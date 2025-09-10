मोबाईलवर Asia Cup 2025 चा कसा पाहाल Live सामना? लाईव्ह स्ट्रीमिंगबद्दल माहिती जाणून घ्या

How to see Asia Cup 2025 Live Streaming on Mobile: आशिया कप 2025 ला आजपासून सुरुवात झाली आहे . उद्घाटनाचा सामना अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यात झाला असून, आज (१० सप्टेंबर) भारतीय संघ मैदानात उतरणार आहे. भारताचा सामना यूएईसोबत होणार असून चाहत्यांना या सामन्याची मोठी उत्सुकता आहे. विशेष म्हणजे ओमान संघ पहिल्यांदाच आशिया कपमध्ये खेळताना दिसणार आहे. एकूण ८ संघांमध्ये किताबासाठी रंगणारं हे सामने पाहण्यासाठी मोबाईलवर प्रेक्षक काय पर्याय वापरू शकतात, याची माहिती पुढे दिली आहे.
आशिया कपचे सर्व सामने Sony Liv अॅपवर थेट पाहता येणार आहेत. अँड्रॉइड मोबाईल वापरकर्त्यांनी हे अॅप डाउनलोड करून सहजपणे स्ट्रीमिंगचा आनंद घेता येईल.
मोबाईलवर सामने फ्रीमध्ये पाहता येणार नाहीत. त्यासाठी Sony Liv चे सब्स्क्रिप्शन घ्यावे लागेल. या अॅपचे बेसिक प्लॅन किमान ३९९ रुपयांपासून सुरू होतात. वापरकर्ते आपल्या गरजेनुसार वेगवेगळे प्लॅन निवडू शकतात.
१५ सप्टेंबर रोजी ओमान विरुद्ध यूएई सामना संध्याकाळी ५:३० वाजता होणार आहे.
याशिवाय सर्व सामने रात्री ८ वाजता सुरू होतील.
मोबाईलशिवाय जे प्रेक्षक टीव्हीवर सामने पाहू इच्छितात त्यांच्यासाठी Sony Sports Network वर थेट प्रसारण बघता येईल.
