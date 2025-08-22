English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'या' मैदानावर होणार ICC वनडे वर्ल्ड कपचे सामने, पहा नवीन शेड्युल

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या शेड्युलमध्ये काही बदल करण्यात आले असून आता मुंबईकरांना सुद्धा स्टेडियममध्ये जाऊन हे सामने पाहण्याची संधी मिळणार आहेत.  

पूजा पवार | Updated: Aug 22, 2025, 05:16 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

ICC Womens ODI World Cup 2025 : आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या शेड्युलमध्ये मोठे बदल करण्यात येणार आहेत. बंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर होणारे सामने हे आता नवी  मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर शिफ्ट करण्यात आले आहेत. बंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरणानंतर कर्नाटक सरकारने कठोर पावलं उचलली असून चिन्नस्वामी स्टेडियमला वर्ल्ड कप सामन्यांच्या आयोजनासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 च्या शेड्युलमध्ये बदल करण्यात आले असून ही स्पर्धा 30 सप्टेंबर पासून सुरु होणार असून 2 नोव्हेंबर रोजी याचा शेवटचा सामना खेळवला जाणार आहे.  

कोणत्या मैदानांवर खेळवले जाणार सामने : 

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 सामन्यांच्या ठिकाणांमध्ये बदल केला असला तरी सामन्याच्या तारखांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. ठरल्याप्रमाणे भारत आणि श्रीलंका या दोन देशांमधील शहरांमध्ये वर्ल्ड कपचे सामने खेळवले जातील. वर्ल्ड कपचे सामने ACA स्टेडियम (गुवाहाटी), होल्कर स्टेडियम (इंदौर), डीवाई पाटिल स्टेडियम (नवी मुंबई), ADA-VDCA स्टेडियम (विशाखापत्तनम) आणि आर प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो) या स्टेडियमवर खेळवले जातील. 

भारताचं महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 वेळापत्रक : 

30 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी
5 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
9 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम
12 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम
19 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदौर
23 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड नवी मुंबई
26 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध बांग्लादेश, नवी मुंबई

महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 नव वेळापत्रक :

30 सप्टेंबर : भारत विरुद्ध श्रीलंका, गुवाहाटी
1 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध न्यूझीलंड इंदौर
2 ऑक्टोबर : बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
3 ऑक्टोबर :  इंग्लंड विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, गुवाहाटी
4 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो
5 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
6 ऑक्टोबर : न्यूझीलंड विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, इंदौर
7 ऑक्टोबर : इंग्लंड विरुद्ध बांग्लादेश, गुवाहाटी
8 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
9 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, विशाखापत्तनम
10 ऑक्टोबर : न्यूझीलंड विरुद्ध बांग्लादेश, गुवाहाटी
11 ऑक्टोबर : इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो
12 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, विशाखापत्तनम
13 ऑक्टोबर : दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध बांग्लादेश, विशाखापत्तनम
14 ऑक्टोबर : न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो
15 ऑक्टोबर : इंग्लंड विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
16 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांग्लादेश, विशाखापत्तनम
17 ऑक्टोबर : दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध श्रीलंका, कोलंबो
18 ऑक्टोबर : न्यूझीलंड  विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
19 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध इंग्लंड, इंदौर
20 ऑक्टोबर : श्रीलंका विरुद्ध बांग्लादेश, नवी मुंबई
21 ऑक्टोबर : दक्षिण अफ्रीका विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
22 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध इंग्लंड, इंदौर
23 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध न्यूझीलंड , नवी मुंबई
24 ऑक्टोबर : श्रीलंका विरुद्ध पाकिस्तान, कोलंबो
25 ऑक्टोबर : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण अफ्रीका, इंदौर
26 ऑक्टोबर : इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड, विशाखापत्तनम
26 ऑक्टोबर : भारत विरुद्ध बांग्लादेश, नवी मुंबई

नॉकआउट सामने : 

29 ऑक्टोबर : सेमीफायनल 1, गुवाहाटी/कोलंबो

30 ऑक्टोबर : सेमीफायनल 2, नवी मुंबई

2 नोव्हेंबर : फायनल, नवी मुंबई/कोलंबो

FAQ : 

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 कधी सुरू होणार आहे?

आयसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 30 सप्टेंबर 2025 पासून सुरू होईल आणि 2 नोव्हेंबर 2025 रोजी अंतिम सामना खेळवला जाईल.

वर्ल्ड कपच्या शेड्युलमध्ये कोणते बदल करण्यात आले आहेत?

बंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमवर होणारे सामने आता नवी मुंबईतील डीवाय पाटील स्टेडियमवर शिफ्ट करण्यात आले आहेत, कारण कर्नाटक सरकारने चिन्नस्वामी स्टेडियमला सामन्यांच्या आयोजनासाठी परवानगी नाकारली आहे.

बंगळुरूमधील सामने का रद्द झाले?

बंगळुरूतील चेंगराचेंगरी प्रकरणानंतर कर्नाटक सरकारने कठोर पावले उचलली असून चिन्नस्वामी स्टेडियमला वर्ल्ड कप सामन्यांच्या आयोजनासाठी परवानगी दिलेली नाही.

