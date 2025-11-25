English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ICC Men’s T20 World Cup 2026: टी 20 वर्ल्डकपचं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर, IND VS PAK मॅच कधी?

ICC Mens T20 World Cup 2026: भारतातील अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई येथे प्रत्येकी एक सामना असे 5 सामने खेळवले जातील.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 25, 2025, 08:41 PM IST
टी 20 वर्ल्ड कप

ICC Men’s T20 World Cup 2026: आयसीसीने पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चे वेळापत्रक जाहीर केले. भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान देश आहेत. 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत या भव्य स्पर्धा रंगणार आहेत. एकूण 55 सामने 8 मैदानांवर खेळवले जाणार आहेत. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारतातील अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई येथे प्रत्येकी एक सामना असे 5 सामने खेळवले जातील. श्रीलंकातील कोलंबो, कँडी येथे 3 सामने खेळवले जातील. रोहित शर्माच्या चाहत्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. हिटमॅनला आयसीसीचे ब्रँड राजदूत म्हणून नेमण्यात आले आहे. ही स्पर्धा 2024 च्या स्वरूपासारखीच असेल, ज्यात 20 टीम चार गटांत विभागल्या जाणार आहेत.

कधी होणार सामने?

आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 हा 7 फेब्रुवारीपासून 8 मार्चपर्यंत खेळला जाईल. भारत आणि श्रीलंका हे सह-यजमान म्हणून एकत्र काम करणार असून, एकूण आठ खेळपट्ट्या निवडल्या गेल्या आहेत. भारतात अहमदाबाद (नरेंद्र मोदी स्टेडियम), चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता (ईडन गार्डन्स) आणि मुंबई (वानखेडे स्टेडियम) हे मैदान, तर श्रीलंकेत कोलंबो आर. प्रेमदासा व एसएससी, कँडी या तीन ठिकाणी मॅच होतील. ही स्पर्धा आशियाई क्रिकेटप्रेमींसाठी मोठा उत्सव ठरणार आहे.  ज्यात 55 रोमांचक लढतींचा थरार पाहायला मिळणार आहे.

टीम कशा विभागल्या ?

एकूण 20 टीम चार गटांत पाच-पाच टीम्समध्ये विभागले गेल्या आहेत. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ सुपर आठ गटात पुढे जातील, ज्यात पूर्वनियोजित रँकिंगनुसार मूल्यमापन असेल.

ग्रुप ए: भारत, अमेरिका, नामिबिया, नेदरलँड्स, पाकिस्तान; 

ग्रुप बी: ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, झिम्बाब्वे, आयर्लंड, ओमान;

ग्रुप सी: इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, बांगलादेश, इटली, नेपाळ;

ग्रुप डी: दक्षिण आफ्रिका, न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान, कॅनडा, यूएई.

प्रमुख सामने

स्पर्धेची सुरुवात 7 फेब्रुवारीला होईल, ज्यात मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध अमेरिका, कोलंबोच्या एसएससी मैदानावर पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स आणि कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्सवर वेस्ट इंडिज विरुद्ध बांगलादेश हे रोमहर्षक सामने खेळले जातील. अर्धफायनल्स कोलकाता आणि मुंबईत (पर्यायी कोलंबो) होणार असून, अंतिम सामना 8 मार्चला अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रंगणार आहे. श्रीलंका गट बीचे सर्व सामने आणि पाकिस्तानचे सर्व सामने श्रीलंकेच्या मैदानीत खेळेल. 

विशेष नियोजन

पाकिस्तान जर सेमीफायनल किंवा अंतिम फेरीत पोहोचले, तर सेमीफायनल-1 कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर आणि अंतिम सामना कोलंबो येथे खेळवला जाईल. भारत-पाकिस्तान सेमीफायनल असल्यास ती कोलंबो येथेच खेळली जाईल. हे बदल सुरक्षितता व संघांच्या सोयी लक्षात घेऊन घेतले गेले आहेत. 

FAQ

प्रश्न : टी-२० विश्वचषक २०२६ केव्हा आणि कोणत्या देशांत होणार आहे?

उत्तर : हा विश्वचषक ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च २०२६ या कालावधीत होईल. भारत आणि श्रीलंका हे दोन्ही देश पहिल्यांदाच एकत्र यजमान म्हणून स्पर्धा आयोजित करणार आहेत. भारतात ५ तर श्रीलंकेत ३ अशा एकूण ८ मैदानांवर सामने होतील.

प्रश्न : स्पर्धेचा अंतिम सामना कुठे आणि केव्हा होईल? तसेच अर्धफायनल कुठे होतील?

उत्तर : अंतिम सामना ८ मार्च २०२६ रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होईल. अर्धफायनल कोलकाता आणि मुंबईत होतील; पण पाकिस्तान जर अर्धफायनल किंवा अंतिम फेरीत पोहोचला तर दोन्ही सामने कोलंबो (श्रीलंका) येथे हलवले जातील.

प्रश्न : भारत-पाकिस्तान सामना कधी आणि कुठे होणार आहे? तिकीट कसे मिळेल?

उत्तर : भारत-पाकिस्तान सामना गटफेरीत होईल की सुपर-८ मध्ये हे अद्याप निश्चित नाही, पण पाकिस्तानचे सर्व गटफेरीचे सामने श्रीलंकेत (कोलंबो/कँडी) होतील. तिकीटांसाठी आत्ताच https://mens.t20worldcup.com/register या वेबसाइटवर नोंदणी करू शकता. प्रवास-पॅकेज हवे असल्यास https://www.icctravelandtours.com वर माहिती मिळेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

