'माझे वजन...' IND vs PAK सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माने स्वतःच्या आरोग्याबद्दल स्वतःच दिली अपडेट, Video

Abhishek Sharma Health Update: टी20 विश्वचषक 2026 मधील भारताच्या दुसऱ्या सामन्यात युवा फलंदाज अभिषेक शर्मा मैदानात उतरला नाही. दिल्लीला पोहोचल्यानंतर त्याची प्रकृती अचानक बिघडली आणि पोटाच्या संसर्गामुळे त्याला दोन दिवस रुग्णालयात दाखल व्हावे लागले. नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान तो संघासोबत उपस्थित होता, मात्र पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्याचे त्याच्या चेहऱ्यावरून स्पष्ट दिसत होते. भारताचा पुढील सामना पाकिस्तानविरुद्ध होणार असल्याने अभिषेकच्या फिटनेसबाबत उत्सुकता वाढली आहे. या महत्त्वाच्या लढतीपूर्वी त्याने स्वतःच स्वतःच्या तब्येतीची माहिती चाहत्यांना दिली आहे.
दिल्लीमध्ये मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या निवासस्थानी आयोजित कार्यक्रमाला अभिषेक उपस्थित होता. मात्र कार्यक्रमादरम्यानच त्याला अस्वस्थ वाटू लागले आणि तो लवकर निघून गेले. तपासणीनंतर पोटाचा संसर्ग झाल्याचे समोर आले. 11 फेब्रुवारी रोजी त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज मिळाला आणि तो पुन्हा संघात सहभागी झाले, पण नामिबियाविरुद्धच्या सामन्यात त्याला विश्रांती देण्यात आली.
अर्शदीप सिंगसोबतचा त्यांचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. त्यात अर्शदीप त्याच्या प्रकृतीची चौकशी करताना दिसतो. त्यावर अभिषेक म्हणतो, “आता बऱ्यापैकी ठीक आहे.” अर्शदीपने पुढे विचारले, “तू थोडा सडपातळ दिसतोयस?” त्यावर अभिषेक हसत म्हणाला, “हो, सगळं ठीक आहे, पण माझं थोडं वजन कमी झालंय.”
Update on Abhishek Sharma by Arshdeep Singh, good to know he’s doing good pic.twitter.com/MbvOzMChmg
— (@ManishSRH) February 12, 2026
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात अभिषेक खेळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. यूएसएविरुद्धच्या सामन्यापूर्वीच ते अस्वस्थ होते, अशीही माहिती समोर आली आहे. त्या सामन्यात तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाले होते.
दिल्लीमध्ये सराव सत्रादरम्यान त्याला नेटमध्ये फलंदाजी करताना पाहिले गेले, ही सकारात्मक बाब आहे. मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने नुकत्याच दिलेल्या निवेदनात अभिषेक अजून पूर्णपणे फिट नसल्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे संघ व्यवस्थापन त्याच्या पुनरागमनाबाबत घाई करणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.
आता सर्वांचे लक्ष भारत-पाकिस्तान या महासंग्रामाकडे लागले असून, अभिषेक मैदानात उतरतो का, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.