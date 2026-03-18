Suryakumar Yadav: हार्दिक पांड्याला बाजूला करून सूर्यकुमार यादव कसा झाला टी20 चा कॅप्टन? विश्वविजेतेपदानंतर स्वतःच सांगितलं

How Suryakumar Yadav became India's T20I captain: टीम इंडियाने टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर आता अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. काय कसं प्लॅनिंग झालं? कशी कोणाला जबाबदारी मिळाली? याबद्दल अनेक गोष्टी समोर येत आहेत. अशातच टीम इंडियाने टी20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) याने प्रथमच उघडपणे सांगितले की त्याला टी20 संघाची कर्णधारपद देत कशी जबाबदारी मिळाली. 2024 च्या विश्वचषक विजयानंतर नेतृत्वात झालेला बदल अनेकांसाठी आश्चर्यकारक ठरला होता, कारण त्या वेळी हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) हा प्रमुख दावेदार मानला जात होता. बार्बाडोस येथे भारताने विजेतेपद मिळवल्यानंतर काही दिवसांनीच या निर्णयाची प्रक्रिया सुरू झाली. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर नवीन कर्णधाराची निवड आवश्यक होती. 2022-23 दरम्यान रोहित आणि विराट कोहली (Virat Kohli) विश्रांतीवर असताना हार्दिकने संघाचे नेतृत्व केले होते, त्यामुळे तोच पुढील कर्णधार होईल अशी सर्वांची अपेक्षा होती.
मात्र, निवड समितीने वेगळा निर्णय घेत सूर्यकुमार यादव यांच्यावर विश्वास दाखवला. त्यांनी सांगितले की श्रीलंका दौऱ्याच्या काही दिवस आधी त्यांना त्या वेळचे बीसीसीआय सचिव जय शहा (Jay Shah) यांचा फोन आला. त्या कॉलमध्ये त्याला (सूर्यकुमार यादवला) पुढील काळात टी20 संघाची जबाबदारी देण्याचा निर्णय कळवण्यात आला.
सूर्यकुमार याच्या मते हा निर्णय एकट्या व्यक्तीचा नव्हता. यात रोहित शर्मा, मुख्य निवडकर्ते अजित आगरकर (Ajit Agarkar) आणि मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड (Rahul Dravid) यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. नंतर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) संघात सामील झाल्यावर त्यांनीही या निर्णयावर सहमती दर्शवली.
या प्रक्रियेत हार्दिक पांड्याला केवळ कर्णधारपदच नाही, तर उपकर्णधारपदही गमवावे लागले. ही जबाबदारी आधी शुभमन गिल (Shubman Gill) आणि नंतर अक्षर पटेल (Axar Patel) यांच्याकडे सोपवण्यात आली.
सूर्यकुमार यादव याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत टी20 क्रिकेटमध्ये आपली पकड मजबूत केली. संघाने द्विपक्षीय मालिकांमध्ये सातत्यपूर्ण यश मिळवले आणि 2026 च्या टी20 विश्वचषकात न्यूझीलंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला (New Zealand national cricket team) पराभूत करत विजेतेपद कायम राखले.
या यशानंतर भारताने इतिहास रचला आणि टी20 विश्वचषकाचा यशस्वी बचाव करणारा पहिला संघ ठरला. आता सूर्यकुमार यादव यांचे लक्ष 2028 मध्ये लॉस एंजेलिस येथे होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेकडे लागले आहे, जिथे ते भारताला आणखी एक मोठे यश मिळवून देण्याच्या निर्धारात आहेत.