/अभिषेक शर्माने पाकिस्तानी फलंदाजाला टाकलं मागे, संजूलाही मोठा फायदा! आयसीसीने जाहीर केली नवी क्रमवारी

भारताचा संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध मालिका खेळत आहे, या मालिकेमध्ये टीम इंडियाच्या फलंदाजांनी कमालीची कामगिरी केली आहे. या भारतीय फलंदाजांच्या कामगिरीनंतर आता आयसीसी टी20 रॅंकिंगमध्ये देखील टीम इंडियाच्या फलंदाजांना आणि गोलंदाजांना मोठा फायदा झाला आहे. आज 16 सप्टेंबर रोजी बुधवारी तिन्ही फॅारमॅटमधील पुरुष खेळाडूंची आयसीसीने क्रमवारी जाहीर केली आहे. जाहीर केलेल्या नव्या क्रमवारीमध्ये काही मोठे बदल पाहायला मिळाले आहेत, आता भारताचे खेळाडू त्याच्या कामगिरीनंतर कोणत्या स्थानावर आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयसीसी पुरुष जागतिक क्रमवारीबद्दल सांगायचे झाले तर अभिषेक शर्माला त्याच्या कामगिरीचा फायदा झाला आहे आणि तो एक स्थान वर चढल्यानंतर तो आता दुसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याचे सध्या 862 रेटिंग गुण आहेत. या भारतीय सलामीवीराने पाकिस्तानच्या साहिबजादा फरहानला (848) मागे टाकले आहे. अभिषेकने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या पहिल्या टी-20 सामन्यात 82 आणि दुसऱ्या सामन्यात 39 धावा केल्या. संजू सॅमसनने चार स्थानांची झेप घेतली असून तो आता 30 व्या स्थानावर आहे. सॅमसनने दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक (57) झळकावले. इशान किशन (913) 42 आणि नाबाद 38 धावा करून अव्वल स्थानी कायम आहे.
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इशान आणि अभिषेक यांच्या रेटिंगमध्ये 51 गुणांचा फरक आहे. टी20 आंतरराष्ट्रीय गोलंदाजांच्या क्रमवारीत अनेक भारतीय खेळाडूंनाही फायदा झाला. भारताचा धडाकेबाज वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहने सात स्थानांची झेप घेत दहावे स्थान पटकावले आहे. त्याचे 650 गुण आहेत. त्याने अफगाणिस्तानविरुद्धच्या दोन्ही सामन्यांमध्ये प्रत्येकी दोन बळी घेतले. फिरकी गोलंदाज वरुण चक्रवर्ती (दोन स्थानांनी वर चढून पाचव्या स्थानावर), वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग (11 स्थानांनी वर चढून 14व्या स्थानावर) आणि अक्षर पटेल (सहा स्थानांनी वर चढून 27व्या स्थानावर) यांनीही प्रगती केली. दुखापतीमुळे वरुण फक्त पहिला सामना खेळला आणि मालिकेतून बाहेर पडला होता.
अफगाणिस्तानचा फिरकी गोलंदाज रशीद खान हा अव्वल क्रमांकाचा टी20 गोलंदाज आहे. हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील सलामीच्या सामन्यात 59 धावांनी विजय मिळवल्यानंतर ऑस्ट्रेलियाच्या तीन खेळाडूंना फायदा झाला आहे. वेगवान गोलंदाज नॅथन एलिसने पाच बळी घेतल्यानंतर एकदिवसीय गोलंदाजांच्या यादीत 20 स्थानांची झेप घेत 20 वे स्थान पटकावले आहे. एकदिवसीय फलंदाजांच्या यादीत पहिल्या 100 च्या बाहेर असलेला मॅथ्यू रेनशॉ, सामन्यात 51 धावा केल्यानंतर आता 68 व्या स्थानावर पोहोचला आहे. कूपर कॉनॉलीनेही (नऊ स्थानांची झेप घेत 77 वे स्थान) उल्लेखनीय योगदान दिले आहे.