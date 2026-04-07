IPL 2026: आयपीएलमध्ये पाऊस पडल्यास निकाल कसा ठरतो? BCCI चा नियम जाणून घ्या

How will the result be decided if it rains in IPL 2026: आयपीएल (IPL 2026) मध्ये पावसाचा प्रभाव अनेक सामन्यांवर पडताना दिसत आहे, आणि अशा वेळी सामना कसा पूर्ण केला जातो किंवा निकाल कसा ठरवला जातो, याबाबत भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) ने काही स्पष्ट नियम आखले आहेत. हे नियम विशेषतः लीग स्टेजसाठी महत्त्वाचे ठरतात, कारण या टप्प्यात प्रत्येक सामन्याचा गुणतालिकेवर मोठा परिणाम होतो.
लीग स्टेजदरम्यान सामना सुरू असताना पाऊस आला, तर लगेच सामना रद्द केला जात नाही. प्रथम मैदानाची स्थिती सुधारण्याची आणि पाऊस थांबण्याची वाट पाहिली जाते. मात्र पाऊस दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास, वेळेची भरपाई करण्यासाठी षटकांची संख्या कमी केली जाते. अशा परिस्थितीत ‘डकवर्थ-लुईस-स्टर्न’ (DLS) पद्धतीचाही वापर केला जाऊ शकतो, ज्यामुळे कमी षटकांतही योग्य निकाल लावणे शक्य होते.
सर्वात महत्त्वाचा नियम म्हणजे किमान 5-5 षटकांचा सामना होणे आवश्यक आहे. म्हणजेच दोन्ही संघांनी किमान पाच षटके खेळली पाहिजेत, तेव्हाच सामना अधिकृत मानला जातो. यासाठी एक निश्चित ‘कट-ऑफ टाइम’ ठेवला जातो. त्या वेळेपर्यंत जर दोन्ही डाव पूर्ण होऊ शकले नाहीत, तर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला जातो.
लीग स्टेजमध्ये ‘रिझर्व डे’ची सोय नसते, ही देखील एक महत्त्वाची बाब आहे. त्यामुळे जर सामना पूर्णपणे होऊ शकला नाही, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जातो. या एका गुणामुळेही पुढे जाऊन प्लेऑफच्या शर्यतीवर परिणाम होऊ शकतो.
दरम्यान, कोलकाता नाइट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स यांच्यातील सामन्यात अशीच परिस्थिती पाहायला मिळाली. कोलकाताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला होता, पण अवघ्या 4 षटकांतच पावसाने खेळात व्यत्यय आणला. त्यामुळे सामना थांबवावा लागला आणि पुढील निर्णय हवामानावर अवलंबून राहिला.
याशिवाय, कोलकाता नाइट रायडर्स सध्या संघरचनेच्या बाबतीतही अडचणीत आहे. त्यांच्या वेगवान गोलंदाजी आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. प्रमुख गोलंदाज हर्षित राणा आणि आकाश दीप हे दोघेही संघाबाहेर आहेत. त्यामुळे संघाची बॉलिंग युनिट कमकुवत झाली असून प्रतिस्पर्ध्यांसमोर ती सहज उघडी पडत आहे. फलंदाजीमध्येही परिस्थिती काहीशी चिंताजनक आहे. संघात अनुभवी आणि आक्रमक फलंदाज असतानाही अपेक्षित कामगिरी होत नाही. सातत्याचा अभाव आणि दबावाखाली खेळताना होणाऱ्या चुका यामुळे संघाला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
एकूणच, पावसामुळे सामना खंडित होणे आणि संघातील प्रमुख खेळाडूंची अनुपस्थिती या दोन्ही गोष्टी कोलकाता नाइट रायडर्स साठी डोकेदुखी ठरत आहेत. पुढील सामन्यांमध्ये त्यांना या समस्यांवर मात करून चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे, अन्यथा स्पर्धेत पुढे जाणे कठीण होऊ शकते.