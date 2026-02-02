English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
T20 World Cup 2026 : IND VS PAK सामना रद्द झाल्यामुळे ICC ला 2000000000 रुपयांचं नुकसान होणार, कोण करणार भरपाई?

T20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने भारताविरुद्ध 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असलेल्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. मात्र पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे आयसीसीला कोट्यवधींचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 2, 2026, 06:13 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) आता अवघे 5 दिवस शिल्लक असताना पाकिस्तानने रविवारी ते भारताविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळणार नाहीत असे जाहीर केले. पाकिस्तान सरकारने याबाबतचा निर्णय 1 जानेवारी रोजी जाहीर केला, पीसीबीने हा त्यांच्या सरकारचा आदेश असल्याचं म्हटलं आहे. मात्र पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे आयसीसीला (ICC) कोट्यवधींचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानने आपल्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा असं आयसीसीने पाकिस्तानला सुचवलं आहे. जर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (Pakistan Cricket Board) त्यांचा निर्णय बदलला नाही तर ICC त्यांच्यावर भरभक्कम दंड ठोठावू शकते. मात्र भारत - पाकिस्तान सामना नसल्याने आयसीसीला 200 कोटींचं नुकसान होऊ शकतं. 

भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ क्रिकेटच्या मैदानावर जेव्हा जेव्हा एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे त्यांच्या सामन्याकडे असते. भारत आणि पाकिस्तान सामन्यातून आयसीसीची सर्वाधिक कमाई होत असते. वर्ल्ड कप आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी सारख्या स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान संघ असल्याने ब्रॉडकास्टरकडून सुद्धा आयसीसी मोठी रक्कम आकारते. मात्र आता आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तानचा सामना न झाल्यास आयसीसीला मोठा दंड होऊ शकतो. 

आयसीसीला होणार 200 कोटींचं नुकसान? 

टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत - पाकिस्तान चा सामना झाला नाही तर जिओ हॉटस्टारची कमाई होणार नाही. आणि शेवटी याचा परिणाम हा आयसीसीवरच पडणार कारण त्यांना या सामन्यातून मिळणारी फी मिळणार नाही. क्रिकबझच्या एका रिपोर्टनुसार कोणतीही आयसीसी स्पर्धा भारताच्या तुलनेत 100 कोटींपर्यंतची कमाई करू शकते. भारत - पाकिस्तानच्या साम्ण्यामुळे यातून मिळणारी रक्कम ही दुपट्टीने वाढू शकते. भारत-पाकिस्तान टी 10 सामन्यासाठी 10 सेकंदांच्या जाहिरातीचा सामान्य दर 25 लाख ते 40 लाख रुपयांच्या दरम्यान असल्याने, हे नुकसान जवळपास 200  कोटींपर्यंत रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते.

हेही वाचा : पाकिस्तानच नाही तर 'या' 5 संघांनी सुद्धा वर्ल्ड कपवर टाकला होता बहिष्कार, कोणत्या कारणामुळे घेतला होता निर्णय?

 

भारत - पाकिस्तान सामन्यामुळे जर आयसीसीचं एवढं मोठं नुकसान झालं तर याचा परिणाम हा  रेवेन्यू शेयरिंग मॉडलवर सुद्धा होईल. ज्यामुळे बीसीसीआय, पीसीबी सहित सर्व क्रिकेट बोर्डांच्या कमाईवर याचा परिणाम होऊ शकतो. BCCI हा जगातील सर्वात मोठं क्रिकेट बोर्ड आहे. त्यामुळे कदाचित त्यांना यामुळे तेवढं नुकसान सहन करावं लागणार नाही मात्र पीसीबी सहित इतर बोर्डांना यामुळे भुर्दंड बसू शकतो.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

