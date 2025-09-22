English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup 2025 Final Scenario: पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो? जाणून घ्या फाइनलचं गणित

Asia Cup 2025 Final Scenario: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने आशिया कप 2025 च्या सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव केला. या पराजयानंतरही पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो? जाणून घ्या   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 22, 2025, 02:30 PM IST
Asia Cup 2025 Final Scenario: पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो? जाणून घ्या फाइनलचं गणित

Can Pakistan still reach the final?:  आशिया कप 2025 सुपर-4 टप्प्यात भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवत अंतिम फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने या विजयानं गुणतालिकेत वरचं स्थान मिळवलं. दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी मात्र अडचणी वाढल्या आहेत. चला तर पाहूया, फाइनलचं गणित नेमकं काय आहे आणि कोणत्या संघाला अजून संधी आहे? पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो?

Add Zee News as a Preferred Source

भारताचं समीकरण कसं? 

पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयामुळे भारताकडे आता 2 गुण आणि +0.689 इतका नेट रन रेट आहे. तरीही फाइनलचं तिकीट पूर्णपणे निश्चित झालेलं नाही. भारताला अजून दोन सामने खेळायचे आहेत 

  • भारत विरुद्ध बांगलादेश – 24 सप्टेंबर, दुबई
  • भारत विरुद्ध श्रीलंका – 26 सप्टेंबर, दुबई

या दोन सामन्यांपैकी केवळ एक विजयही टीम इंडियाला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यासाठी पुरेसा ठरेल. त्यामुळे पुढच्या सामन्यात भारत जर बांगलादेशवर मात करतो, तर त्यांचा फाइनल प्रवास जवळपास निश्चित मानला जाईल.

हे ही वाचा: गौतम गंभीरने खेळाडूंना हस्तांदोलन करण्यासाठी परत मैदानात पाठवले, IND vs PAK सामन्यानंतर काय घडले?

 

पाकिस्तानचं समीकरण कसं?

पाकिस्तानला भारताविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला असला तरी त्यांची आशा अजून संपलेली नाही. पाकिस्तानला आता उरलेले दोन्ही सामने जिंकावे लागतील

  • पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका – 23 सप्टेंबर, अबुधाबी
  • पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश – 25 सप्टेंबर, दुबई

पाकिस्तानने या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवलाच पाहिजे. एखाद्या सामन्यात पराभव झाल्यास त्यांचा प्रवास संपेल. दोन्ही सामने जिंकले तरी नेट रन रेटचं गणित महत्त्वाचं ठरणार आहे.

हे ही वाचा: IND vs PAK: ‘अभिषेकने आम्हाला बोलून-बोलून मारलं’ पाकिस्तानी चाहत्याचा Video Viral, हसून व्हाल लोटपोट

 

बांगलादेशाचं समीकरण कसं ?

सुपर-4 मधील पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशने श्रीलंकेला हरवून धक्का दिला. आता त्यांना भारत आणि पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत. या दोन सामन्यांपैकी एक जरी जिंकला, तर त्यांची फाइनलची दावेदारी कायम राहील.

हे ही वाचा: "पाकिस्तानी खेळाडू उगीचच ..." अभिषेक शर्माने हरिस रौफ-शाहीन आफ्रिदी यांच्यातील वादावर केली टीका

 

श्रीलंकेचं समीकरण कसं ? 

श्रीलंकेचा फाइनलमधील प्रवास सोपा नाही. त्यांना पाकिस्तान आणि भारतविरुद्धचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. एकाही सामन्यात हार झाली, तर त्यांचं समीकरण अधिक कठीण होईल.  सध्या गुणतालिकेत भारत आघाडीवर आहे, पण अंतिम फेरीसाठीचा खेळ अजूनही रोमांचक आहे. एका चुकीनं किंवा नेट रन रेटनं कोणत्याही संघाचं गणित बदलू शकतं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025Final ScenarioPakistanteam india

इतर बातम्या

महेश मांजरेकर यांनी व्यक्त केली चिंता, शिवाजी पार्कवरील मरा...

मनोरंजन