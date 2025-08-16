English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

5000 पेक्षा जास्त धावा... 350+ विकेट्स! 'या' क्रिकेटरवर लागली 5 वर्षांची बंदी, ICCने का घेतला हा मोठा निर्णय? जाणून घ्या

ICC bans Srilankan Former Cricketer: आयसीसीने श्रीलंकेच्या माजी क्रिकेटपटूवर 5 वर्षांची बंदी घातली आहे. या खेळाडूवर 2021 मध्ये सामना फिक्स करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप होता.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Aug 16, 2025, 09:10 AM IST
5000 पेक्षा जास्त धावा... 350+ विकेट्स! 'या' क्रिकेटरवर लागली 5 वर्षांची बंदी, ICCने का घेतला हा मोठा निर्णय? जाणून घ्या

Who is Saliya Saman: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) मोठी कारवाई केली आहे. आयसीसीने श्रीलंकेच्या माजी घरगुती क्रिकेटपटू सलिया समन (ICC bans Srilankan Former Cricketer Saliya Saman) याच्यावर मोठी कारवाई करत सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. 2021 मध्ये अबू धाबी टी-10 लीगदरम्यान मॅच फिक्स करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपांमध्ये तो दोषी आढळला होता.

काय आहे प्रकरण?

39 वर्षीय समनवर मॅच फिक्स करण्याची योजना आखल्याचा आणि इतर खेळाडूंना यात ओढण्याचा आरोप सिद्ध झाला. त्याने खेळाडूंना आर्थिक ऑफर देण्याचाही प्रयत्न केला. मात्र, आयसीसी आणि एंटी-करप्शन अधिकाऱ्यांच्या वेळीच झालेल्या हस्तक्षेपामुळे ही योजना अपयशी ठरली.

त्रिब्युनलचा निकाल

आयसीसीच्या एंटी-करप्शन त्रिब्युनलनं एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) च्या भ्रष्टाचारविरोधी संहितेचं उल्लंघन केल्याबद्दल समनला दोषी ठरवलं. त्याच्यावर सप्टेंबर 2023 मध्ये तात्पुरती निलंबनाची कारवाई झाली होती, त्यामुळे 5 वर्षांच्या बंदीपैकी दोन वर्षांची शिक्षा तो आधीच भोगून झाले आहे. त्याच्यावर आर्टिकल 2.1.1 (मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न), 2.1.3 (लाच देण्याचा प्रयत्न) आणि 2.1.4 (इतरांना भ्रष्ट वर्तनासाठी प्रवृत्त करणे) या कलमांखाली दोष सिद्ध झाला.

समनचा कारकीर्द प्रवास

सलिया समनचं घरगुती क्रिकेट करिअर उल्लेखनीय होतं. त्याने 101 फर्स्ट-क्लास सामन्यांत 3,662 धावा आणि 231विकेट्स घेतल्या. यात 22 अर्धशतकं आणि 2 शतकांचा समावेश आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये त्यांच्याकडे 898 धावा आणि 84 विकेट्स आहेत, तर टी20 फॉरमॅटमध्ये त्यांनी 673 धावा आणि 58 विकेट्स मिळवल्या.

(FAQ)

1. सलिया समन कोण आहे?

सलिया समन हा श्रीलंकेचे माजी घरगुती क्रिकेटपटू असून ते ऑल-राऊंडर म्हणून खेळले आहे.

2. त्याच्यावर बंदी का घालण्यात आली?

2021 च्या अबू धाबी टी10 लीगदरम्यान मॅच फिक्स करण्याचा आणि इतर खेळाडूंना यात सामील करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली.

3. आयसीसीने किती वर्षांची बंदी घातली आहे?

आयसीसीच्या एंटी-करप्शन त्रिब्युनलनं त्याला सर्व प्रकारच्या क्रिकेटमधून ५ वर्षांसाठी बंदी घातली आहे.

4. बंदी कधीपासून लागू आहे?

13 सप्टेंबर 2023 पासून बंदी लागू असून, त्यापूर्वीपासून ते तात्पुरते निलंबित होते.

5. समनवर कोणती कलमं लागू झाली?

ECB कोडमधील आर्टिकल 2.1.1 (मॅच फिक्सिंगचा प्रयत्न), 2.1.3 (लाच देण्याचा प्रयत्न) आणि 2.1.4 (इतरांना प्रवृत्त करणे) या कलमांखाली त्याला दोषी ठरवण्यात आलं.

6. त्याचा घरगुती क्रिकेट रेकॉर्ड कसा आहे?

फर्स्ट-क्लास: १०१ सामने, ३,६६२ धावा, २३१ विकेट्स

लिस्ट ए: ८९८ धावा, ८४ विकेट्स

टी२०: ६७३ धावा, ५८ विकेट्स

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
ICCsrilankan cricketerSaliya SamanCricket News

इतर बातम्या

मुंबईत एका रात्रीत विक्रमी पाऊस; रेल्वेपासून रस्ते वाहतुकीव...

मुंबई बातम्या