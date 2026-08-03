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मॅच फिक्सिंग करणाऱ्या खेळाडूवर आयसीसीची मोठी कारवाई, 8 वर्षासाठी प्लेअर बॅन! वाचा संपूर्ण प्रकरण

अमेरिकन क्रिकेटपटू बोडुगुम अखिलेश रेड्डी याने केलेल्या कृत्यानंतर आता त्याच्यावर 8 वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. या खेळाडूने एक दोन नाही तर तीन नियमांचे उल्लंघन केले असल्याची माहिती आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला मिळाली आहे.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 03, 2026, 06:22 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 06:22 PM IST
मॅच फिक्सिंग करणाऱ्या खेळाडूवर आयसीसीची मोठी कारवाई, 8 वर्षासाठी प्लेअर बॅन! वाचा संपूर्ण प्रकरण
Image Credit: आयसीसीची मोठी कारवाई ८ वर्ष खेळाडू बॅन (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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मॅच फिक्सिंग करणाऱ्या खेळाडूवर आयसीसीची मोठी कारवाई, 8 वर्षासाठी प्लेअर बॅन! वाचा संपूर्ण प्रकरण
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