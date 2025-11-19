भारत - पाकिस्तान सामना होणार नाही पण...., ICC पुरुष वर्ल्ड कपचं शेड्युल जाहीर

ICC U19 World Cup 2026 : आयसीसीकडून पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 चं (ICC U19 World Cup 2026) आयोजन करण्यात आलं आहे. पुढील वर्षी जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात या स्पर्धेचं आयोजन नामीबिया आणि झिम्बाब्वे या दोन देशांमध्ये होणार आहे. यासाठी आयसीसीने शेड्युल जाहीर केलं आहे. या स्पर्धेत एकूण 16 संघ सहभागी होणार असून त्यांना चार ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. अधिकतर भारत - पाकिस्तान चे संघ एकाच ग्रुपमध्ये दिसतात पण या स्पर्धेसाठी त्यांना वेगवेगळ्या ग्रुपमध्ये टाकण्यात आलं आहे.
काही महिन्यांपूर्वी आशिया कप 2025 मध्ये भारत - पाकिस्तान यांच्यात तीन सामने झाले होते. फायनल सामना सुद्धा भारत - पाकिस्तान यांच्यात खेळवला गेला होता. मात्र नो हॅन्डशेक, ट्रॉफी न मिळणे इत्यादी अनेक कंट्रोवर्सी झाल्या. त्यामुळे आता आयसीसीने निर्णय घेतला की भारत - पाकिस्तान यांना एका ग्रुप स्टेज सामन्यात खेळणार नाही. अंडर-19 वर्ल्ड कप 15 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारीपर्यंत होणार आहे. भारत - पाकिस्तान हे दोन संघ एका ग्रुपमध्ये नसल्याने त्यांच्यात ग्रुप स्टेज सामान होणार नाही. परंतू ग्रुप स्टेजनंतर होणाऱ्या सामन्यांमध्ये भारत - पाकिस्तान संघ एकमेकांसमोर येऊ शकतात.
ग्रुप A: भारत, न्यूझीलंड, बांग्लादेश आणि अमेरिका.
ग्रुप B: पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, इंग्लंड आणि स्कॉटलँड.
ग्रुप C: ऑस्ट्रेलिया, आयरलँड, जापान आणि श्रीलंका.
ग्रुप D: तंजानिया, वेस्टइंडीज, अफगानिस्तान आणि साउथ अफ्रीका.
पुढील वर्षी आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेळवण्यात येणार आहे. या अंडर 19 मध्ये आयसीसीने भारत - पाकिस्तान सामन्यांना मोठा धक्का दिला आहे. यामुळे आयसीसीलाही नुकसान होऊ शकते, कारण भारत आणि पाकिस्तान या सामन्याचा प्रेक्षकवर्ग खूप मोठा आहे आणि या सामन्याकडे लागभरातील क्रिकेट प्रेमींचं लक्ष लागलेलं असतं. पण दोन्ही देशातील संबंध असेच राहिले तर टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुद्धा आयसीसी मोठा निर्णय घेऊ शकते.
15 जानेवारी 2026 : भारत विरुद्ध अमेरिका
17 जानेवारी 2026 : भारत विरुद्ध बांगलादेश
24 जानेवारी 2026 : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड
भारताचे सर्व ग्रुप फेरीचे सामने झिम्बाब्वेच्या बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळवले जातील.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 कधी होणार आहे?
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 15 जानेवारी ते 6 फेब्रुवारी 2026 होणार आहे.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 कुठे होणार आहे?
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 नामीबिया आणि झिम्बाब्वेमध्ये होणार आहे.
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये कोणते देश सहभागी होणार आहेत?
अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये 16 देश सहभागी होणार आहेत.