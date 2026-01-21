IND vs NZ Live Streaming: आज रंगणार भारत-न्यूझीलंड पहिला टी20 सामना! मोबाईलवर मोफत कसा पाहायचा? जाणून घ्या

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला टी20 सामना 21 जानेवारी रोजी नागपूरमध्ये खेळवला जाणार आहे. 2026 टी20 विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर ही मालिका भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. न्यूझीलंड संघाने नुकत्याच झालेल्या एकदिवसीय मालिकेत भारताला त्याच्याच मैदानावर पराभूत केल्यामुळे, ही टी20 मालिका अधिक चुरशीची ठरण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघांमध्ये एकूण पाच टी20 सामने खेळवले जाणार असून ही मालिका 21 ते 31 जानेवारीदरम्यान रंगणार आहे.
सध्या उत्तम फॉर्ममध्ये असलेला तिलक वर्मा दुखापतीमुळे पहिल्या तीन टी20 सामन्यांत खेळणार नाही. त्याच्या अनुपस्थितीत ईशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार असल्याची माहिती कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिली आहे.
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यातील पहिला टी20 सामना
हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होईल.
जिओ वापरकर्त्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. जिओच्या काही निवडक मोबाईल रिचार्ज प्लॅनमध्ये जिओहॉटस्टारचे मोफत सबस्क्रिप्शन दिले जाते. उदाहरणार्थ, ₹349 आणि ₹399 च्या रिचार्ज प्लॅनमध्ये लाईव्ह स्ट्रीमिंगचा लाभ घेता येतो. त्यामुळे मोबाईलवर सामना मोफत पाहणे शक्य होते.
सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (यष्टीरक्षक), रवि बिश्नोई
मिचेल सॅन्टनर (कर्णधार), मायकेल ब्रेसवेल, मार्क चॅपमन, डेव्हन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, काइल जेमिसन, बेवन जेकब्स, डॅरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढी, क्रिश्चन क्लार्क