीत. यंदाचा वनडे वर्ल्ड कप हा 2023 पेक्षा खूप वेगळा असणार आहे. यावेळी संघांच्या संख्येपासून ते खेळाच्या स्वरूपापर्यंत सर्व काही पूर्णपणे वेगळे असणार आहे. 2027 चा वर्ल्ड कप 2023 च्या स्पर्धेपेक्षा कितीतरी वेगळा आणि अधिक रोमांचक कसा असणार आहे. तेव्हा आगामी वर्ल्ड कपमध्ये असं काय वेगळं असणार याबाबत जाणून घेऊयात.
2023 च्या वनडे वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 10 संघांचा सहभाग होता. सर्व संघांनी आपसात प्रत्येकी एक एक सामना खेळला होता आणि टॉप ४ संघ सेमी फायनलमध्ये पोहोचले होते. मात्र 2027 च्या वर्ल्ड कपमध्ये हा रोमांच अधिक वाढणार आहे. आगामी वर्ल्ड कप स्पर्धेत सहभागी संघांची संख्या 10 ने वाढवून 14 करण्यात आली आहे. आगामी वर्ल्ड कपमध्ये एकूण 57 सामने होणार असून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे या संघानी याकरता थेट क्वालिफाय केलं आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप हा दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांमध्ये खेळवला जाईल. याव्यतिरिक्त 30 सप्टेंबर या अंतिम तारखेपर्यंतच्या आयसीसी वनडे क्रमवारीनुसार भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड, पाकिस्तान, न्यूझीलंड, श्रीलंका, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या संघांनीही आपले स्थान निश्चित केले आहे. उर्वरित चार संघांची निवड पुढील वर्षी होणाऱ्या पात्रता सामन्यांद्वारे केली जाईल.
वर्ल्ड कप 2023 चा फॉरमॅट खूप साधारण होता. एका सिंगल राउंड रोबिन लीग स्टेज त्यानंतर थेट नॉकआउट म्हणेजच सेमी फायनल सामना होता. तथापि, 2027 च्या स्पर्धेसाठी 14 संघांचे नियोजन करण्यासाठी आयसीसीने तीन टप्प्यांची एक पद्धत तयार केली आहे. हे स्वरूप 2023 च्या स्वरूपापेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे. याचे आता तीन टप्प्यांत विभाजन करण्यात आले आहे.
स्पर्धेच्या सुरुवातीला तीन संघांमध्ये राउंड रोबिन सुपर सीरिज होईल. यात ते संघ खेळतील जे क्वालिफायरद्वारे येतील. या सीरिजमधील विजेता संघ थेट राउंड 2 मध्ये पोहोचतील.
या सीजनमध्ये एकूण 12 संघ खेळतील. ज्यात 10 डायरेक्ट क्वालीफायर, एक क्वालिफायरचा विजेता संघ आणि सुपर सीरिजच्या विजेत्या संघाचा सुद्धा समावेश असेल. या 12 संघांना प्रत्येकी 6-6 च्या दोन संघात विभागण्यात येईल. यांच्यात एकूण 30 सामने खेळवले जातील. दोन्ही गटांतील अव्वल तीन संघ आणि चौथ्या स्थानावर असलेला सर्वोत्तम संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील.
सुपर 7 हे वर्ल्ड कप 2027 मधील सर्वात मोठं आकर्षण आहे. 2023 मध्ये असे काहीच नव्हते. यात राउंड 2 मधून येणारे एकूण 7 सांग भिडतील. या फेजमध्ये एकूण 21 सामने खेळवले जाणार असून यानंतर पॉईंट्स टेबलमधील टॉप 4 संघ थेट सेमी फायनलचं तिकीट मिळतील.
वर्ष 2023 प्रमाणे यावेळी सुद्धा टॉप 4 संघ हे सेमी फायनलमध्ये पोहोचतील. मात्र तिथपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग हा खूप कठीण आणि काट्यांनी भरलेला आहे. सुपर 7 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये जो संघ पहिल्या स्थानावर राहील त्याचा सामना चौथ्या नंबरच्या संघासोबत होईल. दरम्यान दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर राहिलेले संघ एकमेकांशी भिडतील. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर 2027 रोजी होणाऱ्या अंतिम सामन्यात विजयी झालेले दोन संघ विजेतेपदासाठी आमनेसामने येतील. ही संपूर्ण स्पर्धा साधारणपणे सात आठवडे चालणार आहे.