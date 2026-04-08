निवड प्रक्रियेच्या चर्चेदरम्यान मोहम्मद शमीचे धक्कादायक वक्तव्य, म्हणाला 'आम्ही मजूर आहोत...'

Mohammed Shami Reaction on Selection Debate: भारतीय माजी राष्ट्रीय क्रिकेटपटू मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. टीममध्ये जागा न मिळाल्याबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेदरम्यान, शमीने एका कार्यक्रमात दिलेल्या विधानाने सगळ्यांना थक्क केले. त्याने सांगितले की, “आम्ही फक्त मेहनत करणारे मजदूर आहोत, आमचं काम फक्त चेंडू फेकत राहणं आहे.” हे विधान फार चर्चेत आलं आहे.
शमीचा फॉर्म मागील काही काळात अतिशय दमदार राहिला आहे. सैयद मुश्ताक अली 2025 स्पर्धेत त्याने 7 सामने खेळून 16 विकेट्स घेतल्या, तर रणजी ट्रॉफी 2025-26 मध्ये 7 सामने खेळून 37 विकेट्स मिळवून त्याने आपली फिटनेस आणि क्षमता सिद्ध केली. आईपीएल 2026 मध्ये लखनऊ सुपर जायंट्सकडून त्याने खेळलेले पहिले दोन सामनेही उत्कृष्ट ठरले. दिल्लीकडे खेळताना त्याने 4 ओव्हरमध्ये केएल राहुलचा मोठा विकेट घेतला आणि सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध फक्त 9 रन खर्च करून 2 विकेट्स काढल्या, ज्यामुळे त्याच्या इकोनॉमी 2.20 वर राहिली जो आजकालच्या T20 मध्ये अतिशय कमी आकडा आहे.
याव्यतिरिक्त, शमीने आपल्या मुळांचा उल्लेख करत सांगितले की तो एका शेतकरी कुटुंबातून आले आहेत आणि तो आपली मेहनत आणि जडणघडण कधीही विसरली नाही. त्याने नमूद केले की जीवनात अनेक उतार-चढाव येतात दुखापत, टीममधील गैरसमज, फिटनेसची समस्या परंतु जमीनीवर कष्ट करण्याची सवय कधीही विसरू नये. शमीने सोशल मीडियावर लक्ष देण्याऐवजी, मूळ गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करण्यावर भर दिला आणि सांगितले की, “जर तुम्ही सतत फॅन्सी गोष्टींवर लक्ष दिलं, तर ती तुमची कमकुवत बाजू बनते.”
शमीने कोलकाता नाईट रायडर्सच्या कर्णधार अजिंक्य रहाणे आणि उप-कर्णधार रिंकू सिंग यांच्यासह कार्यक्रमात चर्चा करताना ईडन गार्डन्सच्या अनुभवावरही बोलले. ते म्हणाले की, “घरेलू मैदानाचा फायदा आपल्याला नेहमी मिळतो. तुम्ही पिच आणि परिस्थिती समजू शकता कारण तुम्ही तिथे खूप वेळ खेळला आहे.” शमीचे हे विधान केवळ त्याच्या आत्मविश्वासाचे आणि मेहनतीवर भर देण्याचे दर्शन घडवते. त्यांनी स्वतःच्या खेळावर आणि फिटनेसवर लक्ष ठेवून, भारतीय संघात पुन्हा स्थान मिळवण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यांची भूमिका फक्त बॉलिंगपुरती मर्यादित नाही; ती त्याच्या जिद्द, चिकाटी आणि जमीनीवर मेहनत करण्याच्या वृत्तीने परिभाषित होते.
एकंदरीत, मोहम्मद शमीची भूमिका फक्त जलदगतीचा खेळाडू म्हणून नाही, तर मेहनतीच्या प्रतीक म्हणूनही दिसते. तो स्वतःला 'मजदूर माणूस' म्हणतात, आणि त्याच्या या दृष्टीकोनातून प्रत्येक क्रिकेटपटूसाठी शिकण्यासारखे धडे आहेत: मेहनत, चिकाटी आणि जमीनीवर लक्ष ठेवणे हेच यशाचे मुख्य सूत्र आहे.