/देवजित सैकिया यांच्याकडे आयसीसीची मोठी जबाबदारी, वेस्ट इंडिज क्रिकेटचा 12.82 दशलक्ष डॉलरच्या कर्जालाही दिली मंजुरी

आयसीसीने 2027 च्या एकदिवसीय विश्वचषकाआधी आता मोठे बदल केले आहेत. आयसीसीने आगामी 2027च्या एकदिवसीय विश्वचषकासाठी सुपर सिरीज आणि सुपर 7 सह अनेक नवीन नियम स्थापित केले आहेत. इतकेच नाही तर, या बैठकीत बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनाही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. आता बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांची बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या नवीन उपसमिती, 'गव्हर्नन्स रिव्ह्यू कमिटी'च्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. देवजित सैकिया यांना जबाबदारी सोपवल्यानंतर आता वेस्ट इंडिज क्रिकेटला 12.82 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरच्या कर्जालाही मंजुरी देण्यात आली आहे.
आयसीसी नवीन उपसमिती, 'गव्हर्नन्स रिव्ह्यू कमिटी'मध्ये सैकिया यांच्या व्यतिरिक्त, क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेचे डॉ. मोहम्मद मुसाजी आणि आयसीसीचे नवनियुक्त स्वतंत्र संचालक डॉ. रॉस रिवास यांचाही या समितीत समावेश आहे. सैकिया हे बांगलादेशचे माजी कर्णधार तमीम इक्बाल यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्याने स्थापन झालेल्या 'फ्रँचायझी लीग कमिटी'चेही सदस्य आहेत. या समितीत क्रिकेट नामिबियाचे डॉ. रुडी व्हॅन व्हुरेन, इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाचे रिचर्ड गुड आणि क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाचे टॉड ग्रीनबर्ग यांचाही समावेश आहे. मागील काही वर्षांपासून वेस्ट इंडिज क्रिकेट हे आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहे त्यामुळे त्यांच्या कर्जाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
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सैकिया हे 'फ्रँचायझी लीग कमिटी' या आणखी एका नव्याने स्थापन झालेल्या समितीचे सदस्य आहेत, ज्याचे अध्यक्षपद बांगलादेशचे माजी कर्णधार तमीम इक्बाल भूषवणार आहेत. तमीम यांची नुकतीच बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. 2027च्या विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर सैकिया यांना एक महत्त्वपूर्ण जबाबदारी देण्यात आली आहे. जय शाह यांच्या कार्यकाळानंतर, डिसेंबर 2024 मध्ये देवजित सैकिया यांची बीसीसीआयचे प्रभारी सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर 12 जानेवारी 2025 रोजी ते नियमित सचिव झाले. तेव्हापासून ते बीसीसीआयचे सचिव म्हणून कार्यरत आहेत.
NEWS: The ICC has constituted two new Board sub-committees.— Cricbuzz (@cricbuzz) July 15, 2026
Devajit Saikia (BCCI) will chair the Governance Review Committee, while Tamim Iqbal (Bangladesh Cricket Board) will head the Franchise Leagues Committee. pic.twitter.com/7wXN6Z1lVJ
आयसीसीने क्रिकेट श्रीलंकाच्या सुधारित घटनेसंदर्भात झालेल्या प्रगतीचाही आढावा घेतला. आयसीसीने मॉरिशसला आपला 111वा सदस्य म्हणून मान्यता दिली, तर क्रिकेट कॅनडाचे निलंबन कायम आहे. सदस्यत्वाच्या निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल फ्रान्स क्रिकेटलाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.