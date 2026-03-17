Tata IPL T-20 सामन्यांची तिकीट कशी बुक करायची? जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया Step-by-Step

टी-20 विश्वचषकानंतर आता लवकरच टाटा आयपीएलला सुरूवात होणार आहे. अशात अनेक चाहते पहिल्यांदाच स्टेडियमवर जाऊन सामने पाहण्याचा विचार करत असतील. पण तिकीट बुकिंग कशी करायची याबाबत माहिती नाही, जर तुम्हीही याच यादीत आहात तर सदर बातमीद्वारे संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर जाणून घ्या.   

मनाली सागवेकर | Updated: Mar 17, 2026, 04:31 PM IST
Know How To Book IPL T-20 Tickets: आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 संपल्यानंतर आता क्रिकेट चाहत्यांमध्ये टाटा आयपीएल प्रीमियर लीगचे वारे वाहू लागले आहेत. ही स्पर्धा 20 मार्च 2026 पासून सुरू होणार आहे आणि पहिला सामना 12 एप्रिल रोजी खेळला जाणार आहे. अशात भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डाने आयपीएलच्या पहिल्या टप्प्याचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे. यानंतर देशभरातील चाहत्यांनी तिकिटांच्या खरेदीचे नियोजन करण्यास सुरूवात केली आहे. जर तुम्ही सु्द्धा एक क्रिकेट चाहते असाल, आणि पहिल्यांदाच सामन्याची तिकिट खरेदी करणार असाल, पण प्रक्रिया माहित नसेल तर; ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. 

तिकिट विक्रीची माहिती आणि प्रक्रिया काय? 

दरम्यान बीसीसीआयने तिकिट विक्रीबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, पण अनेक सामन्यांसाठी सध्या प्री सेल रजिस्ट्रेशन सुरू झाले आहे. ज्यामुळे नोंदणी केल्यास तिकीट विक्री सुरू झाल्यावर तुम्हाला लगेच नोटिफिकेशन मिळेल. आता हे तिकीट बुकिंग कोणत्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरून करता येईल? कसे करायचे? याबाबत सर्व माहिती जाणून घेऊया. 

 

टाटा आयपीएलच्या तिकीट बुकिंगचे अधिकृत प्लॅटफॉर्म कोणते? 

1. बुक माय शो (BookMyShow): मुंबई इंजियन्स, कोलकाता नाईट रायडर्स, गुजरात टायटन्स आमि लखनऊ सुपर जायंट्स या संघाच्या होम टाऊनमधल्या सामन्यांची तिकिटे बुक माय शो या अॅपवर बुक करता येतात. 

2. डिस्ट्रीक्ट (District, Zomato App): चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघाची तिकिटे या अॅपवर उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. 

3. संघाची अधिकृत वेबसाईट: रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) सारखे संघ अनेकदा त्यांच्या rcb.in या अधिकृत वेबसाईटवर तिकिटांची थेट विक्री करतात. 

 

तिकीट कशी बुक करायची? 

1. वरीलपैकी कोणतेही अॅप डाउनलोड करा किंवा वेबसाईट उघडा. 

2. स्पोर्ट्स विभागावर निवडून टाटा आयपीएल 2026 पर्याय निवडा. 

3. ज्या दोन सामन्यांमधील सामना तुम्हाला पाहायचा आहे, तो निवडा. 

4. स्टेडियमचा नकाशा पाहून तुमच्या बजेटनुसार स्टँड आणि जागा निवडा. 

5. यूपीआय, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किंवा नेट बँकिंगद्वारे पेमेंट प्रक्रिया पूर्ण करा. 

6. पेमेंट झाल्यावर तुम्हाला ईमेल किंवा एसएमएसद्वारे ई-तिकीट मिळेल. 

 

तिकिटांची किंमत काय? 

आता तिकिटांच्या किंमतीबद्दल बोलायचे झाले तर, साधारणपणे 400 ते 1200 रुपयांपासून सुरूवात होते. तसेच स्टेडियमनुसार ही किंमत बदलूही शकते. काही शहरांमध्ये स्टेडियमच्या बाहेर असलेल्या ठराविक तिकीट खिडक्यांवरही ऑफलाइल तिकिटे उपलब्ध होऊ शकतात. 

महत्त्वाची टीप: अनेकदा फसवणूक होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे केवळ अधिकृत अॅप्स किंवा वेबसाईटवरूनच तिकीट खरेदी करा. सामन्यांचे वेळापत्रक आणि  ठिकाण तुम्ही iplt20.com या अधिकृत वेबसाईटवर तपासू शकता. 

About the Author

Manali Sagvekar

सध्या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये कॉन्टे्ट रायटर म्हणून इंटर्नशिप करत आहे. याआधी 'सकाळ मीडिया' ग्रुपमध्ये (जानेवारी २०२४ - एप्रिल २०२४) एंटरटेनमेंट बीटचा भाग म्हणून इंटर्नशिप केली आहे, जिथे मराठी मनोरंजन बातम्या, सेलिब्रिटी अपडेट्स आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी जीवनशैली सेक्शनमध्ये कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. नंतर, 'साम टीव्ही मराठी'मध्ये (जुलै २०२५ - सप्टेंबर २०२५) डिजिटल न्यूजरूम (लाइफस्टाइल बीट) मध्ये देखील इंटर्नशिप केली, जिथे मराठीमध्ये आकर्षक जीवनशैली कॉन्टेन्ट तयार केले, CMS आणि Google Workspace सह काम करायला शिकले आणि डिजिटल सामग्री वर्कफ्लोमध्ये अनुभव मिळवला.

इतर बातम्या

Mumbai News : 'ती' मागणी करताच संतापलेल्या पतीने...

मुंबई बातम्या