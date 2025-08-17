'सगळ्या मुसलमानांचा ठेका...'; आफ्रिदीचा उल्लेख करत खेळातही धर्म आणणाऱ्या पाकिस्तानला इरफान पठाणचा टोला

भारताचा माजी ऑलराऊंडर इरफान पठाणने पाकिस्तानवर टीका करत म्हटलंय की, हे जगभरातील पाकिस्तानी लोकांचा ठेका घेतल्या सारखे वागतात. एका मुलाखतीत इरफान पठाणने पाकिस्तानी लोकांना स्वतःवर लक्ष देण्याचा सल्ला दिला आहे. यावेळी इरफानने पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटर शाहीद आफ्रिदीशी निगडीत एक किस्सा सांगितला आहे.
पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद आफ्रिदीने एका मुलाखतीत स्वतःला खरा पठाण आणि इरफान खानला बनावट पठाण असल्याचं सांगितलं. यामुळे इरफानला आपल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तींचा अपमान केल्यासारखं वाटलं. यापुढे इरफानने सांगितलं की, एकदा फ्लाइटमध्ये शाहिद आफ्रिदीसोबत भांडण झालं. तेव्हा भारतीय संघ 2006 मध्ये पाकिस्तानी दौऱ्यावर होतं.
इरफान पठाणने सांगितलं की, पाकिस्तानी लोकांना हा गैरसमज आहे की, मुसलमान व्यक्तींची जबाबदारी फक्त यांच्याच खांद्यावर आहे. त्यांचा हा गैरसमज आहे. तेव्हा इरफान पठाण म्हणतो मला सांगावस वाटतं की, यार थोडं थांबा. पहिलं स्वतःकडे लक्ष द्या. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तुम्ही असं करुन नका. कारण ही गोष्ट पर्सनल लेवलला जाणवली.
दुसरी गोष्ट जेव्हा मी या क्षेत्रात आलो तेव्हा, हर्षा भोगले सरांनी शाहिद आफ्रिदीची एक मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत त्याने हे वक्तव्य केलं. मी कधीच हर्षा भोगले यांना म्हटलं नाही पण त्यांनी शाहीद आफ्रिदीला काऊंटर करायला हवं होतं.
इरफान पठाण म्हणाला, "हे पठाणांबद्दल होते. तो म्हणाला की मी खरा पठाण आहे आणि तो एक बनावट पठाण आहे. या सगळ्याने मला फार वाईट वाटले. म्हणून मला वाटले की, तू फक्त माझ्याबद्दल बोलत नाहीस, तू माझ्या पालकांबद्दल बोलत आहेस, जे तू करू नये. जर तू असे केले नाहीस तर मला तुझ्याशी काही अडचण नाही. तू खेळ, आम्ही खेळू, आम्ही निघून जाऊ. पण तू वैयक्तिक गोष्टींवर भाष्य करत आहेस. हे बरोबर नाही. म्हणून जेव्हा जेव्हा माझ्या हातात चेंडू होता तेव्हा माझ्या मनात असे होते की मी त्याला आऊट करु आणि मी तसं केलं. मी त्याला तब्बल ११ वेळा मी तसं केलं. आणि त्याला सांगितलं की खरा पठाण कोण आहे? म्हणजे मी त्याला मोठ्या खेळात बाहेर काढले आहे. मी त्याला मालिकेच्या निर्णायक सामन्यात बाहेर काढले आहे. मी त्याला वर्ल्ड कप फायनलमध्ये बाहेर काढले आहे."
इरफान पठाण म्हणाला, "बोलण्यासाठी क्रीजवर असणं आवश्यक आहे. तो क्रीजवर येतो आणि जातो. आपण काय बोलणार? माझ्याकडेही वेळ नाहीये. त्याच्याकडे वेळ नाहीय. मी बोलायला तयार आहे. आम्ही मैदानाबाहेर बोललो. आम्ही एका विमानात होतो. आम्ही कराचीहून लाहोरला विमानाने जात होतो. त्यावेळी दोन्ही संघ तिथे होते. तो दुसरा दौऱ्यावर होता. तेव्हा त्याने माझ्या डोक्यावर हात ठेवला. माझे केस विस्कटले आणि म्हणाला, कसा आहेस बाळा?
इरफान पठाण म्हणाला, "मी म्हटलं होतं की तू कधीपासून माझा बाप झालास. तू लहान मुलासारखा वागतोस. तू माझ्या डोक्याला हात लावतोस. माझे केस विस्कटतोस. मी काही तुझा मित्र नाही आणिणि काहीच नाही. मग तू माझ्याशी असं का वागावसं?
पुढे इरफान पठाण म्हणाला की, मग मी काही अपशब्द वापरले. मी अब्दुल रझाक साहेबांना विचारले की इथे कोणत्या प्रकारचे मांस मिळते... तर तो म्हणाला मांस... ते का? कुत्र्याचे मांस मिळते का? इरफान म्हणाला की, तो हे सर्व बोलतोय म्हणजे भुंकतोच आहे. कारण त्याने कुत्र्याचे मास खाल्ले आहे.
इरफान पठाणने मैदानाबाहेर आफ्रिदीशी कसे संवाद साधले?
इरफानने सांगितले की, मैदानावर आफ्रिदी लवकर आऊट होत असल्याने त्यांच्यात जास्त संवाद झाला नाही. मात्र, 2006 च्या फ्लाइटमधील घटनेनंतर आफ्रिदीने इरफानशी पुन्हा कधीही वैयक्तिक पातळीवर बोलण्याचा प्रयत्न केला नाही, कारण त्याला समजले की, तो इरफानशी शाब्दिक लढाईत जिंकू शकत नाही.
इरफान पठाणने पाकिस्तानबद्दल आणखी काय म्हटले?
इरफानने पाकिस्तानच्या लोकांना सल्ला दिला की, त्यांनी जगभरातील मुसलमानांची जबाबदारी घेण्याचा ठेका घेण्याऐवजी स्वतःच्या देशातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करावे. त्याला ही गोष्ट वैयक्तिक पातळीवर जाणवली आहे.
इरफान पठाणचे पाकिस्तानविरुद्ध रेकॉर्ड
इरफानने पाकिस्तानविरुद्ध 67 विकेट्स घेतल्या आणि 807 धावा केल्या, यामध्ये एक शतक समाविष्ट आहे. त्याने 2007 च्या T20 विश्वचषक फायनलमध्ये आफ्रिदीला शून्यावर आऊट केले होते.