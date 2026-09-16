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अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला टाकलं मागे, संजूलाही मोठा फायदा! आयसीसीने जाहीर केली नवी क्रमवारी

आज 16 सप्टेंबर रोजी बुधवारी तिन्ही फॅारमॅटमधील पुरुष खेळाडूंची आयसीसीने क्रमवारी जाहीर केली आहे. जाहीर केलेल्या नव्या क्रमवारीमध्ये काही मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Sep 16, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:12 PM IST
अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला टाकलं मागे, संजूलाही मोठा फायदा! आयसीसीने जाहीर केली नवी क्रमवारी
Image Credit: टी20 आंतरराष्ट्रीय फलंदाजांची ताजी क्रमवारी (Photo - Social media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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