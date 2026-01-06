बांगलादेशचा माज उतरला! टी 20 वर्ल्ड कप संदर्भात ICC ने दिल्या सूचना

T20 World Cup 2026 : भारतात बांगलादेश विरुद्ध वाढत असलेला असंतोष पाहून केकेआरने बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान (Mustafizur Rahman) याला आयपीएल 2026 साठी निवडलेल्या संघातून रिलीज केले. त्यानंतर बांगलादेशचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी आयपीएल प्रसाराणावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. एवढंच नाही तर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने आगामी टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील बांगलादेशचे भारतात होणारे सर्व सामने हे श्रीलंकेत खेळवले जावे अशी मागणी केली होती. खेळाडूंच्या सुरक्षेच्या मुद्द्याच्या आडून बांगलादेशने भारतात न खेळण्याविषयी आयसीसीकडे विनंती केली होती. मात्र आयसीसीने त्याला नकार दिल्याचं समजतंय.
रिपोर्ट्सनुसार आयसीसीने बीसीसीआय आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड यांच्यात मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला जेणेकरून दोन देशांमधील तणाव कमी केला जाऊ शकेल. सूत्रांच्या रिपोर्ट्सनुसार, बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने केलेल्या मागणीवर आयसीसीने विचार करण्यासाठी वेळ मागितला आहे. पण हे स्पष्ट केलंय की, ते सरकारशी चर्चा करून मगच या संदर्भातील निर्णय घेतील.
रिपोर्ट्समध्ये दावा करण्यात आलाय की आयसीसीने सोमवारी बीसीसीआय आणि बीसीबी यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवली होती. समोर आलेल्या माहितीनुसार आयसीसी बांगलादेशच्या टी20 विश्वचषक वेळापत्रकात किरकोळ बदल करण्यास तयार आहे आणि भारतात येणाऱ्या बांगलादेशी खेळाडूंना उच्चस्तरीय सुरक्षेचे आश्वासनही दिले आहे.
आयसीसीच्या एका वरिष्ठ प्रशासकाने सांगितले की, 'आयसीसी बांगलादेशला भारतात खेळण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न करेल. हे फक्त दोन संघांबद्दल नाही; त्यात प्रेक्षक, चाहते, प्रसारक आणि प्रवासी माध्यमांचाही समावेश असणार आहे'. यापूर्वी, बीसीसीआयच्या एका सूत्राने सांगितले होते की हे सामने श्रीलंकेत हलवल्याने आयोजक आणि प्रसारकांसाठी मोठे लॉजिस्टिक संकट निर्माण होऊ शकते.
आयसीसी प्लॅन बी तयार ठेवण्याच्या मनसुब्यात आहे. मात्र आयसीसीला हवंय की संबंधित मुद्द्यावर बीसीसीआय आणि बीसीबीने आपसात बोलावं आणि प्रश्न सोडवावा. बीसीसीआयची आर्थिक स्थिती मजबूत असल्याने आणि भविष्यात नुकसान सहन करावे लागू शकते, त्यामुळे बीसीबी शक्तिशाली बीसीसीआयशी संघर्ष करणं टाळू शकते असा दावाही अहवालात करण्यात आला आहे. एका सूत्राने सांगितले की, सर्व बोर्डांना माहित आहे की फक्त भारताविरुद्धच्या सामन्यांमुळेच त्यांची तिजोरी भरते, म्हणून बीसीसीआयशी चांगले संबंध राखणे त्यांच्यासाठी नेहमीच फायदेशीर आहे.
आयपीएल 2026 च्या ऑक्शनमध्ये केकेआरने बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान याला आपल्या संघात घेतलं. मात्र बांगलादेशात हिंदूंवर असे अत्याचार होत असताना त्यांच्या खेळाडूला आयपीएल खेळण्यापासून रोखावं अशी मागणी होतं होती, त्यानंतर बीसीसीआयच्या आदेशाने केकेआरने मुस्तफिजुर रहमानला रिलीज केलं. मात्र यानंतर बांगलादेशचा तिळपापड झाला असून त्यांच्या सरकारने अनिश्चित काळासाठी आयपीएल प्रसारण बंद करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र आयपीएल प्रसारणावर बंदी घातल्यावर बांगलादेशने स्वतः आपल्या पायावर कुऱ्हाड मारण्याचं काम केलं आहे. याचं कारण आयपीएलचं प्रसारण बंद पाडून भारतीय क्रिकेट बोर्डाला अजिबात नुकसान होणार नाहीये. कारण बांगलादेश हा बीसीसीआयच्या ब्रॉडकास्ट मार्केटचा खूप लहान भाग आहे.