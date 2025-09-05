English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
 ICC Women World Cup 2025 : स्टेडियममध्ये जाऊन वर्ल्ड कप सामना पाहण्याचं स्वप्न अनेक क्रिकेट चाहत्यांचं असतं. यापैकी अनेक चाहत्यांचं स्वप्न सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच या तिकिटांची किंमत सुद्धा सर्व सामान्य क्रिकेट प्रेमींच्या खिशाला परवडणारी आहे.     

पूजा पवार | Updated: Sep 5, 2025, 09:01 PM IST
100 रुपयांमध्ये मिळतायत वर्ल्ड कप सामन्यांची तिकिटं, कशी बुक करायची? जाणून घ्या डिटेल्स
(Photo Credit : Social Media)

 ICC Women World Cup 2025 : तब्बल 12 वर्षांनी भारतात आयसीसी वनडे महिला वर्ल्ड कपचं आयोजन करण्यात येणार आहे. 30 सप्टेंबर रोजी या स्पर्धेला सुरुवात होणार असून पहिला सामना भारत आणि श्रीलंका संघांमध्ये होईल. यापूर्वी भव्यदिव्य असा उदघाटन सोहळा आयोजित केला जाणार असून प्रसिद्ध गायिका श्रेया घोशाल आपल्या गायनाने सोहळ्याला चारचांद लावेल. आता महिला वर्ल्ड कप सामन्यांच्या ऑनलाईन तिकीट बुकिंगला सुरुवात झाली आहे. 

आयसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 चे सर्व सामने भारतात होणार असले तर या स्पर्धेतील हे पाकिस्तानचे सामने मात्र श्रीलंकेत होतील. भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना सुद्धा कोलंबोमध्येच होईल. स्पर्धेतील सर्व सामने एकूण 5 ठिकाणी खेळवले जातील. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला तर विजेतेपदाची लढत देखील श्रीलंकेत होईल.

100 रुपयात मिळतंय वर्ल्ड कप सामन्याचं तिकीट : 

महिला वर्ल्ड कपच्या सामन्यांच्या तिकिटांची ऑनलाईन विक्री सुरु झालेली आहे. सर्वात कमी तिकीट फक्त 100 रुपयांना उपलब्ध असल्याने स्टेडियममध्ये चाहत्यांची मोठी गर्दी दिसू शकते. स्टेडियममधील बहुतेक स्टँडची ही किंमत असेल. आयसीसीने अधिकृतपणे सांगितले की तिकिटाची किंमत 1.14 अमेरिकन डॉलर (100 रुपये) असणार आहे, ज्याची ऑनलाइन विक्री सुरू झाली आहे.

कुठे काढलं ऑनलाईन तिकीट?

Tickets.Cricketworldcup.com वर  गूगल-पे च्या माध्यमातून तुम्ही तिकीट बुक करू शकता. ही लिंक तुम्हाला BookMyShow च्या वेबसाईटवर घेऊन जाईल. इथे पाच स्टेडियमचा पर्याय दिला असून तुम्ही ज्या ठिकाणी सामना पाहू इच्छिता तिथे क्लिक करा. तुम्हाला त्या स्टेडियममध्ये होणाऱ्या सामन्यांबाबत माहिती मिळेल. मग तुम्ही विशिष्ट पर्याय निवडून ऑनलाईन तिकीट बुक करू शकता. यापूर्वी तुम्हाला BookMyShow वर साइन-अप करावं लागेल. 

कोणत्या मैदानांवर खेळवले जाणार सामने : 

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल केला असला तरी सामन्याच्या तारखांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ठरल्याप्रमाणे भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमधील शहरांमध्ये वर्ल्ड कपचे सामने खेळवले जातील. वर्ल्ड कपचे सामने ACA स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), ADA-VDCA स्टेडियम (विशाखापत्तनम) आणि आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) या स्टेडियमवर खेळवले जातील. 

भारताचं महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 वेळापत्रक : 

30 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी
5 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
9 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम
12 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम
19 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदौर
23 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड नवी मुंबई
26 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध बांग्लादेश, नवी मुंबई

राउंड-रॉबिनमध्ये, सर्व संघ प्रत्येक संघासोबत प्रत्येकी 1-1 सामना खेळतील, एकूण 28 सामने होतील. यानंतर, पॉइंट टेबलमधील टॉप-4 संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करतील आणि इतर संघ बाहेर पडतील. मग 2 नोव्हेंबर रोजी दोन फायनलिस्ट संघांमध्ये सामना होईल. 

FAQ : 

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 कुठे खेळवला जाणार आहे?

स्पर्धेचे सर्व सामने भारतातील पाच ठिकाणी (गुवाहाटी, विशाखापत्तनम, इंदौर, नवी मुंबई आणि इतर) खेळवले जातील. मात्र, पाकिस्तानचे सामने आणि भारत-पाकिस्तान सामना कोलंबो, श्रीलंका येथे होईल. जर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचला, तर फायनलही श्रीलंकेत होईल.

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 कधी सुरू होणार आहे?

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 ची सुरुवात 30 सप्टेंबर 2025 रोजी होणार आहे.

महिला वर्ल्ड कपच्या तिकिटांची किंमत किती आहे?

सर्वात कमी तिकीटाची किंमत 100 रुपये (1.14 अमेरिकन डॉलर) आहे, आणि बहुतेक स्टँडसाठी हीच किंमत लागू आहे.

