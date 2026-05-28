/महिला T20 विश्वचषक 2026 साठी पंचांची घोषणा, ICCने जाहीर केली यादी! चार भारतीय अंपायरची निवड

Match officials for Women's T20 World Cup 2026 : महिला टी20 विश्वचषक 2026 सुरु व्हायला काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. भारतीय महिला संघ देखील आता या टी20 विश्वचषकासाठी मागील काही दिवसांपासून इंग्लंडमध्ये आहे, आज टीम इंडियाची इंग्लंडविरुद्ध तीन सामन्यांची मालिका होणार आहे. या मालिकेचा पहिला सामना आज खेळवला जाणार आहे. आता आयसीसीने महिला टी20 विश्वचषकाच्या अंपायरची घोषणा केली आहे. 12 जूनपासून इंग्लंडमध्ये या महिला विश्वचषकाची सुरुवात होणार आहे. आता आयसीसीने त्याच्या अधिकृत वेबसाईटवर कोणते अंपायर टी20 सामन्यामध्ये काम करणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
आयसीसीचा आगामी महिला टी20 विश्वचषक 12 जूनपासून सुरु होणार आहे, या स्पर्धेमध्ये 18 महिला सदस्यीय पंचाची निवड करण्यात आली आहे. तर यामध्ये चार भारतीय महिला अंपायर देखील काम करताना दिसणार आहेत. त्याचबरोबर या यादीत सामनाधिकारी जी. एस. लक्ष्मी यांच्यासह चार भारतीय पंचांचा समावेश आहे. ही सलग तिसरी स्पर्धा असेल, ज्यात पंचांचे पॅनेल पूर्णपणे महिलांचे असणार आहे. आयसीसीच्या स्पर्धेतील मोठ्या इव्हेंटमध्ये कॅन्डेस ला बोर्डे, गायत्री वेणुगोपालन, कॅरिन क्लॉस्टे आणि शतिरा झाकीर जेसी या पहिल्यांदाच सहभागी होणार आहेत. यामध्ये दोन महिला पंचाचा देखील समावेश आहे.
आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजोग गुप्ता यांनी एका प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले की, महिला टी20 विश्वचषक 2026 साठीचे हे सामना अधिकाऱ्यांचे पॅनेल खेळाच्या सर्व पैलूंमध्ये प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या आयसीसीच्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे असे त्यांनी सांगितले होते. त्यांनी असेही सांगितले होते की, आयसीसी आपल्या सामना अधिकाऱ्यांचे आणि त्यांच्या निर्णयक्षमतेचे मूल्यांकन सर्वसमावेशक, समग्र आणि पुराव्यावर आधारित पद्धतीने करते. या विश्वचषकामध्ये 33 सामने खेळवले जाणार आहेत. यामध्ये 14 पंच असणार आहेत, चार सामनाधिकारी कार्यरत असतील, ज्यात २०२४ च्या विश्वचषक संघातील नऊ सदस्यांचा समावेश आहे.
पंच : लॉरेन एजेनबॅग, किम कॉटन, अण्णा हॅरिस, शथिरा झाकीर जेसी, करिन क्लॉस्टे, कँडेस ला बोर्डे, जननी एन, निमाली परेरा, क्लेअर पोलोसाक, वृंदा राठी, सुझान रेडफर्न, एलॉइस शेरीडन, जॅकलिन विल्यम्स आणि गायत्री वेणुगोपालन.
सामनाधिकारी: ट्रुडी अँडरसन, शांद्रे फ्रिट्झ, जी.एस. लक्ष्मी आणि मिशेल परेरा.