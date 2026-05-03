GT vs PBKS : गिल-अय्यर आमनेसामने! कोण मारणार बाजी, कशी असेल आजच्या सामन्यात Playing 11?

GT vs PBKS IPL 2026 : गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यामध्ये आयपीएल 2026 चा 46 वा सामना खेळवला जाणार आहे हा सामना दोन्ही संघासाठी महत्वाचा असणार पंजाबला 2 विजयांची गरज गरज आहे तर प्लेऑफच्या दिशेने गुजरातची वाटचाल सुरु आहे. आजच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी असू शकते यासंदर्भात वाचा. 

शुभांगी मेरे | Updated: May 3, 2026, 04:41 PM IST
Probable playing 11 for Gujarat Titans vs Punjab Kings match : गुजरात टायटन्स विरुद्ध पंजाब किंग्ज यांच्यामध्ये आज सुपर संडेचा दुसरा सामना खेळवला जाणार आहे. या सामना आज संध्याकाळचा सामना असणार आहे, या सामन्याचे आयोजन हे अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानावर करण्यात आले होते. मागील सामन्यामध्ये गुजरातच्या संघाने आरसीबीला पराभूत केले होते, तर मागील सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जला देखील राजस्थान रॅायल्सविरुद्ध पराभव पत्कारावा लागला होता. पंजाब किंग्जचा हा राजस्थानविरुद्ध सामन्यामध्ये एकमेव आतापर्यत पराभव आहे. आज दोन्ही संघ विजयाच्या उद्देशाने मैदानात उतरतील मागील सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जच्या संघाने काही बदल केले होते यामध्ये शशांक सिंह याला बेंचवर बसवण्यात आले होते त्यामुळे आज त्याला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळणार की नाही हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. 

पंजाब किंग्जच्या प्लेइंग 11 मध्ये कोणाला मिळणार संधी?

मागील सामन्यामध्ये पंजाब किंग्जचा ऑलराउंडर शशांक सिंह याला दुखापतीमुळे संघामध्ये स्थान मिळाले नव्हते त्यामुळे मग त्याच्या जागेवर सुयश शेंडगे याला प्लेइंग 11 मध्ये खेळण्याची संधी मिळाली होती. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये जर पंजाबच्या संघामध्ये बदल झाला तर शशांक सिंह याला संघामध्ये स्थान मिळू शकते. त्याचबरोबर काही परदेशी खेळाडू संघामध्ये सामील झाले आहेत त्यामुळे लॉकी फर्ग्युसन हा संघामध्ये सामील झाला आहे त्यामुळे पंजाबची गोलंदाजी मजबूत झाली आहे. पंजाब किंग्जची फलंदाजी आतापर्यत मजबूत पाहायला मिळाली आहे संघाचा कर्णधार श्रेयस अय्यर हा दमदार फार्ममध्ये आहे. 

प्रभसिमरण सिंह, प्रियांश आर्या, कुपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), नेहल वधेरा, मार्कस स्टॅायनिस, शशांक सिंह/सुयश शेंडगे, मार्को जान्सन, लॉकी फर्ग्युसन, अर्शदीप सिंह, युझवेंद्र चहल

इम्पॅक्ट प्लेअर - हरप्रीत ब्रार, मुशीर खान, झेवियर बार्टलेट आणि विष्णू विनोद

गुजरातच्या प्लेइंग 11 कोणते बदल होणार?

गुजरात टायटन्सच्या प्लेइंग 11 बद्दल सांगायचे झाले तर शुभमन गिल याने आतापर्यत चांगली कामगिरी केली आहे. तर साई सुदर्शन याने देखील प्रभावित केले आहे, मागील दोन सामन्यामध्ये जेसन होल्डर याने कमालीची कामगिरी केली आहे. त्यामुळे आजच्या सामन्यामध्ये त्याच्यावर लक्ष असणार आहे. आतापर्यत गुजरात टायटन्सच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर संघामधील मधल्या फळीतील फलंदाजीने आतापर्यत प्रभावित कामगिरी केलेली नाही. 

शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकिपर), जेसन होल्डर, शाहरुख खान, वॉशिंग्टन सुंदर, राहुल तेवतिया, अर्शद खान, राशीद खान, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज

इम्पॅक्ट प्लेअर - मानव सुतार, प्रसिद्ध कृष्णा

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत. 

