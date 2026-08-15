ODI World Cup 2027 ची सुरुवात 'या' तारखेला होणार! अंतिम सामन्याची तारीखही जवळपास निश्चित

ICC ODI World Cup 2027 : सगळेच संघ हे सध्या आगामी एकदिवसीय विश्वचषकाच्या तयारीला लागले आहेत. 2023 नंतर 2027 मध्ये होणाऱ्या एकदिवसीय विश्वचषकाची वाट ज्याप्रमाणे खेळाडू पाहत आहेत, त्याहून जास्त उत्साह हा क्रिकेट चाहत्यांमध्ये पाहायला मिळत आहे. 2023 मध्ये भारताने एकदिवसीय विश्वचषकाचे आयोजन केले होते, या स्पर्धेमध्ये भारताच्या संघाने एकही सामना न गमावता फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. पण फायनलच्या सामन्यामध्ये टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला होता. आता भारताचा संघ हा आगामी विश्वचषकामध्ये बदला घेण्याच्या उद्धेशाने स्पर्धेमध्ये उतरेल. आगामी विश्वचषकाला कधी सुरुवात होणार यासंदर्भात माहिती वाचा.
आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 ची तयारी सुरु झाली आहे, हा आगामी विश्वचषक दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे या तीन देशांमध्ये या स्पर्धेचे आयोजन केले जाणार आहे. दक्षिण आफ्रिका, नामिबिया आणि झिम्बाब्वे यांनी स्पर्धेसाठी आपापल्या स्टेडियमची तयारी सुरू केली आहे. आयसीसीने आता स्पर्धेच्या सुरुवातीची तारीख निश्चित करण्यास सुरुवात केली आहे. अंतिम तारीखही निश्चित झाली आहे. एका नवीन अहवालात स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या तारखेचा खुलासा झाला आहे, ज्याचा भारताशी एक विशेष संबंध आहे.
Cricbuzz understands that 2027 ODI World Cup is likely to begin on October 2 to commemorate the life of Mahatma Gandhi— Cricbuzz (@cricbuzz) August 15, 2026
Final expected to remain on November 21 pic.twitter.com/wSk3RKokJV
क्रिकबझच्या एका अहवालानुसार, आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 ची सुरुवात 2 ऑक्टोबर रोजी सुरू होऊ शकतो. हा निर्णय महात्मा गांधींच्या स्मरणार्थ घेतला जाऊ शकतो. २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींचा जन्मदिवस असतो, हे या निर्णयामागील कारण असू शकते. महात्मा गांधींचे दक्षिण आफ्रिकेशी एक विशेष नाते आहे, म्हणूनच दक्षिण आफ्रिकन क्रिकेट बोर्डाला हा निर्णय घ्यायचा आहे. असे झाल्यास, भारतदेखील या विश्वचषकात सहभागी होईल.
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शिवाय, अहवालानुसार, या स्पर्धेचा अंतिम सामना 21 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाऊ शकतो. शेवटचा एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामना 19 नोव्हेंबर रोजी खेळला गेला होता, ज्यात ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय क्रिकेट संघ एकमेकांसमोर आले होते. ऑस्ट्रेलिया सध्याचा विजेता आहे. आयसीसी एकदिवसीय विश्वचषक 2027 साठी आतापर्यंत एकूण 10 संघ पात्र ठरले आहेत. यजमान म्हणून दक्षिण आफ्रिका आणि झिम्बाब्वे पात्र ठरले आहेत.