/शतक झळकावूनही विराट कोहलीला रॅंकिंगमध्ये फटका! ICC ने जाहीर केली नवी क्रमवारी

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका तीन सामन्यांची पार पडली. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने 2-1 असा विजय नोंदवला आहे, आता भारताची टी20 मालिका सुरु झाली आहे. एकदिवसीय मालिकेमध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिल याने द्विशतक झळकावले तर रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी देखील शतके झळकावली. भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज यांच्यामध्ये एकदिवसीय मालिका झाल्यानंतर आयसीसीने नवी एकदिवसीय क्रमवारी जाहीर केली आहे. आयसीसीने 7 ऑक्टोबर रोजी जाहीर केलेल्या नव्या क्रमवारीमध्ये भारतीय फलंदाज कोणत्या स्थानावर आहेत यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आयसीसीच्या क्रमवारीबद्दल सांगायचे झाले तर वेस्ट इंडिजविरुद्ध पहिल्या सामन्यामध्ये विराट कोहलीने पहिले शतक झळकावले होते. पण त्याने या मालिकेमध्ये शतक झळकावूनही त्याची रॅंकिंगमध्ये घसरण झाली आहे, तर केएल राहुलने शेवटच्या सामन्यामध्ये शतकीय खेळी खेळली त्याचा केएल राहुलला मोठा फायदा झाला आहे त्याला या क्रमवारीमध्ये मोठा फायदा झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. रोहित शर्मा देखील एकदिवसीय क्रमवारीमध्ये टॅाप 10 मध्ये आहे तर टीम इंडियाचा एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल पहिल्या स्थानावर विराजमान आहे.
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आयसीसी क्रमवारीत विराट कोहली एका स्थानाने घसरून दुसऱ्या स्थानावरून तिसऱ्या स्थानावर आला आहे. न्यूझीलंडचा स्टार खेळाडू डॅरिल मिचेलने कोहलीला मागे टाकत दुसरे स्थान पटकावले आहे. 841 रेटिंग गुणांसह शुभमन गिल पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. मिचेलचेही 794 गुण आहेत, तर कोहली आता 781 गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. रोहित शर्माने 770 गुणांसह आपले चौथे स्थान कायम राखले आहे, तर इब्राहिम झद्रान 719 गुणांसह पाचव्या स्थानावर आहे. अशाप्रकारे, अव्वल पाचच्या यादीत तीन भारतीय फलंदाजांचा समावेश आहे.
शुभमन गिलने तिसऱ्या सामन्यात त्याला फक्त एक धाव करता आली. गिलने 25 गुण मिळवले आहेत. रोहित शर्मा 17 गुण मिळवून चौथ्या स्थानावर आहे. रोहितने दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावले, पण तिसरे शतक 8 धावांनी हुकले. भारताचा यष्टीरक्षक केएल राहुल एकदिवसीय फलंदाजांच्या अद्ययावत यादीत अव्वल 10 मध्ये दाखल झाला आहे. तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात शतक झळकावल्यानंतर तो सात स्थानांनी वर चढून संयुक्त 10व्या स्थानावर पोहोचला आहे. त्याचे 653 गुण आहेत.