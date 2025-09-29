English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup Final News: भारतीय क्रिकेट टीमने पाकिस्तानवर विजय मिळवत आशिया चषकावर नाव कोरलं आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 29, 2025, 08:26 AM IST
भारताने पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा कौतुकास्पद निर्णय, 'आशिया कपची फी...'
Asia Cup Final News: भारतीय क्रिकेट टीमने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवत आशिया कपवर नाव कोरलं आहे. मात्र विजयानंतर भारतीय टीमने आशिया क्रिकेट काउन्सिल (ACC)चे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. या दरम्यानच भारतीय क्रिकेट टी-20 टीमचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने मोठी घोषणा केली आहे. आशिया कप चषकातील सर्व सामन्यांची फी भारतीय सैन्याला देण्याची इच्छा आहे. 

पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने म्हटलं आहे की, मी वैयक्तिकरित्या या सामन्यातील सर्व सामन्यांची सगळी फी भारतीय सैनाला देऊ इच्छितो. मॅच संपल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादव बोलत होता. त्याने आशिया कप ट्रॉफी न मिळण्यावरही प्रतिक्रिया दिली आहे. त्याने म्हटलं आहे की, 'आम्ही एक टीम म्हणून ट्रॉफी न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्हाला कोणीही तसं करायला सांगितलं नाही. पण मला असं वाटतं की जी टीम टुर्नामेंट जिंकते तीचाच ट्रॉफीवर हक्क असतो.'

सूर्यकुमार यादवने पुढे म्हटलं आहे की, 'मी इतके वर्ष क्रिकेट खेळतो पण इतक्या वर्षात असं कधीच पाहिलं नव्हतं. एका चॅपियन टीमला ट्रॉफी दिली गेली नाही. ट्रॉफी मिळवण्यासाठी आम्ही खूप मेहनत केली आहे. हे सोप्प नव्हतं. आम्ही सातत्याने दोन दिवस मॅच खेळलो. मला वाटतंय की आमचा यावर खरंच हक्क आहे. यापेक्षा जास्त मी काही सांगणार नाही.'

भारताच्या विजयानंतर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डने म्हटलं आहे की, भारतीय टीमला 21 कोटी रुपयांचे बक्षीस देण्याची घोषणा केली आहे. बीसीसीआय सचिवांनी म्हटलं आहे की, आम्ही भारतीय टीमच्या कामगिरीने आम्ही खूप खुश आहोत. आम्ही आमच्या टीमला पाकिस्तानला पराभूत केल्याबद्दल शुभेच्छा देतो. 

भारताने नवव्यांदा जिंकला आशिया कप

भारतीय क्रिकेट टीमने सर्वाधीक वेळा म्हणजे 9वेळा आशिया कप जिंकला होता. आशिया कपच्या इतिहासात भारत सर्वात यशस्वी टीम आहे. भारताने 1984,1988,1990-91,1995,2010,2016,2018,2023 आणि आता 2025 चा किताब आपल्या नावावर केला आहे. 

FAQ 

१: भारतीय क्रिकेट टीमने आशिया कप 2025 कधी आणि कशा प्रकारे जिंकला?

उत्तर: भारतीय क्रिकेट टीमने पाकिस्तानवर दणदणीत विजय मिळवत २०२५ चा आशिया कप जिंकला. हा भारताचा नववा किताब असून, ते आशिया कपच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी टीम आहे.

२: आशिया कप ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय टीमने का नकार दिला?

उत्तर: विजयानंतर भारतीय टीमने आशिया क्रिकेट काउन्सिल (ACC)चे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत सांगितले की, ही टीमचा स्वतःचा निर्णय होता. कोणीही तसं सांगितलं नव्हतं, पण जिंकणाऱ्या टीमचा ट्रॉफीवर हक्क असतो असं त्याने म्हटलं.

३: सूर्यकुमार यादवने कोणती मोठी घोषणा केली?

उत्तर: पाकिस्तानला पराभूत केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने आशिया कप चषकातील सर्व सामन्यांची फी भारतीय सैन्याला देण्याची घोषणा केली. त्याने म्हटलं की, "मी वैयक्तिकरित्या या सामन्यातील सर्व सामन्यांची सगळी फी भारतीय सैन्याला देऊ इच्छितो."

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

