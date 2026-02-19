T20 WC 2028: टी20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशचं पुनरागमन, 'या' 12 संघांची नावं निश्चित

T20 World Cup 2028 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधील (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेजचे सामने आता जवळपास संपले असून सुपर 8 राउंडमधील संघ फायनल झाले आहेत. तर 12 संघांचा यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील प्रवास संपलाय. दरम्यान आयसीसी क्रिकेट काउन्सिलने एक मोठी घोषणा केली असून त्यांनी टी20 वर्ल्ड कप 2028 संदर्भात माहिती देत क्वालिफाय झालेल्या संघांच्या नावांचा उल्लेख केलाय. 2028 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांच्यात संयुक्तपणे टी20 वर्ल्ड कपचा आयोजन होणार असून यातील 12 संघ आता जवळपास निश्चित झालेत, तर उर्वरित 8 संघांचा निर्णय हा क्वालिफायर राउंडमधून झालेला आहे.
ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांकडे आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2028 या स्पर्धेचं यजमानपद असणार असून या दोन्ही संघांकडे यजमानपद असल्याने त्यांनी वर्ल्ड कपसाठी आधीच क्वालिफाय केलंय. तर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुपर 8 साठी क्वालिफाय करणाऱ्या संघांना ऑटोमॅटिक क्वालिफिकेशन मिळणार आहे. भारत, पाकिस्तान, झिम्बाब्वे, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, इंग्लंड आणि दक्षिण अफ्रिकेने आपलं स्थान निश्चित केलं असून एकूण 9 संघांना डायरेक्ट एंट्री मिळाली आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2028 मध्ये तीन संघ आयसीसी रँकिंगच्या आधारे आपलं स्थान निश्चित करेल. ज्याची कट ऑफ डेट 9 मार्च रोजी असेल. कट-ऑफ डेट पूर्वी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय सामने निश्चित नसल्याने आयसीसी रँकिंगमध्ये कोणताही बदल पाहायला मिळणार नाहीये. सध्या बांगलादेश, अफगाणिस्तान, आयर्लंड या रेसमध्ये सर्वात पुढे आहेत. त्यामुळे या तीन संघांची जागा जवळपास निश्चित आहे. तर 9 मार्च रोजी आयसीसी याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बांगलादेशने माघार घेतली, मात्र 2028 च्या वर्ल्ड कपचा भाग होण्यासाठी बांगलादेश पूर्ण तयार आहे. बांगलादेशचा संघ हा यंदाच्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 संघाचा भाग होता मात्र त्यांनी भारतात जाऊन सामने खेळण्यास नकार दिला ज्यामुळे आयसीसीने त्यांना रिप्लेस करून स्कॉटलंडला वर्ल्ड कपमध्ये संधी दिली. मात्र आता टी20 वर्ल्ड कप 2028 मध्ये स्कॉटलंडला रीजनल क्वालिफायरमध्ये खेळून पुढच्या फेरीत जावं लागेल.