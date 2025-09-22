Asia Cup 2025 Final Scenario: पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो? जाणून घ्या फाइनलचं गणित

Can Pakistan still reach the final?: आशिया कप 2025 सुपर-4 टप्प्यात भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवत अंतिम फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने या विजयानं गुणतालिकेत वरचं स्थान मिळवलं. दुसरीकडे, पाकिस्तानसाठी मात्र अडचणी वाढल्या आहेत. चला तर पाहूया, फाइनलचं गणित नेमकं काय आहे आणि कोणत्या संघाला अजून संधी आहे? पाकिस्तान अजूनही अंतिम फेरीत पोहोचू शकतो?
पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयामुळे भारताकडे आता 2 गुण आणि +0.689 इतका नेट रन रेट आहे. तरीही फाइनलचं तिकीट पूर्णपणे निश्चित झालेलं नाही. भारताला अजून दोन सामने खेळायचे आहेत
या दोन सामन्यांपैकी केवळ एक विजयही टीम इंडियाला अंतिम फेरीत पोहोचवण्यासाठी पुरेसा ठरेल. त्यामुळे पुढच्या सामन्यात भारत जर बांगलादेशवर मात करतो, तर त्यांचा फाइनल प्रवास जवळपास निश्चित मानला जाईल.
पाकिस्तानला भारताविरुद्ध पराभव पत्करावा लागला असला तरी त्यांची आशा अजून संपलेली नाही. पाकिस्तानला आता उरलेले दोन्ही सामने जिंकावे लागतील
पाकिस्तानने या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवलाच पाहिजे. एखाद्या सामन्यात पराभव झाल्यास त्यांचा प्रवास संपेल. दोन्ही सामने जिंकले तरी नेट रन रेटचं गणित महत्त्वाचं ठरणार आहे.
सुपर-4 मधील पहिल्याच सामन्यात बांगलादेशने श्रीलंकेला हरवून धक्का दिला. आता त्यांना भारत आणि पाकिस्तानविरुद्ध सामने खेळायचे आहेत. या दोन सामन्यांपैकी एक जरी जिंकला, तर त्यांची फाइनलची दावेदारी कायम राहील.
श्रीलंकेचा फाइनलमधील प्रवास सोपा नाही. त्यांना पाकिस्तान आणि भारतविरुद्धचे दोन्ही सामने जिंकावे लागतील. एकाही सामन्यात हार झाली, तर त्यांचं समीकरण अधिक कठीण होईल. सध्या गुणतालिकेत भारत आघाडीवर आहे, पण अंतिम फेरीसाठीचा खेळ अजूनही रोमांचक आहे. एका चुकीनं किंवा नेट रन रेटनं कोणत्याही संघाचं गणित बदलू शकतं.