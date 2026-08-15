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ODI World Cup 2027 ची सुरुवात 'या' तारखेला होणार! अंतिम सामन्याची तारीखही जवळपास निश्चित

आता भारताचा संघ हा आगामी विश्वचषकामध्ये बदला घेण्याच्या उद्धेशाने स्पर्धेमध्ये उतरेल. हा आगामी विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे या तीन देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. आगामी विश्वचषकाला कधी सुरुवात होणार यासंदर्भात माहिती वाचा. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 15, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:48 PM IST
ODI World Cup 2027 ची सुरुवात 'या' तारखेला होणार! अंतिम सामन्याची तारीखही जवळपास निश्चित
Image Credit: एकदिवसीय विश्वचषक 2027 ची सुरुवात कधी होणार? (Photo - Social Media)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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