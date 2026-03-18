Suryakumar Yadav: हार्दिक पांड्याला बाजूला करून सूर्यकुमार यादव कसा झाला टी20 चा कॅप्टन? विश्वविजेतेपदानंतर स्वतःच सांगितलं

How Suryakumar Yadav became India's T20I captain: विश्वविजेतेपदानंतर सूर्यकुमार यादवने एक मोठा खुलासा करत  टीम इंडियाचे टी-20 कर्णधारपद कसे मिळाले याबद्दलचे रहस्य उलगड आहे. अनेक खेळाडूंना मुख्यत्वे हार्दिक पांड्याला डावलून सूर्या कसा कॅप्टन झाला याबद्दल अधिक जाणून घेऊयात..     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 18, 2026, 04:48 PM IST
How Suryakumar Yadav became India's T20I captain: टीम इंडियाने टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर आता अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. काय कसं प्लॅनिंग झालं? कशी कोणाला जबाबदारी मिळाली? याबद्दल अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. अशातच टीम इंडियाने टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याने प्रथमच उघडपणे सांगितले की त्याला टी20 संघाची कर्णधारपद देत कशी जबाबदारी मिळाली. 2024 च्या विश्वचषक विजयानंतर नेतृत्वात झालेला बदल अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरला होता, कारण त्या वेळी हार्दिक पांड्या  (Hardik Pandya) हा प्रमुख दावेदार मानला जात होता. बार्बाडोस येथे भारताने विजेतेपद मिळवल्यानंतर काही दिवसांनीच या निर्णयाची प्रक्रिया सुरू झाली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर नवीन कर्णधाराची निवड आवश्यक होती. 2022-23 दरम्यान रोहित आणि विराट कोहली (Virat Kohli) विश्रांतीवर असताना हार्दिकने संघाचे नेतृत्व केले होते, त्यामुळे तोच पुढील कर्णधार होईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती.

निवड समितीचा वेगळा निर्णय!

मात्र, निवड समितीने वेगळा निर्णय घेत सूर्यकुमार यादव यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यांनी सांगितले की श्रीलंका दौऱ्याच्या काही दिवस आधी त्यांना त्या वेळचे बीसीसीआय सचिव जय शहा (Jay Shah) यांचा फोन आला. त्या कॉलमध्ये त्याला (सूर्यकुमार यादवला) पुढील काळात टी20 संघाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय कळवण्यात आला.

कोणाचा होता निर्णय?

सूर्यकुमार याच्या मते हा निर्णय एकट्या व्यक्तीचा नव्हता. यात रोहित शर्मा, मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर  (Ajit Agarkar) आणि मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड (Rahul Dravid) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नंतर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) संघात सामील झाल्यावर त्यांनीही या निर्णयावर सहमती दर्शवली.

हार्दिकचं उपकर्णधारपदही गेले 

या प्रक्रियेत हार्दिक पांड्याला केवळ कर्णधारपदच नाही, तर उपकर्णधारपदही गमवावे लागले. ही जबाबदारी आधी शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि नंतर अक्षर पटेल (Axar Patel) यांच्याकडे सोपवण्यात आली.

सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत टी20 क्रिकेटमध्ये आपली पकड मजबूत केली. संघाने द्विपक्षीय मालिकांमध्ये सातत्यपूर्ण यश मिळवले आणि 2026 च्या टी20 विश्वचषकात न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला (New Zealand national cricket team) पराभूत करत विजेतेपद कायम राखले.

आता भारताचे लक्ष  2028 मधील ऑलिम्पिक स्पर्धेकडे 

या यशानंतर भारताने इतिहास रचला आणि टी20 विश्वचषकाचा यशस्वी बचाव करणारा पहिला संघ ठरला. आता सूर्यकुमार यादव यांचे लक्ष 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेकडे लागले आहे, जिथे ते भारताला आणखी एक मोठे यश मिळवून देण्याच्या निर्धारात आहेत.

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

