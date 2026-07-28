/ICC चा मोठा निर्णय! T20 विश्वचषकात वाढणार संघांची संख्या, जाणून घ्या कधीपासून होणार हे बदल

आयसीसी आता 2026 चा विश्वचषक झाल्यानंतर पुढील टी20 विश्वचषकात बदल करण्याच्या तयारीमध्ये आहे. काही मोठे बदल या स्पर्धेमध्ये केले जाणार आहेत, पण आता हे बदल आता कधी लागू केले जाणार आहेत यासंदर्भात माहिती तुम्हाला मिळणार आहे. अनेक वृतांनी माहिती दिली आहे की, विश्वचषकाच्या दोन आवृत्त्या पूर्ण झाल्यानंतर हे बदल लागू केले जाऊ शकतात. 'द टेलिग्राफ'ने यासंदर्भात माहिती दिली आहे आणि या माहितीनुसार आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आयसीसी) पुरुषांच्या टी20 विश्वचषकाच्या आणखी एका विस्ताराचा विचार करत आहे. आयसीसी टी20 विश्वचषकाच्या नियमांमध्ये कोणकोणते बदल करणार यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
'द टेलिग्राफ'च्या वृतांच्या माहितीनुसार 2032 च्या आवृत्तीपासून स्पर्धेमध्ये संघाची संख्या वाढवली जाणार आहे. ही संख्या आता 20 संघ इतकी आहे तर ती 24 पर्यंत वाढवण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 2026 मध्ये भारत आणि श्रीलंका यांच्यामध्ये स्पर्धेच्या यशानंतर चर्चांना गती मिळाली आहे. आयसीसी उदयोन्मुख क्रिकेट खेळणाऱ्या राष्ट्रांसाठी संधींचा विस्तार करण्यास आणि नवीन बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यास उत्सुक आहे. 2024 मध्ये खेळाचा विस्तार करण्यात आला होता. आधी 16 संघ ही स्पर्धा खेळत होते त्यानंतर ही संख्या 20 करण्यात आली. असेही म्हंटले जात आहे की, आयसीसीचे पुढील ध्येय हे 32 संघामध्ये टी20 विश्वचषक आयोजित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
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आयसीसीच्या म्हणण्यानुसार आंतरराष्ट्रीय स्तरावर क्रिकेटला प्रोत्साहन आणि लोकप्रियता वाढवण्यासाठी टी20 स्वरुप हे प्रभावी माध्यम आहे असे आयसीसीचे मत आहे. 2028 च्या होणाऱ्या ऑलिम्पिक खेळाडूंमध्ये क्रिकेटचे पुनरागमन होणार आहे. त्यामुळे क्रिकेटची लोकप्रियता आणखी वाढणार आहे. विकसनशील बाजारपेठांमध्ये क्रिकेटचे अस्तित्वही मजबूत होईल. पण आयसीसी जर या नियमांमध्ये बदल केला तर कोणत्याही बदलांचा पुढील दोन स्पर्धांवर परिणाम होणार नाही. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडमध्ये होणारी 2028 ची स्पर्धा आणि 2030 ची स्पर्धा सध्याचे 20-संघांचे स्वरूप कायम ठेवतील अशी अपेक्षा आहे.
संघ वाढवल्यानंतर अधिक सहयोगी राष्ट्रांना खेळण्याची संधी मिळते आणि त्याचबरोबर सर्वात मोठ्या मंचावर स्पर्धा करण्याची संधी मिळाली. जेव्हा 2024 मध्ये 20 संघ खेळण्याचा निर्णय घेतला त्यावेळी या विस्तारित स्पर्धेत अमेरिका, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्ससारख्या संघांचा समावेश होता. आयसीसीने अद्याप स्पर्धेच्या स्वरूपात कोणताही बदल अधिकृतपणे जाहीर केलेला नाही.