'मला फरक पडत नाही....' फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन करणाऱ्या खेळाडूची पत्रकार परिषदेत मुजोरी

Asia Cup 2025 : पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहानने अर्धशतक ठोकलं. त्यानंतर त्याने फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन केलं ज्याची खूप चर्चा झाली.  मात्र सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नांना साहिबजादाने उद्धटपणे उत्तर दिलं. 

पूजा पवार | Updated: Sep 22, 2025, 09:59 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये (Asia Cup 2025) रविवारी दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) सुपर 4 सामना खेळवण्यात आला. यावेळी पाकिस्तानने 5 विकेट गमावून 20 ओव्हरमध्ये 171 धावा केल्या. त्यामुळे टीम इंडियाला विजयासाठी 172 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. टीम इंडियाने हे आव्हान 6 विकेट राखून पूर्ण केलं. या सामन्यात पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहानने अर्धशतक ठोकलं. त्यानंतर त्याने फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन केलं ज्याची खूप चर्चा झाली. अनेकांनी साहिबजादाच्या भारतीय खेळाडूंसमोर केलेल्या त्या कृतीवर आक्षेप सुद्धा घेतला. मात्र सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत विचारलेल्या प्रश्नांना साहिबजादाने उद्धटपणे उत्तर दिलं. 

साहिबजादा फरहानचं गन-फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन : 

पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहान टीम इंडियाच्या गोलंदाजीवर दोन वेळा बाद होता होता वाचला. मात्र अखेर त्याने 34 बॉलमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. या अर्धशतकाचं सेलिब्रेशन करताना त्याने बॅट हातात बंदुकीप्रमाणे धरली आणि आकाशात गोळी झाडण्याप्रमाणे ऍक्शन केली. 

साहिबजादा फरहानची मुजोरी : 

साहिबजादा फरहानला पत्रकार परिषदेत गन-फायरिंग स्टाईल सेलिब्रेशन आणि त्यावरून होणाऱ्या ट्रोलिंगवरून प्रश्न विचारला. यावर त्याच्या ने पत्रकार परिषदेत उत्तर देताना म्हटले की, 'मला वाटतं भविष्यात जेव्हा षटकारांचा विषय येतो तेव्हा तुम्हाला असे बरेच काही दिसेल. आणि तो आनंद फक्त एका क्षणाचा होता. मी सहसा अर्धशतक केल्यानंतर जास्त आनंद साजरा करत नाही. पण अचानक माझ्या मनात आलं, 'चला आज आनंद साजरा करूया' आणि मी तसं केलं. लोक ते कसे घेतील हे मला माहित नाही. मला काही फरक पडत नाही, आणि बाकीचे तुम्हाला माहिती आहे. तुम्हाला जिथे खेळायचे आहे तिथे आक्रमक खेळ गरजेचे नाही की ते भारताविरुद्धच असतील. तुम्ही आज जसे केले तसे प्रत्येक संघाविरुद्ध आक्रमक क्रिकेट खेळले पाहिजे.

श्रीलंकेविरुद्ध पाकिस्तानच्या पुढील रणनीतीबद्दल विचारले असता, फरहान म्हणाला की पहिल्या पॉवरप्लेमध्ये संघाने बरेच विकेट गमावले. यामध्ये सुधारणा करणे आणि पहिल्या सहा ओव्हरमध्ये धावा होणे महत्वाचे आहे. तो म्हणाला की, 'मला वाटतं गेल्या काही सामन्यांमधील त्रुटी ही होती की आम्ही पॉवरप्लेचा चांगला वापर करत नव्हतो. आम्ही सुरुवातीच्या विकेट गमावत होतो. पॉवरप्लेचा प्रभावीपणे वापर करणे आणि विकेट न गमावणे हे महत्वाचे आहे. आज आम्ही पॉवरप्लेमध्ये ज्या पद्धतीने खेळलो त्यामुळे आम्ही लवकर विकेट गमावल्या नाहीत. देवाच्या कृपेने, आमचा पॉवरप्लेही खूप चांगला होता, 10 ओव्हरमध्ये जवळजवळ 90 धावा केल्या. आम्ही मध्ये चांगली कामगिरी केली नाही पण आम्ही त्यात सुधारणा करू'.

