IND vs SA: आज रंगणार भारत विरुद्ध साउथ अफ्रिका तिसरा वनडे! कधी, कुठे फ्रीमध्ये पाहता येईल live streaming?

India vs South Africa 3rd ODI: भारत आणि साउथ अफ्रिका यांच्यातील तीन वनडे सामन्यांची सीरीज सध्या 1-1 ने बरोबरीवर आहे. पहिल्या सामन्यात भारताने 17 धावांनी विजय मिळवला होता, तर दुसऱ्या सामन्यात साउथ अफ्रिकाने 4 विकेटने कसून परतावा घेतला. आता तिसऱ्या आणि अंतिम वनडे मध्ये सीरीजचा निर्णय होणार आहे.
तिसरा वनडे सामना 6 डिसेंबर 2025 रोजी विशाखापत्तनम येथील वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम मध्ये खेळवला जाणार आहे.
सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरू होईल.
टॉस सामना सुरू होण्याच्या सुमारे अर्धा तास आधी होईल.
या सामन्यात जिंकणारी टीम 3-1 किंवा 2-1 ने सीरीज जिंकू शकते, त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत महत्वाचा ठरणार आहे.
सामना Star Sports Network वर थेट प्रक्षिप्त केला जाणार आहे.
तसेच क्रिकेट फॅन्स Jio Hotstar अॅप द्वारे फ्री मध्ये सामना पाहू शकतात.
फक्त Jio Hotstar अॅप आपल्या मोबाइलवर डाउनलोड करणे आवश्यक आहे.
कोणतेही सब्सक्रिप्शन किंवा फी नाही, आणि प्रेक्षक सहज आपल्या फोनवर सामना पाहू शकतात.
दुसऱ्या सामन्यात भारताने प्रथम फलंदाजी करताना 358 धावा केल्या.
या दोन्ही शतकांमुळे भारताने मोठा स्कोर बनवला. पण नंतर साउथ अफ्रिकाचा एडन माक्ररम (110 धावा) यांनी जोरदार शतकीय खेळी केली आणि आपल्या संघाला विजय मिळवून दिला. तिसऱ्या सामन्यात सीरीजचा निर्णय ठरणार असल्यामुळे सामना खूप रोमांचक आणि तल्लीन करणारा असण्याची अपेक्षा आहे.
यशस्वी जयसवाल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, तिलक वर्मा
एडन माक्ररम, रयान रिकेल्टन, टेम्बा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), मैथ्यू ब्रीट्ज़के, टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसन, कॉर्बिन बॉश, प्रेनेलन सुब्रायन, नंद्रे बर्गर, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, रुबिन हरमन
तिसरा वनडे भारतीय संघासाठी सीरीज जिंकण्यासाठी महत्वाचा सामना ठरणार आहे. फॅन्सना हा सामना फ्रीमध्ये Jio Hotstar अॅपवर पाहता येईल. कोहली, गायकवाड, बुमराह, जडेजा आणि इतर स्टार्सच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.
1. IND vs SA तिसरा वनडे कधी आणि कुठे होणार आहे?
तिसरा वनडे सामना 6 डिसेंबर 2025 रोजी विशाखापत्तनम येथील वाईएस राजशेखर क्रिकेट स्टेडियम मध्ये खेळवला जाणार आहे. सामना दुपारी 1:30 वाजता सुरू होईल, तर टॉस सुमारे अर्धा तास आधी होईल.
2. या सामन्यात सीरीजचा निर्णय कसा होणार आहे?
सीरीज सध्या 1-1 ने बरोबरीवर आहे. तिसरा सामना जिंकणारी टीम 2-1 ने सीरीज जिंकेल. त्यामुळे दोन्ही संघांसाठी हा सामना अत्यंत महत्वाचा आहे.
3. IND vs SA तिसरा वनडे कुठे पाहता येईल?
Star Sports Network वर थेट प्रसारण होईल.
Jio Hotstar अॅप द्वारे फ्रीमध्ये सामना पाहता येईल. फक्त अॅप डाउनलोड करणे आवश्यक आहे, कोणतीही फी नाही.