ICC ने बांगलादेशला दिला शेवटचा अल्टिमेटम, भारतात या अन्यथा 'या' संघाला मिळणार वर्ल्ड कप खेळण्याची संधी

ICC T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 (T20 World Cup 2026) ही स्पर्धा 7 फेब्रुवारी पासून ते 8 मार्च दरम्यान खेळवण्यात येणार आहे. भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमध्ये ही स्पर्धा खेळवली जाणार असून या स्पर्धेत एकूण 20 संघ क्वालिफाय झालेले आहेत. यातील प्रत्येकी 4 संघांना 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आले असून सर्वप्रथम स्पर्धेत ग्रुप स्टेज सामने पार पडतील. मात्र वर्ल्ड कप सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड मात्र हट्टावर पेटलंय. सुरक्षेच्या कारणास्तव बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने त्यांचा संघ भारतात वर्ल्ड कपचे सामने खेळण्यासाठी पाठवण्यास नकार दिलाय. तसेच बांगलादेशचे सामने श्रीलंका किंवा अन्य देशांमध्ये खेळवण्यात यावेत अशी मागणी त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच आयसीसीकडे केली होती. मात्र ही मागणी आयसीसीने फेटाळली आणि बांगलादेशला भारतातच सामने खेळण्यास सांगितलं. मात्र तरीही बांगलादेश हट्टावर पेटलं असून आता आयसीसीने त्यांना त्यांचा अंतिम निर्णय जाहीर करण्यासाठी शेवटचा अल्टिमेटम दिलेला आहे.
बांगलादेशात हिंदूंवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचा क्रिकेटर मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 मध्ये खेळवू नये अशी मागणी भारतीयांकडून केली जात होती. यानंतर केकेआरने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल 2026 साठी आपल्या संघातून रिलीज केलं. त्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचा जळफळाट झाला आणि त्यांनी आयसीसीकडे सुरक्षेचा हवाला देत टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेचे सामने खेळण्यासाठी बांगलादेशचा संघ भारतात पाठवण्यास नकार दिला. मात्र स्पर्धा तोंडावर असताना श्रीलंकेत किंवा अन्य ठिकाणी बांगलादेशचे सामने खेळवणं शक्य नाही, त्यामुळे बांगलादेश संघाने भारतात ठरवून दिलेल्या ठिकाणी सामने खेळावेत, बांगलादेश संघासाठी सुरक्षा व्यवस्था वाढवली जाईल असं आयसीसीने सांगितलं होतं. मात्र तरीही बांगलादेश त्यांच्या भूमिकेवर ठाम आहे.
बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या संघाला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सामने खेळवण्यासाठी भारतात पाठवायला तयार नाही. या विषयावर आयसीसी बोर्डाची मिटिंग मंगळवार 21 जानेवारी रोजी पार पडली. यात बहुमताने आयसीसी बोर्डातील अधिकाऱ्यांनी बांगलादेश खेळणार नसेल तर दुसऱ्या संघाला स्पर्धेत संधी देण्यात यावी असा निर्णय घेतला. आयसीसीने बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला सांगितलं की ,'जर बांगलादेश संघाने 2026 च्या टी-20 र्ल्ड कपमधील आपले सामने खेळण्यासाठी भारतात येण्यास नकार दिला तर त्यांच्या जागी दुसऱ्या संघाला स्पर्धेत खेळवण्यात येईल'.
भारतात खेळण्याबाबत आयसीसीच्या भूमिकेबद्दल बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाला पुन्हा एकदा विचार करण्यासाठी आणखी एक दिवसाचा अवधी दिलेला आहे. जर बांगलादेशने आयसीसीचं ऐकलं नाही आणि त्यांच्या भूमिकेवर ठाम राहिली तर वर्ल्ड कपच्या ग्रुप सी मध्ये बांगलादेशची जागा स्कॉटलंड घेण्याची शक्यता आहे. स्कॉटलंड युरोपियन पात्रता फेरीत नेदरलँड्स, इटली आणि जर्सी यांच्या मागे राहिला असल्याने तो 2026 च्या टी 20 वर्ल्ड कपसाठी पात्र ठरू शकला नव्हता. मात्र आता बांगलादेश टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडला तर स्कॉटलंडला स्पर्धेत सहभागी होण्याची सुवर्ण संधी मिळू शकते.