/अभिषेक शर्माकडून कोणी हिसकावलं T20 रँकिंगमधील नंबर 1 चं स्थान? टेस्ट रँकिंगलाही मिळाला नवा किंग

ICC Ranking : भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यात बुधवार 1 जुलै पासून पाच सामन्यांच्या टी20 सीरिजला सुरुवात होणार आहे. मात्र यापूर्वी अभिषेक शर्माला मोठा झटका बसला आहे. आयसीसीच्या ताज्या रँकिंगमध्ये अभिषेक शर्माची दुसऱ्या स्थानावर घसरण झाली असून अभिषेक मागच्यावर्षी जुलैमध्ये नंबर 1 टी20 फलंदाज बनला होता. त्याची नंबर 1 ची खुर्ची हिसकावणारा दुसरा तिसरा कोणी नाही तर भारताचाच स्टार विकेटकिपर फलंदाज ईशान किशन आहे. बुधवारी आयसीसीने जाहीर केलेल्या रँकिंगमध्ये ईशान किशन नंबर 1 चे टी20 फलंदाज बनले.
आयसीसीच्या ताज्या आकडेवारीनुसार 876 रेटिंग सह ईशान किशन टी20 चा नवा फलंदाज बनला आहे. ही त्याच्या आटपऱ्यांच्या करिअरमधील बेस्ट रेटिंग असून अभिषेक शर्मा 869 रेटिंग सह दुसऱ्या स्थानावर आला आहे. आयर्लंड विरुद्ध सीरिजमधील दुसऱ्या सामन्यात अभिषेक शर्मा हा शून्यावर बाद झाला होता. याशिवाय टॉप 10 मध्ये अजून एक बदल झाला आहे. जॉश बटलर 716 रेटिंगसह सातव्या आणि सूर्यकुमार यादव 708 रेटिंग सह आठव्या स्थानावर आला आहे.
ईशान किशनने याचवर्षी झालेल्या टी20 वर्ल्ड कपच्या ठीक आधी झालेल्या न्यूझीलंड दौऱ्यात टी20 क्रिकेटमध्ये पुनरागमन केले. तेव्हापासून तो लागोपाठ चांगली खेळी करतोय. त्यामुळे आयसीसी रँकिंगमध्ये तो खूप वेगाने वर आला आणि त्यानं पहिलं स्थान पटकावलं.
आयसीसी टी20 गोलंदाजीच्या रँकिंगमध्ये वरुण चक्रवर्तीची सुद्धा घसरण झालेली आहे. तो तिसऱ्या स्थानावर घसरला असून दुखापतीमुळे तो आयर्लंड विरुद्ध टी20 सीरीजचा सामना खेळू शकला नाही. पाकिस्तानच्या अबरार अहमदने तिसऱ्याहून दुसऱ्या स्थानी झेप घेतली असून अफगाणिस्तान संघाचा राशिद खान हा 753 रेटिंग सह नंबर 1 टी20 गोलंदाज बनला आहे.
भारताचा फलंदाज शिवम दुबेला टी20 ऑलराउंडर रँकिंगमध्ये फायदा झाला असून 220 च्या रेटिंग सह ते सातव्या स्थानावर पोहोचले आहेत. ही त्याच्या करिअरमधील बेस्ट रेटिंग असून टी20 ऑलराउंडर रँकिंगमध्ये झिम्बाब्वेचा सिकंदर रजा पहिल्या स्थानावर असून दुसऱ्या स्थानावर हार्दिक पांड्या आहे.
टेस्ट रँकिंगमध्ये एक मोठा फेरबदल झाला असून ऑस्ट्रेलियाचा धाकडं फलंदाज ट्रेव्हिस हेड आपल्या करिअरमध्ये पहिल्यांदा नंबर 1 टेस्ट फलंदाज बनला आहे. इंग्लंड आणि न्यूझीलंड यांच्यात ट्रेंट ब्रिजमध्ये झालेल्या सामन्यात हॅरी ब्रुक आणि जो रूट यांच्या बॅटमधून समाधानकारक धावा बनल्या नाहीत. त्यामुळे याचा फटका त्यांना आयसीसी टेस्ट रँकिंगमध्ये बसला असून हॅरी ब्रुक दुसऱ्या स्थानी आणि जो रूट तिसऱ्या स्थानावर आहे.