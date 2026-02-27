T20 World Cup 2026 : इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानचं स्पर्धेतील आव्हान जिवंत, सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी असं असणार गणित

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ची स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक झाली आहे. सुपर 8 च्या ग्रुप बी मध्ये शुक्रवार 27 फेब्रुवारी रोजी इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. या सामन्यात इंग्लंडने न्यूझीलंडवर 4 विकेट्सने विजय मिळवला असून सेमी फायनलमधील दावेदारी अधिकच मजबूत केलीये. इंग्लंड यापूर्वीच सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झालेला असून आता ग्रुप बी मधून सेमी फायनलच्या दुसऱ्या जागेसाठी श्रीलंका, पाकीस्तान आणि न्यूझीलंड अशा तीन संघात चुरस आहे. पाकिस्तानला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना पुढील सुपर 8 सामन्यात श्रीलंकेला हरवावं लागेल. फक्त श्रीलंकेला पराभूत करून चालणार नाही तर त्यांना श्रीलंकेला चांगल्या मार्जिनने सुद्धा हरवावं लागणार आहे, तेव्हा पाकिस्तानचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं गणित कसं असणार याविषयी जाणून घेऊयात.
इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा सुपर 8 सामना पार पडला. कोलंबो येथे पार पडलेल्या सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करून 7 विकेट्स गमावून 159 धावा केल्या होत्या, तर इंग्लंडला विजयासाठी 160 धावांचं आव्हान दिलं होतं. हे आव्हान पूर्ण करण्यात इंग्लंड यशस्वी ठरली. त्यांनी 3 बॉल आणि 4 विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. जर न्यूझीलंड हा सामना जिंकली असती तर सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झाली असती, मात्र तस झालं नाही आणि आता इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं आव्हान अजूनही जिवंत आहे.
ग्रुप बी मधून आतापर्यंत फक्त इंग्लंड संघाने सेमी फायनलमधील त्यांची जागा निश्चित केलीये. इंग्लंड सध्या सुपर 8 च्या पॉईंट्स टेबलमध्ये 6 पॉईंट्स सह नंबर १ वर आहेत. तर नंबर 2 वर 3 पॉईंट्स सह न्यूझीलंड आहे. त्यांचा नेट रन रेट हा +1.390 इतका आहे. तर तिसऱ्या स्थानावर पाकिस्तान असून त्यांचा नेट रन रेट हा -0.461 असून त्यांच्या खात्यात 1 पॉईंट आहे. श्रीलंकेने सुपर 8 चे दोन्ही सामने गमावल्यामुळे त्यांचा नेट रन रेट हा -2.800 आहे.
इंग्लंडने सुपर 8 सामन्यात न्यूझीलंडवर 3 बॉल आणि 4 विकेट्स राखून विजय मिळवला आहे. त्यामुळे आता पाकिस्तानला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर त्यांना श्रीलंकेविरुद्ध सामन्यात प्रथम फलंदाजी केल्यास 65 धावांनी विजय मिळवावा लागेल. तसेच जर प्रथम गोलंदाजी केल्यास जवळपास 13.5 ओव्हरमध्ये श्रीलंका जे टार्गेट देईल ते पूर्ण करावं लागेल. असं झालं तरच पाकिस्तान न्यूझीलंडला नेट रन रेटमध्ये मागे टाकू शकते, अन्यथा श्रीलंकेविरुद्ध सामना जिंकून सुद्धा पाकिस्तानचा फायदा होणार नाही.
पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सुपर 8 चा सामना हा 28 फेब्रुवारी रोजी शनिवारी खेळवला जाणार आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथेच हा सामना होणार आहे. हा सामना प्रेक्षकांना जिओ हॉटस्टार आणि स्टार स्पोर्ट्सच्या चॅनलवर पाहता येईल.