"बाहेरच्या जगाला फक्त अर्धसत्य माहितीये..." सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंगला पृथ्वी शॉचं उत्तर, IPL मध्ये पुनरागमनासाठी तयार

Prithvi Shaw on break an d comebck in IPL 2026: आयपीएलच्या नवीन सिजनआधी अनेक गोष्टींबद्दल चर्चा होत आहे. पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आयपीएल 2025 च्या लिलावात कोणत्याही संघाने न घेतल्यानंतर त्याच्यासाठी हा मोठा धक्का होता, पण आता तो आयपीएल 2026 च्या सिजनमध्ये परतला आहे.
पुन्हा दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) मध्ये परतला आहे. आगामी सीजनपूर्वी त्याने घेतलेला छोटासा ब्रेक त्याच्या आयुष्यात महत्त्वाचा ठरल्याचं तो सांगतो. याशिवाय त्याने कशी मानसिकदृष्ट्या स्वतःला मजबूत करण्यासाठी विश्रांतीची गरज होती याबद्दलही उघडपणे सांगितले आहे. तो आता दिल्ली कॅपिटल्स संघासोबत कमबॅक करण्यासाठी सज्ज झाला आहे.
शॉच्या मते, या ब्रेकदरम्यान त्याने क्रिकेटपासून थोडं दूर राहून स्वतःवर लक्ष केंद्रित केलं. प्रवास केला, मन शांत ठेवलं आणि परतल्यावर सरावात दुप्पट-तिप्पट मेहनत घेतली. हा ब्रेक मागे जाणं नसून स्वतःला अधिक मजबूत बनवण्याची संधी होती, असं तो स्पष्टपणे म्हणतो.
गेल्या काही हंगामांमध्ये शॉ अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकला नाही. त्यामुळे त्याला संघाबाहेर बसावं लागलं. त्यानंतर घरेलू क्रिकेटमध्येही त्याची स्थिती डळमळीत झाली. त्या काळात श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) याने त्याच्या कार्यशैलीवर प्रश्न उपस्थित केले होते, ज्यामुळे त्याच्यावर आणखी दबाव वाढला.
शॉने कबूल केलं की, सोशल मीडियावर येणाऱ्या प्रतिक्रिया आणि टीका यांचा त्याच्यावर परिणाम होत होता. मात्र आता त्याने त्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच्या मते, बाहेरचं जग फक्त अर्धसत्य जाणतं तर खरी गोष्ट त्याच्या जवळच्या लोकांनाच माहीत आहे.
मुंबई सोडल्यानंतर शॉने महाराष्ट्र संघाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला आणि तिथूनच त्याने पुन्हा सुरुवात केली. आता आयपीएलमध्ये त्याला स्वतःला सिद्ध करण्याची मोठी संधी आहे.
दिल्ली कॅपिटल्स (Delhi Capitals) मध्ये शॉला ओपनिंगसाठी केएल राहुल (KL Rahul) सोबत खेळण्याची संधी मिळू शकते. मात्र त्यासाठी त्याला पथुम निसांका (Pathum Nissanka) आणि अभिषेक पोरेल (Abishek Porel) यांच्याशी स्पर्धा करावी लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षांतील चढ-उतार मागे टाकत, शॉ आता नव्या आत्मविश्वासाने मैदानात उतरण्यास तयार आहे. त्याचं मुख्य लक्ष पुन्हा एकदा सातत्यपूर्ण कामगिरी करून स्वतःची ओळख मजबूत करण्यावर आहे.