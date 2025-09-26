Asia Cup 2025 : हरिस रौफला ICC चा दणका, सूर्यालाही झाली शिक्षा; नेमक्या कोणत्या कारणांसाठी होणार कारवाई?

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही (Asia Cup 2025) स्पर्धा आता शेवटच्या टप्प्यात असून 28 सप्टेंबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान (India VS Pakistan) यांच्यात फायनलचा सामना पार पडणार आहे. यापूर्वी यंदाच्या स्पर्धेत आतापर्यंत तब्बल 2 वेळा भारत आणि पाकिस्तान समोरासमोर आलेत. या दोन्ही सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानचा दारुण पराभव केला होता. मात्र भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात 21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांच्या खेळाडूंकडून झालेल्या आक्षेपार्य कृतींमुळे आयसीसीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. पाकिस्तानचा खेळाडू हरिस रौफ (Haris Rauf) आणि भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) सुद्धा आयसीसीने शिक्षा दिली आहे.
पाकिस्तानचा दिग्गज गोलंदाज हारिस रौफने भारताविरुद्ध सुपर 4 सामना खेळत असताना भारतीय खेळाडू आणि प्रेक्षकांसमोर काही आक्षेपार्य हातवारे केले होते. टीम इंडिया फलंदाजी करत असताना हारिस रौफ आकाशात उडणारी विमान पडण्याचे इशारे करत होता. याची पार्श्वभूमी अशी की ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान पाकिस्तानने भारताची ६ लढाऊ विमानं पाडण्याचा दावा केला होता, जो दावा भारतीय सैन्याने फेटाळला. मात्र तरीही भारतीय प्रेक्षक आणि खेळाडूंना डिवचण्यासाठी हारिस रौफने मैदानात हे इशारे केले. हारिस रौफने खेळाच्या मैदानावर केलेल्या कृतीवर बीसीसीआयने आक्षेप घेतला आणि त्यांनी आयसीसीकडे याबाबत तक्रार केली. आता आयसीसीने हरिस रौफवर कारवाईचा बडगा उगारला असून मॅच फीच्या 30 टक्के दंड ठोठावला आहे. तसंच अशी गोष्ट पुन्हा करू नये याबाबत समज दिलाय.
फायनलपूर्वी टीम इंडियाचा कर्णधार सुर्यकुमार यादव यांच्यावरील आरोपांवरील सुनावणी पूर्ण झाली आहे. 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर सुर्यकुमारने ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करत या मोहिमेत सहभागी झालेल्या भारतीय सशस्र दलांतील जवानांबरोबरच पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात बळी पडलेल्यांना विजय समर्पित केल्याचं विधान केलं होतं. यावर पीसीबीने आक्षेप घेत थेट आयसीसीकडे तक्रार नोंदवताना सुर्यकुमारने क्रिकेटच्या मैदानात 'राजकीय विधान' केल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावरुन नुकतीच सुनावणी पार पडली. या सुनावणीला सुर्यकुमार यादवही उपस्थित होता. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर या प्रकरणावर आता आयसीसीने निर्णय दिला आहे. त्यांनी सूर्यकुमार यादवला मॅच फीच्या 30 टक्के दंड ठोठावला आहे.
21 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यादरम्यान पाकिस्तानचा सलामी फलंदाज साहिबजादा फरहानने (Sahibzada Farhan) त्याच्या बॅटने बंदूक चालवण्यासारखी ऍक्शन केली आणि अर्धशतकाच सेलिब्रेशन केलं. या विरोधात सुद्धा बीसीसीआयने आयसीसीकडे तक्रार केली होती, त्या प्रकरणावरुन सुनावणी सुद्धा झाली. मात्र यात साहिबजादा फरहानला निर्दोष ठरवण्यात आलं आहे. त्यामुळे त्याच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.