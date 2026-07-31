आयसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या शेड्युलबाबत मोठी अपडेट, 'या' मैदानावर खेळवले जाणार सामने

ICC ODI World Cup 2027 : वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या तयारीला सुरुवात झालेली आहे. आयसीसीने शुक्रवारी या स्पर्धेच्या ठिकाणासंदर्भात अधिकृत घोषणा केली आहे. तब्बल 24 वर्षांनी दक्षिण आफ्रिकेत वर्ल्ड कपचे आयोजन करण्यात येणार आहे. आयसीसीने दक्षिण आफ्रिकेतील त्या 12 शहरांची नावं जाहीर केली जिथे पुढील वर्षी वनडे वर्ल्ड कपचे सामने खेळवले जातील. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया या देशांमध्ये वर्ल्ड कप स्पर्धा आयोजित केली जाईल. जोहान्सबर्ग येथे आयसीसीच्या 'थ्री नेशन्स, वन हार्टबीट' या कार्यक्रमादरम्यान स्पर्धेच्या यजमान स्थळांची घोषणा करण्यात आली. यावेळी आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी दक्षिण आफ्रिकेसाठी ही वर्ल्ड कप स्पर्धा किती खास असणार याबाबत प्रकाश टाकला.
वनडे वर्ल्ड कपच्या 14 व्या सीजनमध्ये 57 सामने होतील आणि 14 संघांचा यात भाग असतील. दक्षिण आफ्रिकेतील आठ शहरांचा यात सहभाग असून झिम्बाब्वे येथील तीन शहर आणि नामिबिया येथील राजधानी विंडहोकला होस्ट करणार आहे. 2003 नंतर आफ्रिकेत होणारी ही पुरुषांची पहिली एकदिवसीय वर्ल्ड कप स्पर्धा असेल. 2003 ची स्पर्धा दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि केनिया यांनी आयोजित केली होती.
वनडे वर्ल्ड कप 2027 च्या ठिकाणांबद्दल घोषणा करताना आयसीसी अध्यक्ष जय शाह म्हणाले की, 'आयसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 च्या दिशेने हा एक रोमांचक टप्पा आहे. यजमान शहरे आणि स्पर्धेच्या ब्रँडचे अनावरण म्हणजे अशा एका प्रवासाची सुरुवात आहे, जो जगभरातील चाहत्यांना एकत्र आणेल आणि आपल्या खेळातील सर्वात मोठ्या जागतिक स्पर्धांपैकी एका स्पर्धेसाठी उत्साह निर्माण करेल.
दक्षिण आफ्रिकेची 24 वर्षांची प्रतीक्षा आता संपली असून हा वर्ल्ड कप त्यांच्यासाठी ऐतिहासिक ठरणार आहे. जय शाह यांनी सांगितलं की, '२४ वर्षांनंतर या वर्ल्ड कपचे आफ्रिकेत होणारे पुनरागमन हा क्रिकेटसाठी एक ऐतिहासिक क्षण आहे. दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया ही स्पर्धा अविस्मरणीयरीत्या आयोजित करतील, याची आम्हाला खात्री आहे. स्थानिक लोकांचा स्नेहभाव, उत्साह आणि समृद्ध विविधता हे गुण या प्रदेशाला खऱ्या अर्थाने अद्वितीय बनवतात ते या स्पर्धेदरम्यान दिसून येतील'.