चूक सुधारली! रोहित अन् विराटचा पुन्हा केला समावेश, नेमकं काय घडलं?

ICC ODI Ranking : आयसीसीने बुधवारी वनडे रँकिंग जाहीर केली होती. मात्र यात भारताचा दिग्गज खेळाडूंचा उल्लेख केला नव्हता. मात्र त्यानंतर आयसीसीने काही वेळात आपली चूक सुधारली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Aug 20, 2025, 07:57 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

ICC ODI Ranking : बुधवारी काही वेळापूर्वी आयसीसीने वनडे रँकिंग (ICC ODI Ranking) जाहीर केली होती. पण आयसीसीने जाहीर केलेली ही रँकिंग पाहून सर्वांनाच धक्का बसला, कारण त्यात कुठेही भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांचा समावेश नव्हता. अचानकपणे दोघांचं नाव लिस्टमधून काढून टाकल्याने त्याच्या फॅन्सना आश्चर्य वाटलं. काहीवेळात सोशल मीडियावर याबाबत चर्चांना उधाण आलं. पण आता ही चूक आयसीसीने सुधारली आहे. 

नेमकं काय घडलं होतं? 

गेल्या आठवड्यात, जेव्हा आयसीसीने वनडे रँकिंग जाहीर केली तेव्हा भारताचा एकदिवसीय कर्णधार रोहित शर्मा पाकिस्तानच्या बाबर आझमला मागे टाकून दुसऱ्या क्रमांकावर आला. मात्र बुधवारी आयसीसीने वनडे रँकिंग जाहीर केली तेव्हा विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या भारताच्या दिग्गज खेळाडूंनी टी 20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पण त्यांनी अद्याप वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली नाही. असं असताना बुधवारी जाहीर केलेल्या वनडे रँकिंगमधून रोहित शर्मा आणि विराटचं नावच काढून टाकण्यात आलं. टॉप 10 मध्येच नाही तर टॉप 100 फलंदाजांमध्ये सुद्धा विराट आणि रोहितचं नाव नव्हतं. अशावेळी चाहत्यांना मोठा प्रश्न पडला की आयसीसीने असं का केलं? 

याच उत्तर आता समोर आलं आहे. काही टेक्निकल फॉल्टमुळे आयसीसी रँकिंगमधून विराट आणि रोहितचं नाव बाहेर काढलं गेलं होतं, मात्र थोड्यावेळाने आयसीसीने पुन्हा एकदा रँकिंग टेबलमध्ये विराट आणि रोहितच्या नावाचा समावेश केला आहे. आपल्या स्टार फलंदाजांची नावं रँकिंगमध्ये पुन्हा पाहून चाहत्यांना दिलासा मिळाला आहे. 

icc ranking odi batsman

शुभमन गिल नंबर 1 : 

आयसीसी फलंदाजांच्या वनडे रँकिंगमध्ये टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज शुभमन गिल हा नंबर 1 वर आला आहे. गिलचे 784 रेटिंग पॉईंट्स आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर 756 पॉईंट्स सह रोहित शर्मा असून तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा बाबर आझम आहे. चौथ्या क्रमांकावर 736 पॉईंट्स सह विराट कोहली आहे.  आयर्लंडचा हॅरी ट्रॅक्टर पाचव्या क्रमांकावर आहे. भारताचा श्रेयस अय्यर 704 पॉईंट्स सह आठव्या क्रमांकावर आहे.

गोलंदाजांमध्ये नंबर 1 केशव महाराज : 

दक्षिण आफ्रिकेचा स्टार गोलंदाज केशव महाराज वनडे रँकिंगमध्ये नंबर 1 स्थानावर पोहोचले आहेत. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात केशव महाराजने 5 विकेट्स घेतल्या. केशव महाराजने दोन स्थानांनी प्रगती करत 687 गुणांसह पहिले स्थान पटकावले आहे. श्रीलंकेचा महेश टिक्षणा आणि भारताचा कुलदीप यादव यांना प्रत्येकी एक स्थान घसरले आहे.

FAQ : 

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची नावं रँकिंगमधून का गायब होती?

टेक्निकल फॉल्टमुळे आयसीसीच्या वनडे रँकिंगमधून रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांची नावं काढून टाकण्यात आली होती. नंतर ही चूक सुधारण्यात आली आणि त्यांची नावं पुन्हा रँकिंगमध्ये समाविष्ट केली गेली.

 रोहित आणि विराट यांनी कोणत्या क्रिकेट प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे?

रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी टी-20 आणि टेस्ट क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, परंतु त्यांनी वनडे क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केलेली नाही.

आयसीसीच्या सुधारित रँकिंगमध्ये रोहित शर्माचं स्थान काय आहे?

सुधारित रँकिंगमध्ये रोहित शर्मा 756 रेटिंग पॉईंट्ससह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

