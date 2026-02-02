पाकिस्तान संघ कायमचा सस्पेंड होणार? भारतावर बहिष्कार टाकल्यानंतर ICC मोठ्या कारवाईच्या तयारीत, पुढील 48 तासात....

Pakistan Boycott India T20 World Cup Match: क्रिकेट जगतात सध्या अनपेक्षित घडामोडी घडत असून, याचा परिणाम खेळाच्या भवितव्यावर होऊ शकतो. टी-20 वर्ल्डकप संदर्भात या घडामोडी घडत आहेत. सध्या आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आमने-सामने आहेत. जर पुढील 48 तासात सगळं काही सुरळीत झालं नाही, तर पाकिस्तान क्रिकेट इतिहासातील मोठ्या संकटात अडकण्याची शक्यता आहे.
2026 चा टी-20 विश्वचषक जवळ येत आहे आणि या स्पर्धेपूर्वी भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत. पाकिस्तानने मैदानात उतरण्यापूर्वी धमक्या दिल्या आहेत. 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध सामना खेळण्यास नकार देऊन पाकिस्तानने खळबळ उडवून दिली आहे, पण पाकिस्तान खरोखरच असा कठोर निर्णय घेईल का? हे 48 तासांत स्पष्ट होईल.
बांगलादेश संघ टी-20 वर्ल्डकपचा भाग नसून, त्यांच्या जाही स्कॉटलंड संघाला समाविष्ट करण्यात आलं आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने यावर नाराजी व्यक्त करत बांगलादेश संघाच्या समर्थनार्थ निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तान सरकारने आपल्या संघाला श्रीलंकेत जाण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र 15 फेब्रुवारीत भारताविरोधातील सामना न खेळण्याची अट ठेवली आहे.
क्रिकेटच्या भाषेत याला 'सिलेक्टिव पार्टिसिपेशन' असं म्हटलं जातं. याचा अर्थ आपल्या मर्जीने काही सामने खेळणे आणि काही न खेळणे. ही आपल्या तत्वांची लढाई आहे असं पाकिस्तानचं म्हणणं आहे. पण आयसीसी हा स्पर्धेच्या प्रतिष्ठेसाठी आणि व्यवसायासाठी हा एक मोठा धोका मानत आहे.
जय शाह यांच्या नेतृत्वाखालील आयसीसी आता त्यांच्यावर कारवाई करू शकते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर पाकिस्तानने आपला निर्णय बदलला नाही तर त्यांना तीन मोठे परिणाम भोगावे लागू शकतात:
1) पूर्ण निलंबन: ज्याप्रमाणे 1970 च्या दशकात दक्षिण आफ्रिकेवर बंदी घालण्यात आली होती, त्याचप्रमाणे पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून पूर्णपणे काढून टाकले जाऊ शकते.
2) पीएसएलवरील लॉकआउट: परदेशी खेळाडूंना पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) मध्ये खेळण्यासाठी एनओसी मिळणार नाहीत. यामुळे पाकिस्तानच्या सर्वात मोठ्या लीगचे नुकसान होऊ शकते.
3) करोडोंचे नुकसान: आयसीसी पाकिस्तानचा वार्षिक महसूल गोठवू शकते, जो पाकिस्तान बोर्डाचा कणा आहे.
आयसीसीच्या कोणत्या नियमांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते
जेव्हा जेव्हा एखादी मोठी स्पर्धा (जसे की विश्वचषक) होते तेव्हा सर्व देश (जसे की भारत, पाकिस्तान आणि ऑस्ट्रेलिया) आयसीसीशी करार करतात. या करारात असे म्हटले आहे की ते स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी एकत्र काम करतील आणि आर्थिक नुकसान होऊ शकेल असे काहीही करणार नाहीत. शिवाय, भारत-पाकिस्तान सामने आयसीसीच्या एकूण महसुलाच्या अंदाजे ४० ते ५० टक्के आहेत. जर पाकिस्तान जाणूनबुजून भारताविरुद्ध सामना खेळण्यात अपयशी ठरला तर ते गंभीर उल्लंघन मानले जाते. या करारानुसार, आयसीसीला पाकिस्तानचा महसूल वाटा पूर्णपणे रोखण्याचा अधिकार आहे.
आयसीसीचे एक संविधान आहे. कलम 2.10 आयसीसीला "सुपर पॉवर" देते. या अंतर्गत, जर एखाद्या देशाने क्रिकेट खेळाचे नुकसान केले, आयसीसीच्या नियमांचे पालन करण्यास नकार दिला किंवा त्यांच्या क्रिकेट बोर्डात जास्त सरकारी हस्तक्षेप केला तर आयसीसी त्याला निलंबित करू शकते. 2019 मध्ये झिम्बॉबेचे निलंबन आणि अलिकडच्या काळात श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ही अलीकडील उदाहरणे आहेत.
आयसीसीने त्या देशाचे नाव त्याच्या कॅलेंडरमधून (एफटीपी) काढून टाकते. याचा अर्थ असा की त्या देशासोबत सामने खेळणे आता "अधिकृत" मानले जाणार नाही. क्रिकेट जगतातील सर्व देश आयसीसीच्या नियमांनी बांधील आहेत. जर पाकिस्तानला निलंबित केले गेले, तर ऑस्ट्रेलिया किंवा इंग्लंड त्यांना इच्छा असूनही पाकिस्तानसोबत मालिका खेळू शकत नाहीत. जर त्यांनी तसे केले तर आयसीसी त्या देशांवरही कारवाई करू शकते.