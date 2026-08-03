/मॅच फिक्सिंग करणाऱ्या खेळाडूवर आयसीसीची मोठी कारवाई, 8 वर्षासाठी प्लेअर बॅन! वाचा संपूर्ण प्रकरण

मॅच फिक्सिंग असो किंवा आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन असो अशा कृत्यांवर आयसीसीचे अनेक कडक नियम आहेत. एखाद्या खेळाडूने जर आयसीसीच्या नियमांचे उल्लंघन केले तर मग त्यांना त्यांचा दंड आणि शिक्षा दिली जाते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने आता एक खेळाडूंवर मोठी कारवाई केली आहे, अमेरिकन क्रिकेटपटू बोडुगुम अखिलेश रेड्डी यांच्याविरोधात आयसीसीने कारवाई केली आहे. अमेरिकन क्रिकेटपटू बोडुगुम अखिलेश रेड्डी याने केलेल्या कृत्यानंतर आता त्याच्यावर 8 वर्षाची बंदी घालण्यात आली आहे. या खेळाडूने एक दोन नाही तर तीन नियमांचे उल्लंघन केले असल्याची माहिती आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला मिळाली आहे. हे नक्की प्रकरण काय यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी पथकाला अखिलेश रेड्डी भ्रष्टाचारविरोधी संहितेच्या तीन वेगवेगळ्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. आयसीसीने ही माहिती सोमवारी, 3 ऑगस्ट रोजी एका प्रसिद्धीपत्रकात दिली आहे. आयसीसीच्या प्रसिद्धीपत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार या खेळाडूने तीन नियमांचे उल्लंघन केले आहे. अखिलेश रेड्डीवर क्रिकेटच्या सर्व प्रकारांमधून आठ वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. आता हा खेळाडू पुढील आठ वर्ष कोणत्याही स्तरावर क्रिकेट खेळू शकणार नाही कोणत्याही उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास त्याला सक्त मनाई असणार आहे.
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आयसीसीने स्पष्ट केले आहे की, रेड्डीवर लादलेली आठ वर्षांची बंदी 21 नोव्हेंबर 2025 पासून लागू होईल, ज्या दिवशी त्याला तात्पुरते निलंबित करण्यात आले होते. याचा अर्थ असा की, तो आता दीर्घ काळासाठी कोणत्याही स्तरावरील मान्यताप्राप्त क्रिकेटमध्ये सहभागी होऊ शकणार नाही. तपासादरम्यान, तपास यंत्रणेला पुरावे मिळू नयेत म्हणून त्याने आपल्या मोबाईल फोनमधील महत्त्वाचा डेटा आणि चॅट्स हटवले. न्यायाधिकरणाने हा देखील एक गंभीर गुन्हा मानला.
बोडुगुम अखिलेश रेड्डीच्या कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने आतापर्यत अमेरिकेच्या राष्ट्रीय संघासाठी तो खेळला आहे. त्याने अमेरिकेसाठी आतापर्यत चार टी20 सामने खेळले आहेत आणि यामध्ये त्याने एक विकेट घेतला आहे. रेड्डीने नॉर्थ अमेरिका टी20 कपमध्ये केमन आयलंड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले होते. त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकिर्द फार काळ टिकली नाही आता तो एका भ्रष्टाचार प्रकरणामध्ये दोषी आढळल्यानंतर त्याचे क्रिकेटमधील भविष्य संपल्यासारखे दिसत आहे.
कलम 2.1.1 – मॅच फिक्सिंग करण्याचा प्रयत्न : रेड्डीने अबू धाबी टी10 लीग 2025 दरम्यान सामन्याचा निकाल किंवा खेळण्याच्या अटी निश्चित करण्याचा आणि त्यावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न केला.
कलम 2.1.4 – दुसऱ्या खेळाडूला सामने निश्चित करण्यासाठी प्रवृत्त करणे : त्याने दुसऱ्या क्रिकेटपटूला सामना निश्चितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी प्रवृत्त केले, मदत केली आणि प्रोत्साहित केले.
कलम 2.4.7 – तपासात अडथळा आणणे : तपासादरम्यान, रेड्डीने तपास यंत्रणांची दिशाभूल करण्याच्या प्रयत्नात त्याच्या मोबाईल फोनमधून महत्त्वाचे संदेश आणि इतर डिजिटल पुरावे हटवले.