/टीम इंडिया पुन्हा नंबर 1, आयसीसी रँकिंगमध्ये इंग्लंडची घसरण, 15 दिवसात गमावलं अव्वल स्थान

ICC T20 Ranking : टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या विजेत्या भारतीय संघाने वर्ल्ड कपनंतर श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात मात्र आयर्लंड आणि इंग्लंड विरुद्ध टी20 सीरिजमध्ये पराभूत होऊन आयसीसी रँकिंगमधील नंबर 1 चं स्थान गमावलं होतं. इंग्लंड विरुद्ध टीम इंडियाच्या टी20 संघाला 4-0 ने लाजिरवाणा पराभव मिळालेला. त्यामुळे टी20 फॉरमॅटच्या आयसीसी टीम रँकिंगमध्ये मागील अनेक वर्षांपासून नंबर 1 वर असलेल्या टीम इंडियाची घसरण झालेली तर इंग्लंडचा संघ भारताला क्लीन स्वीप देऊन नंबर दोनवर घसरला होता. मात्र आता झिम्बाब्वे विरुद्ध सलग दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा विजय झाल्याने आयसीएस रँकिंगमध्ये पुन्हा बदल होऊन ते नंबर 1 वर पोहोचले आहे.
भारताचा क्रिकेट संघ 2022 पासून टी20 आयसीएस रँकिंगमध्ये नंबर 1 वर होता. त्यांनी या फॉरमॅटमध्ये लागोपाठ दोनवेळा म्हणजेच 2024 आणि 2026 यावर्षी आयसीसी टी २० वर्ल्ड कपचे विजेतेपद सुद्धा पटकावले. 2024 मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात तर 2026 मध्ये सूर्यकुमारच्या नेतृत्वात टीम इंडियाने वर्ल्ड कप जिंकला होता. मात्र यानंतर टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजेता कर्णधार असलेल्या सूर्यकुमार यादवला संघातून बाहेर करण्यात आलं आणि त्याच्याकडून टी20 फॉरमॅटचं कर्णधारपद सुद्धा काढून घेतलं. श्रेयस अय्यर हा टीम इंडियाचा नवा कर्णधार झाला आणि त्याच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने सुरुवातीला खेळलेल्या टी20 सीरिजमध्ये आयर्लंडने 2-0 ने पराभूत केलं होतं, तर इंग्लंड विरुद्ध 5 सामन्यांच्या सीरिजमध्ये सुद्धा भारताचा 4-0 ने पराभव झाला होता. या लाजिरवाण्या पराभवानंतर टीम इंडियाची आयसीसी टी20 टीम रँकिंगमध्ये घसरण झालेली. टीम इंडिया नंबर 2 वर घसरली होती तर इंग्लंड नंबर 1 वर पोहोचलेला. मात्र याच्या तब्बल 15 दिवसांनी इंग्लंडचा संघ पुन्हा एकदा नंबर 2 वर आला असून झिम्बाब्वे विरुद्ध सलग दोन सामने जिंकून टीम इंडियाने पुन्हा आयसीसी रँकींचमध्ये नंबर 1 चं स्थान मिळालं आहे.
16088 पॉइंट्स आणि 268 रेटिंगसह भारत आयसीसी (ICC) टी20 रँकिंगमध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचला आहे. 10186 पॉइंट्स आणि 268 रेटिंगसह इंग्लंडचा संघ दुसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड अनुक्रमे तिसऱ्या आणि चौथ्या स्थानावर आहेत. दक्षिण आफ्रिका पाचव्या स्थानावर आहे.