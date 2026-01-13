English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • भारतात खेळणार नाही म्हणणाऱ्या बांगलादेशला T20 वर्ल्डकपआधी ICC चा मोठा दणका! तो दावा फेटाळला

भारतात खेळणार नाही म्हणणाऱ्या बांगलादेशला T20 वर्ल्डकपआधी ICC चा मोठा दणका! 'तो' दावा फेटाळला

ICC unlikely to accept Bangladesh demand over T20 WC: आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) भारतात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकातील सामन्यांसाठी ठिकाण बदलण्याची बांगलादेशची मागणी स्वीकारण्याची शक्यता कमी आहे.  

शिवराज यादव | Updated: Jan 13, 2026, 07:20 AM IST
भारतात खेळणार नाही म्हणणाऱ्या बांगलादेशला T20 वर्ल्डकपआधी ICC चा मोठा दणका! 'तो' दावा फेटाळला

ICC unlikely to accept Bangladesh demand over T20 WC: बांगलादेशाने भारतात टी-20 वर्ल्डकप सामने खेळण्यास नकार देत, त्यांचे सामने श्रीलंकेत खेळवले जावेत अशी मागणी केली आहे. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) सोमवारी ही मागणी स्विकारण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत दिले आहेत. बांगलादेशने सुरक्षेच्या कारणास्तव खेळण्यास नकार दिला असताना, भारतातील सुरक्षा मूल्यांकन अहवालात धोक्याची पातळी कमी असल्याचा उल्लेख आहे. आयसीसीच्या सूत्रांनुसार, सुरक्षा अहवालात 7 फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या स्पर्धेत बांगलादेश संघाने भाग घेतल्यास त्याला कोणताही विशिष्ट किंवा थेट धोका असल्याचं नमूद केलेले नाही. हा अहवाल बांगलादेशच्या क्रीडा मंत्रालयाचे सल्लागार आसिफ नझरुल यांच्या दाव्याशी विसंगत आहे. मुस्तफिझुर रहमानचा संघात समावेश केल्यास एकूण धोका वाढेल असा दावा त्यांनी केला होता. बांगलादेशला भारतात लीग टप्प्यातील चार सामने खेळायचे आहेत.

"हे स्पष्ट करणं महत्त्वाचं आहे की, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सुरक्षा तज्ञांनी केलेल्या आयसीसीच्या स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकनामध्ये बांगलादेश आपले नियोजित सामने भारतात खेळू शकत नाही असा निष्कर्ष काढलेला नाही," असं आयसीसीच्या एका सूत्राने नाव न छापण्याच्या अटीवर पीटीआयला सांगितलं.

"भारतातील स्पर्धेसाठी एकूण सुरक्षा धोका कमी ते मध्यम पातळीचा असल्याचं मूल्यांकन करण्यात आलं आहे, जे अनेक प्रमुख जागतिक क्रीडा स्पर्धांच्या स्वरूपाशी सुसंगत आहे," असं सूत्रांनी सांगितलं. सूत्रांच्या मते, या मूल्यांकनात भारतातील कोणत्याही ठिकाणी बांगलादेशच्या अधिकाऱ्यांनाही कोणताही थेट धोका आढळला नाही.

"कोलकाता आणि मुंबईमध्ये बांगलादेशच्या नियोजित सामन्यांशी संबंधित धोका कमी ते मध्यम पातळीचा असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. अशा कोणत्याही धोक्याचे संकेत नाहीत जे सध्या अस्तित्वात असणारे सुरक्षा नियोजन आणि निवारण उपायांद्वारे प्रभावीपणे हाताळलं जाऊ शकत नाही," असंही सूत्रांनी सांगितलं.

ढाका येथे नझरुल यांनी केलेल्या सार्वजनिक विधानानंतर ही माहिती समोर आली आहे. आयसीसीच्या अहवालात मुस्तफिझुरला धोका असल्याचे नमूद केलं आहे असा दावा त्यांनी केला होता. बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचाराच्या पार्श्वभूमीवर मुस्तफिझूरच्या आयपीएल खेळण्याला विरोध करण्यात आला. त्याच पार्श्वभूमीवर  बीसीसीआयच्या निर्देशानुसार मुस्तफिझुरला आयपीएलमधून वगळण्यात आले होते, ज्यामुळे बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने (बीसीबी) स्पर्धेतून माघार घेण्याची धमकी दिली होती.

बीसीबीने नंतर एक स्पष्टीकरण जारी केलं, ज्याद्वारे त्यांनी सोमवारी नझरुल यांनी केलेल्या दाव्यांवरून एक प्रकारे माघार घेतली. "युवा आणि क्रीडा मंत्रालयाच्या सल्लागारांनी आज उल्लेख केलेला पत्रव्यवहार, आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषकापूर्वी बांगलादेश संघाच्या सुरक्षेच्या धोक्यांच्या मूल्यांकनासंदर्भात बीसीबी आणि आयसीसीच्या सुरक्षा विभागामधील अंतर्गत संवादाशी संबंधित होता. हा भारताबाहेर बांगलादेशचे सामने हलवण्याच्या बीसीबीच्या विनंतीला आयसीसीने दिलेला औपचारिक प्रतिसाद नाही," असे बीसीबीने एका निवेदनात म्हटले आहे.

तथापि, बीसीबीने पुनरुच्चार केला आहे की, त्यांनी संघाच्या सुरक्षेच्या हितासाठी बांगलादेशचे सामने भारताबाहेर स्थलांतरित करण्याची विनंती केली आहे आणि या प्रकरणी ते अजूनही आयसीसीकडून अधिकृत उत्तर मिळण्याची वाट पाहत आहेत. मात्र, आयसीसीच्या सूत्राने सांगितले की, सध्याच्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता नाही.

"आयसीसीला बीसीसीआय आणि संबंधित स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने निर्माण करण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास आहे, ज्यांना मोठ्या आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा सुरक्षितपणे आयोजित करण्याचा अनुभव आहे," असं त्या सूत्राने सांगितलं.

या प्रक्रियेचा भाग म्हणून बांगलादेश क्रिकेट बोर्डासह सहभागी सदस्यांशी सल्लामसलत केली जात आहे, आणि योग्य ठिकाणी व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आयसीसी संवाद आणि प्रतिसादासाठी तयार आहे, असे त्या सूत्राने पुढे सांगितले. मुस्तफिझूरला कोलकाता नाइट रायडर्स फ्रँचायझीमधून वगळल्यानंतर, संतप्त बांगलादेश सरकारने देशात आयपीएलच्या प्रसारणावर बंदी घातली होती.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

ICCInternational Cricket CouncilT20 World Cupindia

